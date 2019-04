Deutscher Versicherungsreport von Bain / Die Entschlüsselung der Versicherten-DNS

München (ots) - Kunden legen bei ihrer Versicherung vor allem Wertauf Produkt- und Servicequalität sowie auf Einfachheit- Für Jüngere gewinnen zunehmend auch emotionale Faktoren wieZugehörigkeit und Motivation an Bedeutung- Die unter 35-Jährigen sind weitgehend offen für Angebote vonBranchenneulingen- HUK Coburg hat die loyalsten Kunden in Deutschland- Viele Kunden begrüßen Services ihres Versicherers jenseits derklassischen PoliceDie Zeiten einer einzigen Versicherung fürs Leben sind langevorbei. Nun gerät auch das Bild vom Versicherer als naturgemäßemAnbieter von Policen ins Wanken. Denn drei Viertel der unter35-jährigen Kunden in Deutschland sind offen dafür, auch beiBranchenfremden Versicherungen abzuschließen (Abbildung). In vielenSchwellenländern liegt dieser Anteil sogar noch höher. Besondersbeliebt sind Technologieunternehmen, die wie Amazon in den USA dasTerrain bereits sondieren. In ihrer Studie "DeutscherVersicherungsreport: Die Entschlüsselung der Kunden-DNS" zeigt dieinternationale Managementberatung Bain & Company, wie die Assekuranzihre Kundenbasis dennoch sichern kann. Befragt wurden dafür weltweit174.000 Versicherte, darunter 13.000 in Deutschland.Kunden haben klare VorstellungenUnternehmen wollen die Kundenbedürfnisse bestmöglich erfüllen. WasVersicherte wirklich bewegt, hat Bain im Rahmen der Studie erstmalsentlang von 30 sogenannten Elements of Value® ermittelt - denelementaren Merkmalen einer Kundenbeziehung auf funktionaler,emotionaler und sozialer Ebene. Nach Angaben der Befragten dominierenim Versicherungsgeschäft funktionale Themen, allen voran Produkt- undServicequalität sowie Einfachheit. Hinzu kommen emotionale Faktorenwie die Reduzierung von Ängsten und der Markenwert."Die Kunden wissen sehr genau, was sie wollen", betontBain-Partner und Co-Autor der Studie Dr. Henrik Naujoks. "DieVersicherer müssen liefern. Doch gerade beim Thema Einfachheit gibtes häufig noch Defizite." Zudem unterschätzen viele Anbieter denStellenwert emotionaler Faktoren, wie ein Blick in die USA zeigt.Dort zählen für unter 35-Jährige, sprich die Millennials, Motivation,Belohnung und das Gefühl dazuzugehören bereits zu den wichtigstenElements of Value. "Der Community-Gedanke ist ein zentralerBestandteil der DNS jüngerer Kunden", so Naujoks. "FunktionaleExzellenz ist für sie eine Selbstverständlichkeit. Ein gutes Gefühlwird deshalb zunehmend zum entscheidenden Differenzierungsmerkmal fürVersicherer." Gerade hier öffnet sich jedoch ein Einfallstor fürTechnologieunternehmen, die über langjährige Erfahrungen mitCommunities verfügen.Regelmäßige Interaktionen fördern LoyalitätMit regelmäßigen, überzeugenden Interaktionen sowie dem Ausbauihres Leistungsspektrums können die etablierten Versichererdagegenhalten. Welch entscheidende Rolle Interaktionen spielen, wirdanhand des Net Promoter Score® (NPS®) von Bain deutlich, der dieKundenloyalität misst. Bei lediglich einem Kontakt mit dem Kunden imJahr liegt der NPS-Wert in der Sachversicherung bereits 16Prozentpunkte höher als bei absoluter Kontaktlosigkeit, in derLebensversicherung sind es sogar 23 Prozentpunkte.Die höchsten NPS-Werte sowohl in der Sach- als auch in derLebensversicherung erzielt hierzulande die HUK Coburg. Auf denFolgeplätzen haben sich in der jüngsten Bain-Studie vor allem dieSachversicherer zum Teil erheblich verbessert. "Die Branche handelt",stellt Bain-Partner und Studien-Co-Autor Dr. Christian Kinder fest."Viele Versicherer sind auf dem richtigen Weg und setzen alles daran,den Erwartungen ihrer Kunden gerecht zu werden." Die Elements ofValue geben ihnen wichtige Hinweise, wie sie ihr Kerngeschäft inBezug auf die vielschichtigen Bedürfnisse der Versicherten optimierenkönnen.Zusätzliche Dienstleistungen sind gefragtNeben Exzellenz im Kerngeschäft und kontinuierlichen Innovationengibt es einen dritten Erfolgsfaktor: den Auf- und Ausbau vonServiceökosystemen. Immer mehr Versicherungsunternehmen bietenzusätzliche Dienstleistungen über die klassische Police hinaus an.Dazu zählen beispielsweise Reparaturservices, Handwerkernetze oderGesundheitsprogramme. Die Kunden begrüßen diese Vorstöße. LautBain-Studie ist jeder Zweite in Deutschland an solchenDienstleistungen von seinem Versicherer interessiert.Wer die neuen Services nutzt, reagiert in der Regel positiv. DerNPS steigt und die Preissensibilität sinkt. Auch die Bewertung derElements of Value wird maßgeblich beeinflusst. "Mit Servicenetzwerkenkönnen Versicherer den gordischen Knoten ihrer Branchedurchschlagen", ist Branchenkenner Kinder überzeugt. "Sie bietenAnlass für regelmäßige Interaktionen und schaffen eine emotionaleVerbindung. Wer hier überzeugt, muss den Wettbewerb mitBranchenneulingen nicht fürchten."Die hochauflösende Abbildung finden Sie unter folgendem Link:www.bain.com/de/insights/deutscher-versicherungsreport-snap-chart/Net Promoter Score® (NPS®)Bain misst die Kundenzufriedenheit seit mehr als zehn Jahrenbranchen- und länderübergreifend mit dem Net Promoter Score® (NPS®).Diese Kennzahl ergibt sich aus den Antworten auf eine einzige Frage:"Auf einer Skala von null bis zehn, wie wahrscheinlich ist es, dassSie Ihren Hauptversicherer einem Freund oder Kollegenweiterempfehlen?" Die Antworten werden drei Kategorien zugeordnet.Dabei hat sich gezeigt, dass nur Werte von neun oder zehn fürwirklich loyale Kunden stehen ("Promotoren"), sieben und acht Passivesind und Bewertungen von sechs oder weniger als Kritiker eingestuftwerden müssen. Wird der Anteil der Kritiker von dem der Promotorensubtrahiert, ergibt sich der NPS. 