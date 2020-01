Deutscher Verband Flüssiggas: Gasanlagen in Wohnmobilen weiterhin alle zwei Jahre prüfen lassen / Prüfpflicht nur vorübergehend ausgesetzt - Nachweis der Prüfung schützt im Schadensfall (FOTO)

Berlin (ots) - Laut einer aktuellen Veröffentlichung des Bundesministeriums fürVerkehr und digitale Infrastruktur wird die Prüfpflicht für Flüssiggas-Anlagenin Wohnmobilen und Caravans drei Jahre lang vorübergehend ausgesetzt. DerDeutsche Verband Flüssiggas e. V. (DVFG) empfiehlt Verbrauchern dennochdringend, die Gasanlagen in ihrem Freizeitfahrzeug weiterhin alle zwei Jahre voneinem zertifizierten Sachkundigen prüfen zu lassen. Nur so seienWohnmobilbesitzer im Schadensfall abgesichert und könnten zudem ungehindertjeden Campingplatz ihrer Wahl ansteuern.Am 31. Dezember 2019 wurde im Verkehrsblatt eine Änderung der sogenanntenHU-Richtlinie veröffentlicht, die die Anforderungen für Wohnmobile im Rahmen derHauptuntersuchung nach § 29 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)festlegt. Zuvor galt: Fehlte bei der Hauptuntersuchung ein gültiger Nachweis deralle zwei Jahre anfallenden Prüfung der Flüssiggas-Anlage im Fahrzeug, wurdedies als schwerer Mangel eingestuft. Mit der jetzt vorliegenden Veröffentlichungim Verkehrsblatt wird diese Regelung bis zum 1. Januar 2023 ausgesetzt. Der DVFGrät betroffenen Verbrauchern allerdings dringend davon ab, in dieser Zeitspanneauf den fristgerechten Sicherheits-Check durch einen zertifizierten Sachkundigenzu verzichten. Denn selbst wenn die Nachweispflicht im Rahmen derHauptuntersuchung vorübergehend ausgesetzt wurde - die Wohnmobilbesitzer sindweiterhin für die Sicherheit der Flüssiggas-Anlage im Fahrzeug verantwortlich.Fehlt also im Schadensfall der gültige Nachweis einer Prüfung nach demDVGW-Arbeitsblatt G 607, drohen privatrechtliche Konsequenzen, so der DVFG.Darüber hinaus verlangen auch viele Campingplatz-Betreiber den Nachweis derPrüfung. Wer also mit Wohnmobil oder Caravan unbesorgt in den nächsten Urlaubstarten möchte, ist mit einer gültigen Prüfbescheinigung weiterhin auf dersicheren Seite, lautet die klare Empfehlung des DVFG.Weitere Details finden Interessierte in einer neuen Fachinformation des DVFG,die auf der Website des Verbands zum Download bereitsteht: http://ots.de/p0owYpEnergieträger Flüssiggas:Flüssiggas besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen und wird bereits untergeringem Druck flüssig. Der Energieträger verbrennt CO2-reduziert undschadstoffarm. Flüssiggas wird für Heiz- und Kühlzwecke, als Kraftstoff(Autogas), in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.Pressekontakt:Pressekontakt:Sabine EgidiusTel.: 030 / 29 36 71 - 22E-Mail: presse@dvfg.deDeutscher Verband Flüssiggas e. V.Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/112641/4491214OTS: Deutscher Verband Flüssiggas e. V.Original-Content von: Deutscher Verband Flüssiggas e. V., übermittelt durch news aktuell