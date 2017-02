Deutscher Volkshochschul-Verband gratuliert Ehrenpräsidentin Rita Süssmuth zum 80. Geburtstag

Bonn (ots) - "Die Volkshochschulen in Deutschland werden sich auchin Zukunft mit voller Kraft für gesellschaftliche Integrationeinsetzen." Mit diesem Versprechen gratuliert die Präsidentin desDeutschen Volkshochschul-Verbandes (DVV), Annegret Kramp-Karrenbauer,ihrer Amtsvorgängerin Prof. Dr. Rita Süssmuth, die am 17. Februar2017 ihren 80. Geburtstag feiert. Bis 2015 hatte Rita Süssmuth für 27Jahre das Amt der höchsten DVV-Repräsentantin inne. In diese Zeitfiel auch die Einführung der Integrationskurse, deren größter Trägerdie Volkshochschulen heute sind. Der Integrationskurs ist daswichtigste bundesweite Format zur Bildung und Integration vonZuwanderern und geht wesentlich auf Süssmuths Wirken als Vordenkerindeutscher Einwanderungspolitik zurück.Kramp-Karrenbauer erinnert anlässlich des runden Geburtstags anSüssmuths vielfältige Verdienste, beispielsweise um die erfolgreicheZusammenführung der Volkshochschulen in Ost und West nach derdeutschen Vereinigung und deren Einbindung in den Kontext dereuropäischen Erwachsenenbildung sowie an das herausragende Engagementfür Geschlechtergerechtigkeit und Diversität. So habe Rita Süssmuthdas Selbstverständnis der Volkshochschulen nachhaltig mitgeprägt."Beim Stichwort Integration denken wir aktuell vor allem an dieEingliederung Hunderttausender Geflüchteter in Gesellschaft undBeruf", so DVV-Präsidentin Kramp-Karrenbauer. "Rita Süssmuth hatimmer betont, dass Integration ein Prozess des wechselseitigenLernens ist - aufseiten der Zuwanderer ebenso wie aufseiten derAufnahmegesellschaft. Dafür stehen Volkshochschulen ein: Es sind Orteder Begegnung und des interkulturellen Dialogs", erklärtKramp-Karrenbauer. "Im Sinne Rita Süssmuths begreifenVolkshochschulen Integration darüber hinaus als umfassendegesellschaftliche Teilhabe. Der Schlüssel dazu ist unser Leitmotiv`Bildung für alle´. Volkshochschulen sorgen dafür, dass Menschen sichlebenslang Wissen und Fertigkeiten aneignen können, unabhängig vonihren individuellen Voraussetzungen.""Die Volkshochschulen und ihre Verbände wünschen Rita Süssmuth vonganzem Herzen Gesundheit und weiterhin viel Freude an ihrer Arbeit",sagt die DVV-Präsidentin. Die Volkshochschul-Familie schätze sichsehr glücklich, dass Rita Süssmuth ihr weiterhin als Ehrenpräsidentinverbunden sei. "Sie war und ist für uns eine wichtige Impulsgeberinund eine unverzichtbare Mitstreiterin für eine Stärkung derWeiterbildung auf Ebene des Bundes und der Länder."Pressekontakt:Simone Kaucher, Pressesprecherin, Tel. 0228 / 975 69 - 11,E-Mail: kaucher@dvv-vhs.deOriginal-Content von: Deutscher Volkshochschul-Verband, übermittelt durch news aktuell