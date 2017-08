Deutscher Wirtschaftsbuchpreis 2017: Die Shortlist

Düsseldorf (ots) - Die Finalisten des DeutschenWirtschaftsbuchpreises 2017 stehen fest. Zehn Bücher haben es in dieEndauswahl geschafft. Eine hochkarätige Jury wählt aus den Titeln derShortlist das beste Wirtschaftsbuch des Jahres. Den Vorsitz der Juryhat Gabor Steingart, Herausgeber des Handelsblatts. Der Preis wird am13. Oktober im Rahmen der Frankfurter Buchmesse verliehen.Der Deutsche Wirtschaftsbuchpreis steht unter dem Motto"Wirtschaft verstehen". Das Handelsblatt, die Frankfurter Buchmesseund die Investmentbank Goldman Sachs vergeben den Preis, um dieWirtschaftsliteratur zu fördern. Die drei Partner wollen mit derAuszeichnung die Bedeutung des Wirtschaftsbuches bei der Vermittlungökonomischer Zusammenhänge unterstreichen. Zu den Auswahlkriteriengehören deshalb neben innovativer Themensetzung oder einem neuenBlickwinkel auch Verständlichkeit und Lesbarkeit. Der Preis ist mit10.000 Euro dotiert.Die zehn Bücher der Shortlist stellt das Handelsblatt in denkommenden Wochen ausführlich auf der Literaturseite in derWochenendausgabe vor. Alle weiteren Informationen zum Preis und dieRezensionen sind auch zu finden unter:www.deutscher-wirtschaftsbuchpreis.deDie Shortlist:Jutta Allmendinger:Das Land, in dem wir leben wollen.Wie die Deutschen sich ihre Zukunft vorstellenPantheon,272 Seiten, 16,99 EuroJohannes Becker, Clemens Fuest:Der Odysseus-Komplex.Ein pragmatischer Vorschlag zur Lösung der EurokriseHanser,285 Seiten, 24 EuroThomas L. Friedman:Thank you for being late.Ein optimistisches Handbuch für das Zeitalter der BeschleunigungLübbe,480 Seiten, 24 EuroRainer Hank:Lob der MachtKlett-Cotta,272 Seiten, 20 EuroYuval Harari:Homo Deus. Eine Geschichte von morgenBeck,576 Seiten, 24,95 EuroNicolaus Heinen, Jan Mallien, Florian Toncar:Alles auf Anfang.Warum der Euro scheitert und wie ein Neustart gelingtCampus,235 Seiten, 24,95 EuroHans-Jürgen Jakobs:Wem gehört die Welt?Die Machtverhältnisse im globalen KapitalismusKnaus,680 Seiten, 36 EuroJürgen Neffe:Karl Marx.Der UnvollendeteC. Bertelsmann,656 Seiten, 28 EuroHans-Werner Sinn:Der schwarze Juni.Brexit, Flüchtlingswelle, Euro-Desaster - Wie die NeugründungEuropas gelingtHerder,384 Seiten, 24,99 EuroAndreas Weigend:Data for the people.Wie wir die Macht über unsere Daten zurückerobernMurmann, 352 Seiten, 26,90 EuroÜber das HandelsblattDas Handelsblatt ist die größte Wirtschafts- und Finanzzeitung indeutscher Sprache. Rund 200 Redakteure, Korrespondenten und ständigeMitarbeiter rund um den Globus sorgen für eine aktuelle, umfassendeund fundierte Berichterstattung. Im Tageszeitungsvergleich zählt diebörsentäglich erscheinende Wirtschafts- und Finanzzeitung beiEntscheidern der ersten und zweiten Führungsebene zur unverzichtbarenLektüre. Laut "Leseranalyse Entscheidungsträger in Wirtschaft undVerwaltung" (LAE) 2017 erreicht das Handelsblatt mehr als 299.000Top-Entscheider börsentäglich. Handelsblatt Online ist mit monatlichbis zu 20 Millionen Visits und rund 80 Millionen Page Impressions dasführende Wirtschaftsportal in Deutschland. www.handelsblatt.comÜber Goldman SachsGoldman Sachs gehört zu den führenden globalen Investmentbanking-,Wertpapier- und Vermögensverwaltungshäusern. Die Bank bietet weltweiteinem breit gefächerten Klientenstamm, zu dem Unternehmen,Finanzinstitutionen, staatliche Stellen und vermögende Privatpersonengehören, ein umfangreiches Dienstleistungsspektrum an. Die 1869gegründete Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in New York und unterhältNiederlassungen in allen großen Finanzzentren auf der ganzen Welt. InDeutschland ist Goldman Sachs seit 1990 mit einer Niederlassung inFrankfurt vertretenÜber die Frankfurter BuchmesseDie Frankfurter Buchmesse ist mit 7.300 Ausstellern aus über 100Ländern, rund 280.000 Besuchern, über 3.400 Veranstaltungen und rund9.000 anwesenden akkreditierten Journalisten die größte Fachmesse fürdas internationale Publishing. Darüber hinaus ist sie einbranchenübergreifender Treffpunkt für Player aus der Filmwirtschaftund der Gamesbranche. Einen inhaltlichen Schwerpunkt bildet seit 1976der jährlich wechselnde Ehrengast, der dem Messepublikum aufvielfältige Weise seinen Buchmarkt, seine Literatur und Kulturpräsentiert. Die Frankfurter Buchmesse organisiert die Beteiligungdeutscher Verlage an rund 20 internationalen Buchmessen undveranstaltet ganzjährig Fachveranstaltungen in den wichtigeninternationalen Märkten. Die Konferenzen CONTEC und STORYDRIVEgehören dabei zu den etablierten Treffpunkten der Branche. DieFrankfurter Buchmesse ist ein Tochterunternehmen des Börsenvereinsdes Deutschen Buchhandels. www.buchmesse.dePressekontakt:Kerstin JaumannLeiterin Presse & KommunikationTel.: +49 (0)211 - 887 1015E-Mail: pressestelle@vhb.deOriginal-Content von: Handelsblatt, übermittelt durch news aktuell