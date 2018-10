Deutscher Volkshochschul-Verband fordert Ausbau der Arbeitsförderung - Bund soll Grundbildung von Erwerbslosen und gering Qualifizierten besser fördern

Bonn (ots) - Arbeitsförderung muss auch Grundbildung einschließen.Zu diesem Fazit kommt der Deutsche Volkshochschul-Verband (DVV) zumAbschluss des Projekts "GRUBIN - Grundbildung für die beruflicheIntegration". "Grundbildung kann maßgeblich dazu beitragen, dieSockelarbeitslosigkeit zu verringern und mehr Menschen inexistenzsichernde Arbeit zu bringen. Dies würde dieArbeitslosenversicherung entlasten und die sozialen Transferkostenvon Bund und Kommunen senken", verdeutlicht Gundula Frieling,stellvertretende Direktorin des DVV.Seit 2011 ist bekannt, dass bundesweit rund 7,5 Millionenerwerbsfähige Erwachsene nicht ausreichend lesen und schreibenkönnen. Studien belegen, dass unter Erwerbslosen etwa ein Drittelbetroffen ist. Unter ALG-Beziehern beträgt die Quote sogar knapp 36Prozent. Sofern Betroffene im Erwerbsleben stehen, gehen sie meisteinfachen Tätigkeiten nach. Ihr Einkommen reicht oft nicht zum Leben,berufliche Aufstiegschancen sind gering. Denn wer die Schriftsprachenicht ausreichend beherrscht, hat Schwierigkeiten beim Aneignen vonFachsprache. Fortwährend drohen Jobverlust oder gar dauerhafteErwerbslosigkeit. Dies umso mehr, als die schriftsprachlichenAnforderungen im Berufsleben steigen, wenn es beispielsweise um dasLesen und Verfassen von Übergabeprotokollen geht, um Anleitungen,Arbeitsanweisungen oder Dokumentationen. Auch das Bewerben um eineneue Stelle fällt Betroffenen schwer.Im Dialog mit Arbeitsagenturen, Jobcentern, Volkshochschulen undprivaten Trägern hat sich der DVV im Rahmen von GRUBIN dafüreingesetzt, Grundbildung in Qualifizierungsangebote derArbeitsförderung zu integrieren. Für die berufsorientierte Lese- undSchreibförderung hat der DVV mit Fördermitteln des Bundesministeriumsfür Bildung und Forschung (BMBF) spezielle Lehr- und Lernmaterialienentwickelt. Lehrkräfte, Sozialpädagogen und Ausbilder, die in derArbeitsförderung tätig sind, können sie zum Download abrufen aufwww.grubin-online.de und finden dort außerdem wertvolleHintergrundinfos sowie Lernmodule zur eigenen Fortbildung,beispielsweise in der Frage, woran sich funktionaler Analphabetismuserkennen lässt und wie man Betroffene wirksam unterstützen kann. Imvhs-Lernportal (www.vhs-lernportal.de) werden ab November mehr als600 Schreib- und Leseaufgaben aus der Alltagswelt und aus demBerufsleben online abrufbar sein."Mit Hilfe unserer Materialien kann Grundbildung auf einfache Artund Weise in die Arbeitsförderung integriert werden", sagt diestellvertretende DVV-Direktorin. Es bedarf der Einsicht, dass fürviele Menschen Arbeitsförderung mit der Förderung ihrer Lese- undSchreibkompetenzen beginnen muss. Damit dies in ausreichendem Umfanggeschehen kann, muss die Bundesagentur für Arbeit ihre vorhandenenFörderinstrumente zusätzlich für Grundbildung öffnen", so Frielingabschließend.Mehr unter www.grundbildung.de ; www.grubin-online.dePressekontakt:Jens KemnerLeiter des Projekts GRUBIN - Grundbildung für die beruflicheIntegrationTel.: 0228 / 975 69 156kemner@dvv-vhs.deOriginal-Content von: Deutscher Volkshochschul-Verband, übermittelt durch news aktuell