Deutscher Wein wird zum Kollateralschaden der Agrarpolitik (FOTO)

Berlin (ots) - Die weinbaupolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion,Carina Konrad MdB, fragt die Bundesregierung in ihrer aktuellen Kleinen Anfragenach den Auswirkungen des geplanten Agrarpakets auf die Wettbewerbsfähigkeit desWeinbaus in Deutschland. Aus der Antwort der Bundesregierung geht hervor, dassdem Ministerium hierüber wenig Kenntnisse vorliegen. So ist weder bekannt, wiehoch der Anteil weinbaulich bewirtschafteter Flächen in Schutzgebieten ist,noch, wie sich der Anteil verändert hat. Die stellv. Vorsitzende desAgrarausschusses im Deutschen Bundestag kritisiert:"Der Weinbau steht vor gigantischen Herausforderungen. Bereits jetzt gibt eseine Vielzahl von Bekämpfungslücken und die Zulassung neuer Pflanzenschutzmittelstockt nach wie vor. Das Agrarpaket trifft auch die Winzer mit voller Wucht,denn in Schutzgebieten, in denen viele Weinberge liegen, soll die Ausbringungvon Pflanzenschutzmittel drastisch eingeschränkt werden. Aus Unwissenheit oderDesinteresse ruiniert die Bundesregierung nach den Bauern nun die Winzer.Weinreben prägen die Kulturlandschaft und brauchen besonderen Schutz. Wirbrauchen unbedingt schnellere Neuzulassungen von innovativen undumweltfreundlichen Insektiziden für den Weinbau, die auch in Schutzgebietenangewendet werden können, ansonsten wird der deutsche Wein zum Kollateralschadender Agrarpolitik von Julia Klöckner."Pressekontakt:Ariane Glindemann, Referentin030 227-78346carina.konrad.ma02@bundestag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140265/4488225OTS: Abgeordnetenbüro Carina Konrad MdBOriginal-Content von: Abgeordnetenbüro Carina Konrad MdB, übermittelt durch news aktuell