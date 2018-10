Düsseldorf (ots) - Für ihr Buch "Die Chinesen - Psychogramm einerWeltmacht", erschienen im Econ-Verlag, haben Stefan Baron undGuangyan Yin-Baron den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2018 gewonnen.Die Jury wählte das Buch aus einer Shortlist von zehn Titeln zumbesten Wirtschaftsbuch des Jahres. Das Preisgeld beträgt 10.000 Euro.Der Preis wurde am Freitagabend im Rahmen der Frankfurter Buchmessebei einer feierlichen Gala überreicht.Die Jury, zusammengesetzt aus hochrangigen Vertretern ausWirtschaft und Wissenschaft, entschied sich für das Buch, weil esfundiert und lehrreich über Chinas Wirtschaft, Politik, Geschichte,Gesellschaft, Kultur und Philosophie aufklärt. "Ein Buch zurrichtigen Zeit, das gefehlt hat, ein Crash-Kurs der globalenSituation", urteilte die Jury, "ein Buch, das jeder Wirtschaftslenkerlesen sollte, vor allem vor dem Hintergrund des heraufziehendenHandelskriegs zwischen den USA und China und der zunehmendenVerflechtung der deutschen und der chinesischen Wirtschaft".Die Autoren beschreiben faktenreich das Denken und Fühlen desbevölkerungsreichsten Landes der Welt von kollektiven Vorstellungenüber Familie, Hierarchie und Moral bis zu den ökonomischen undgeopolitischen Ambitionen Chinas. Sie schildern das Selbstverständnisdes Landes von Konfuzius über Mao bis heute und gewichten die"chinesische Herausforderung" und die Folgen für den Westen. Die Jurylobte die klare Sprache und den hohen Gebrauchswert des Buches."Bei allen Zukunftsfragen wird China eine Rolle spielen, deshalbsollten wir so viel wie möglich über das Land und das System wissen",erklärt der Jury-Vorsitzende Hans-Jürgen Jakobs, Senior Editor undAutor des Handelsblatts.Der Deutsche Wirtschaftsbuchpreis wird verliehen vom Handelsblatt,der Frankfurter Buchmesse und der Investmentbank Goldman Sachs, diedas Preisgeld stiftet. Die Partner wollen mit der Auszeichnung dieBedeutung des Wirtschaftsbuches bei der Vermittlung ökonomischerZusammenhänge unterstreichen und einen Beitrag zur ökonomischenBildung in der Gesellschaft liefern. Verständlichkeit ist einwichtiges Kriterium. Das Motto des Preises lautet deshalb "Wirtschaftverstehen".Über das HandelsblattDas Handelsblatt ist die größte Wirtschafts- und Finanzzeitung indeutscher Sprache. Rund 200 Redakteure, Korrespondenten und ständigeMitarbeiter rund um den Globus sorgen für eine aktuelle, umfassendeund fundierte Berichterstattung. Im Tageszeitungsvergleich zählt diebörsentäglich erscheinende Wirtschafts- und Finanzzeitung beiEntscheidern der ersten und zweiten Führungsebene zur unverzichtbarenLektüre. Laut "Leseranalyse Entscheidungsträger in Wirtschaft undVerwaltung" (LAE) 2018 erreicht das Handelsblatt mehr als 305.000Top-Entscheider börsentäglich. Handelsblatt Online ist mit monatlichbis zu 20 Millionen Visits und rund 80 Millionen Page Impressions dasführende Wirtschaftsportal in Deutschland. www.handelsblatt.comÜber Goldman SachsGoldman Sachs gehört zu den führenden globalen Investmentbanking-,Wertpapier- und Vermögensverwaltungshäusern. Die Bank bietet weltweiteinem breit gefächerten Klientenstamm, zu dem Unternehmen,Finanzinstitutionen, staatliche Stellen und vermögende Privatpersonengehören, ein umfangreiches Dienstleistungsspektrum an. Die 1869gegründete Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in New York und unterhältNiederlassungen in allen großen Finanzzentren auf der ganzen Welt. InDeutschland ist Goldman Sachs seit 1990 mit einer Niederlassung inFrankfurt vertreten.Über die Frankfurter BuchmesseDie Frankfurter Buchmesse ist mit 7.300 Ausstellern aus über 100Ländern, rund 280.000 Besuchern, über 3.400 Veranstaltungen und rund9.000 anwesenden akkreditierten Journalisten die größte Fachmesse fürdas internationale Publishing. Darüber hinaus ist sie einbranchenübergreifender Treffpunkt für Player aus der Filmwirtschaftund der Gamesbranche. Einen inhaltlichen Schwerpunkt bildet seit 1976der jährlich wechselnde Ehrengast, der dem Messepublikum aufvielfältige Weise seinen Buchmarkt, seine Literatur und Kulturpräsentiert. Die Frankfurter Buchmesse organisiert die Beteiligungdeutscher Verlage an rund 20 internationalen Buchmessen undveranstaltet ganzjährig Fachveranstaltungen in den wichtigeninternationalen Märkten. Die Konferenzen CONTEC und STORYDRIVEgehören dabei zu den etablierten Treffpunkten der Branche. DieFrankfurter Buchmesse ist ein Tochterunternehmen des Börsenvereinsdes Deutschen Buchhandels. www.buchmesse.deKontakt:Kerstin JaumannLeiterin Presse & KommunikationTel.: +49 (0)211 - 887 1015E-Mail: pressestelle@handelsblattgroup.comOriginal-Content von: Handelsblatt, übermittelt durch news aktuell