Hamburg (ots) -Am Freitagabend hieß es in der Kulturfabrik "Kampnagel" in Hamburgwieder: "Und der Gewinner ist...". In einer sehr unterhaltsamen undoriginellen Verleihung vergab die Deutsche Werbefilmakademie in zwölfKategorien den begehrten "Hatto". In diesem Jahr neu, die Kategorie"Preis der Medien", bei der eine ausgewählte Jury aus Journalistenihren Lieblingsfilm kürte.In der "Königskategorie" Bester Werbefilm gewann der Spot "Get AJob", produziert von Iconoclast und von der Agentur Antoni, für denKunden Mercedes Benz. In den zwei Kategorien Beste Regie und BesteVisuelle Effekte gewann "Weihnachten 2117" von der ProduktionsfirmaSterntag und der Werbeagentur Jung von Matt. Zusammen mit derAuszeichnung "Preis der Medien", mit dem als Überraschung dieVerleihung startete, ist der Spot der meist ausgezeichnete desAbends. Stellvertretend für die Medien-Jury, bestehend aus Vertreternder "Filmwoche/Filmecho", "New Business", der "Werben & Verkaufen"und "The Hollywood Reporter", übergab Bärbel Unckrich von HORIZONTden Preis an Maik Siering von Sterntag und Jens Pfau von Jung vonMatt."Der neu eingeführte Preis der Medien zeigt, dass die DeutscheWerbefilmakademie den interdisziplinären Austausch sucht undforciert. Wir möchten uns immerzu weiterentwickeln und offen sein.Dazu gehört auch, dass wir uns der Bewertung und Diskussion mit derFachpresse stellen," sagt Myriam Zschage, Projektleitung DeutscheWerbefilmakademie, mit Blick auf die neu eingeführte Kategorie.Über 600 Gäste folgten der unter dem Motto "Werbedschungel"skurril-fröhlichen Show, mit Blick auf einen Dschungel samt Hütte undseine verrückten Dschungel-Bewohner. Der Maxim Gorki TheaterSchauspieler Taner Sahintürk führte mit Inszenierungen durch denAbend. Musikalischer Support kam von UK/Berlin und Rap-NewcomerKelvyn Colt. Auch die Förderung des Nachwuchses ist zentrales Themader Deutschen Werbefilmakademie. Erstmals wurden zwei DWA FörderpreisGewinner 2017 gleichwertig ausgezeichnet: "The Future is Everyone's"von Regisseur Falk Poetz, Produktion Czar Filmproduktion, sowie "Ichbin ein Ultra" von Miguel Schmid und Magali Herzog, ProduktionIconoclast Berlin. Die Spots feierten während der Verleihung unterBeifall des Fachpublikums Premiere.Bester Nachwuchswerbefilm wurde der Spot "A Man With A Coin" vonChristian Schilling von der Filmakademie Baden-Württemberg. DerGewinner kann sich über insgesamt 20.000 Euro freuen: 10.000 Euro vonUniversal Music für Musiknutzung. Und über einen Scheck in Höhe von10.000 Euro von Slaughterhouse für die Postproduktion. "Wir sind sehrstolz auf die vielen, qualitativ immer hochwertigeren Einreichungenin diesem Jahr. So viele großartige nominierte Filme haben wir hiergesehen, aber wir haben auch viele nicht gesehen, denn es gab soviele mehr... Es macht einfach unheimlich viel Spaß für diese Branchezu arbeiten.", sagt Tony Petersen, Vorstand der DeutschenWerbefilmakademie und folgt den Gästen in Richtung Party, bei der beiausgelassener Stimmung bis in die Morgenstunden zu den Beats vonAfrob Soundsystem gefeiert wurde.Die Filme der Preisträger des Deutschen Werbefilmpreis finden Sienun online unter:http://www.deutscher-werbefilmpreis.de/de/preistrager/Weitere Impressionen und Bilder vom Abend:http://www.deutscher-werbefilmpreis.de/de/galerie/Pressekontakt:i.A. für die Deutsche Werbefilmakademie e.V.needagency.we@needberlin.com030 280 398 30Original-Content von: Deutsche Werbefilmakademie e.V., übermittelt durch news aktuell