Deutscher Verpackungspreis 2020: Menü-Manufaktur Hofmann gewinnt Gold-Award in der Kategorie Nachhaltigkeit mit der innovativen BIOPAP®-Menüschale

Boxberg (ots) - Die Menü-Manufaktur Hofmann aus dem baden-württembergischen Boxberg, qualitäts-führender Verpflegungsspezialist für alle Bereiche der modernen Gemeinschaftsverpflegung, gewinnt in der Kategorie Nachhaltigkeit den Gold-Award des Deutschen Verpackungspreises 2020. Die Auszeichnung wird jährlich vom Deutschen Verpackungsinstitut (dvi) verliehen. Mit der BIOPAP®-Menüschale, einer hitze- und kältebeständigen Verpackung, die fast ausschließlich aus Cellulose besteht, konnte der Hersteller von tiefkühlfrischen Menüs die Jury überzeugen.Das Deutsche Verpackungsinstitut prämiert die Menü-Manufaktur Hofmann in diesem Jahr im Rahmen des Deutschen Verpackungspreises mit dem Gold-Award in der Kategorie Nachhaltigkeit. Bei einer digitalen Veranstaltung am 24. September wurde die Auszeichnung bekannt gegeben. Das Gewinnerkonzept: Die BIOPAP®-Menüschale - eine innovative Verpackungslösung für die verschiedenen Tiefkühlgerichte der Manufaktur. Die Verpackung besteht aus Cellulose aus europäischen Wäldern und kommt ganz ohne Plastik- oder PET-Folie aus.*Mit der BIOPAP®-Menüschale ist es der Menü-Manufaktur Hofmann gelungen, eine Verpackungslösung anzubieten, die für den Verbraucher genauso leicht handhabbar und funktionsfähig ist wie die Variante aus Aluminium oder Kunststoff - und dabei zudem besonders innovativ ist, unter anderem durch die Kompostierbarkeit.*Frank Hanses, Geschäftsführer der Menü-Manufaktur Hofmann, freut sich über die besondere Auszeichnung: "Nachhaltigkeit spielt in unserer Manufaktur eine entscheidende Rolle. Die Auszeichnung des Deutschen Verpackungsinstituts für die BIOPAP®-Menüschale mit dem Gold-Award macht uns stolz und zeigt, dass unser konsequenter, nachhaltiger Weg genau der richtige ist."Gelebte Nachhaltigkeit bei der Menü-Manufaktur HofmannNeben innovativen Verpackungslösungen lebt die Menü-Manufaktur Hofmann Nachhaltigkeit auch in den anderen Unternehmensbereichen: zum Beispiel durch Kooperationen mit regionalen Betrieben und Erzeugergemeinschaften, die in der Region hochwertige, naturnahe Produkte anbieten. So liefert eine Bio- und Demeter-zertifizierte Molkerei aus Baden-Württemberg täglich frische Milch und Milchprodukte - garantiert ohne Fütterung mit GVO veränderten Futtermitteln. Auch Fleischwaren kommen aus der Region: Seit 10 Jahren kooperiert die Menü-Manufaktur Hofmann mit der nahe gelegenen Landesanstalt für Schweinezucht in Boxberg. Zudem werden Transportwege bewusst kurz gehalten: Mehr als 80 % der Lieferanten, die die Menü-Manufaktur Hofmann mit ihren frischen Produkten versorgen, kommen aus Deutschland. Mehr als 60 % des Produktvolumens bezieht Hofmann aus der Region. Dazu zählen unter anderem Kartoffeln, Zwiebeln und Sauerkraut, ebenso wie Hülsenfrüchte und Grünkern aus direkter Nachbarschaft zum Umpfertal.* Die BIOPAP®-Menüschale ist kompostierbar nach Europäischer Norm EN 13432 und damit in 90 Tagen vollständig abbaubar. Die Entsorgung der Menüschale über den Bioabfall ist möglich, wenn die regionale Abfallsatzung dies zulässt. Sie enthält keine Plastik-/PET-Folie.Über die Menü-Manufaktur HofmannSeit 1960 stellt die Hofmann Menü-Manufaktur GmbH mit Hauptsitz in Boxberg-Schweigern (Baden-Württemberg) abwechslungsreiche Tiefkühlmenüs in handwerklicher Meisterqualität und auf Basis von saisonfrischen, hochwertigen Produkten aus der Region für die moderne Gemeinschaftsverpflegung her. Weitere Informationen unter www.die-menue-manufaktur.de (http://www.die-menue-manufaktur.de) und auf dem Instagram Kanal www.instagram.com/menue_manufaktur_hofmann/ (http://www.instagram.com/menue_manufaktur_hofmann/).Über den Deutschen VerpackungspreisDer Deutsche Verpackungspreis ist ein internationaler, branchen- und materialübergreifender Wettbewerb und die größte europäische Leistungsschau rund um die Verpackung. Er steht unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Wirtschaft und Energie. Mit dem Preis prämiert das Deutsche Verpackungsinstitut (dvi) jedes Jahr innovative und kreative Lösungen vom scheinbar kleinen aber wegweisenden Detail bis hin zur grundlegenden Neuerung. Der Deutsche Verpackungspreis richtet sich an Designer, Entwickler, Hersteller und Verwender von Verpackungslösungen und -maschinen sowie den kreativen Nachwuchs der Branche. Gewinner des Verpackungspreises nominieren sich gleichzeitig für den WorldStar der World Packaging Organisation (WPO).www.verpackungspreis.de (http://www.verpackungspreis.de)www.packagingaward.de (http://www.packagingaward.de) Pressekontakt:Pressebüro Menü-Manufaktur Hofmannc/o achtung! Mary GmbHJulia KösterTelefon: 0175 927 28 74hofmann-menue@achtung.deOriginal-Content von: Hofmann Menü-Manufaktur GmbH, übermittelt durch news aktuell