Deutscher Verband Flüssiggas e. V. vergrößert sein Netzwerk / Beitritt zu Pro Mobilität betont Stellenwert von Autogas und Logistik-Leistung der Flüssiggas-Branche

Berlin (ots) - Der Deutsche Verband Flüssiggas e. V. (DVFG) ist absofort neues Mitglied von Pro Mobilität - Initiative fürVerkehrsinfrastruktur e. V.Mit dem Ausbau seines Netzwerkes unterstreicht der DVFG zum einendie anhaltend hohe Bedeutung des Alternativkraftstoffes Autogas.Darüber hinaus betont der Beitritt zu Pro Mobilität jedoch auch dielogistische Leistung, die die Flüssiggas-Versorger täglich bei derBelieferung ihrer Kunden erbringen. Der Energieträger Flüssiggassteht leitungsunabhängig zur Verfügung und wird unter anderem perBahnkessel- und Tanklastwagen transportiert. "Die mittelständischeFlüssiggas-Branche hat für die sichere Versorgung von Industrie undVerbrauchern eine ausgeklügelte Infrastruktur und Logistik-Kettegeschaffen, in deren Erhalt sie kontinuierlich weiter investiert",erklärt DVFG-Vorsitzender Rainer Scharr. "Dieses Engagement spiegeltsich in unserem Beitritt zu Pro Mobilität wider. Flüssiggas bleibtals mobiler Energieträger ein attraktiver Partner, der unabhängig vomZugang zu Leitungsnetzen zur Reduktion von Treibhausgasen und zurLuftreinhaltung beiträgt", so Scharr weiter. Der DVFG freue sich aufdie Zusammenarbeit und wertvolle gegenseitige Impulse im Zuge derneuen Partnerschaft.Energieträger Flüssiggas:Flüssiggas (LPG) besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen undwird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträgerverbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Flüssiggas wird alsKraftstoff (Autogas), für Heiz- und Kühlzwecke, in Industrie undLandwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.Pressekontakt:Sabine EgidiusTel.: 030 / 29 36 71 - 22E-Mail: presse@dvfg.deDeutscher Verband Flüssiggas e. V.Original-Content von: Deutscher Verband Flüssiggas e. V., übermittelt durch news aktuell