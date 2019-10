Berlin (ots) - Die Zeit zwischen einer Nominierung und dereigentlichen Preisvergabe ist geprägt von Hoffen und Bangen. Nichtanders erging es der MIRO-Geschäftsführung und dem Filmteam umRegisseur Søren Eiko Mielke nach der Mitteilung, dass derBranchenfilm "1 Kilo Stein pro Stunde" für den DeutschenWirtschaftsfilmpreis nominiert ist. Am Abend des 23. Oktober 2019löste Gewissheit diesen Zwiespalt auf: In der Kategorie "Wirtschaftgut präsentiert" ging der MIRO-Film als Sieger vom Platz.Bereits zum 52. Mal vergab das Bundesministerium für Wirtschaftund Energie (BMWi) den Deutschen Wirtschaftsfilmpreis. Als einer dertraditionsreichsten Awards in Deutschland fördert dieser Preisdeutsche Filme, die sich mit der modernen Industrie- undDienstleistungsgesellschaft in Deutschland befassen. Insgesamt 209Beiträge wurden zum Wettbewerb 2019 eingereicht, darunter auch derAchtminüter "1 Kilo Steine pro Stunde!", des BundesverbandesMineralische Rohstoffe, MIRO. War schon die Nachricht über dieNominierung auf einen Siegplatz Ende September eine großartigeBestätigung für den authentischen Streifen, folgte am 23. Oktober2019 der offizielle Adelsschlag. MIRO-Geschäftsführerin Susanne Funk,Regisseur Søren Eiko Mielke und der Schnittmeister Marcel Buckannahmen auf der Bühne des Kinos International in Berlin den Preis vonBundeswirtschaftsminister Peter Altmaier entgegen. Ein rauschhafterMoment, dem viel konzentrierte Arbeit voranging. Susanne Funk danktestellvertretend für das gesamte am Film beteiligte Team besonders demMIRO-Leitungsgremium, das sich mit Präsident Dr. Gerd Hagenguth ander Spitze für die Mittelfreigabe und Produktion dieses Filmsausgesprochen hatte. Abschließend möglich wurde das vomMIRO-Arbeitsausschuss Öffentlichkeitsarbeit beschlossene Projekt dankder Unterstützung aller MIRO-Landes- sowie Regionalverbände undinsbesondere durch die Initiative von Thomas Beißwenger,Hauptgeschäftsführer des Industrieverbandes Steine und ErdenBaden-Württemberg (ISTE), der Idee, Regisseur und MIRO ursprünglichzusammenbrachte. Stolz kann die Branche nunmehr geschlossen auf einGemeinschaftswerk verweisen, das die deutsche mineralischeRohstoffindustrie auf bestmögliche Art repräsentiert."MIRO ... weil Substanz entscheidet!", lautet der Slogan desVerbandes, der mit dem Wirtschaftsfilmpreis nochmals von einer eherunerwarteten Seite untermauert wird. Substanz alleine - als Materialoder Rohstoff - ist in der Vermittlung und Breitenwirkung oftstaubtrocken. Der Persönlichkeit von Søren Eiko Mielke ist es zuverdanken, dass es gelang, diese Substanz mit starken emotionalenAspekten zu verknüpfen. Ein Motto des multitalentierten Regisseurslautet: "Lachen entspannt. Lachen verbindet. Lachen öffnet". EinGlücksfall für den Film, denn das ganze Drehbuch setzt gezielt aufHumor - wobei die sich beim Dreh ergebende Situationskomik denHauptdarsteller und Regisseur bisweilen selbst verblüffte: "MancheDinge kann man einfach nicht planen. Sie ergeben sich spontan, wennman offen und freundlich auf die Menschen zugeht", erklärte erbereits bei der Uraufführung von "1 Kilo Steine pro Stunde!"anlässlich einer Branchenveranstaltung im November 2018 in Berlin. Soist er dann auch geworden, der Film: sympathisch,freundlich-verbindlich, humorvoll und noch dazu informativ. DieseKombination beeindruckte auch die Jury des DeutschenWirtschaftsfilmpreises 2019, die den MIRO-Branchenfilm zum Sieger inder Kategorie "Wirtschaft gut präsentiert" kürte.Ritterschlag vom WirtschaftsministerBundeswirtschaftsminister Peter Altmaier erklärte anlässlich derFestveranstaltung: "Der Deutsche Wirtschaftsfilmpreis trägt dazu bei,zunehmend komplizierte wirtschaftliche Zusammenhänge einer breitenÖffentlichkeit besser verständlich zu machen. Die diesjährigen Filmezeigen eindrucksvoll, wie Wirtschaft funktioniert, welcheHerausforderungen sie meistern muss und welche Chancen sie für unsalle bietet. Außerdem macht der Preis besondere wirtschaftlicheLeistungen sichtbar. Gerade diese Erfolgsgeschichten können jungeMenschen motivieren, ihre eigenen Ideen umzusetzen und selbstunternehmerisch tätig zu werden. Gleichzeitig stärken wir mit unsererAuszeichnung die Kreativität und das wirtschaftliche Potenzial derFilmschaffenden in Deutschland".Von allen Einreichungen schafften es 66 Beiträge die dieEndauswahl. Aus diesen wiederum hat der Preisrichterausschuss diejeweils fünf besten Beiträge in den Kategorien: "Wirtschaft guterklärt", "Wirtschaft gut präsentiert" und "Nachwuchsfilme"nominiert. Darüber hinaus hat die Jury einen Sonderpreis zum Thema"Nachhaltigkeit" ausgelobt, der schließlich in doppelter Ausführungan zwei gleichwertig gute Wettbewerbsbeiträge ging. Das heißt, amEnde gab es ein breites Siegerlächeln bei genau fünf Teilnehmerteams.Fünf aus 209 - und MIRO ist dabei.Nun sollte sich der gelungene Erklärfilm zur Bedeutungmineralischer Gesteinsrohstoffe im Alltagsleben eines jeden Menschennochmals sprunghaft weiterverbreiten. Allein seit Bekanntgabe derNominierung bis zur Preisverleihung konnte die Vollversion des Filmsgut 1000 zusätzliche Aufrufe auf Youtube verbuchen. Das ist einansehnliches Plus bei den derzeit fünfstelligen Gesamtabrufzahlen.Preisgekrönte MIRO-Unterhaltung gibt es unterhttps://www.youtube.com/watch?v=HMf3XBuR5mY&feature=youtu.be, dievollständige Liste der Preisträger unter:www.deutscher-wirtschaftsfilmpreis.deAuszug aus dem Bewerbungsschreiben:Heimische mineralische Rohstoffe sind aus unserem täglichen Lebennicht wegzudenken. Sie sind mengenmäßig der größte Stoffstrom, der inDeutschland gewonnen und verwendet wird. Doch kaum jemand weiß, worinüberall Sand, Kies, Quarzsand und Naturstein stecken und wo jedereinzelne Bundesbürger diese Rohstoffe täglich nutzt. Mit Humor,authentischen Interviews und einer überraschenden Rahmenhandlungerklärt der Film fesselnd und kurzweilig, wo überall heimischemineralische Rohstoffe eingesetzt und verbaut werden. Gedreht wurdein weltbekannten Bauwerken, auf Baustellen - und auf der Straße. 