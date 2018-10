Deutscher Unternehmensberater Ingmar Pien übernimmt SG Automotive (FOTO)

Kleinmachnow (ots) -SEIT DEM 24.10.2018 IST INGMAR PIEN ALLEINIGER GESCHÄFTFÜHRENDERGESELLSCHAFTER BEI SG AUTOMOTIVE GMBH.Der Unternehmensberater Ingmar Pien übernimmt mit Wirkung zum24.10.2018 als alleiniger geschäftsführender Gesellschafter dieLeitung der SG Automotive mit Sitz in Konjice, Slovenien. Herr Pienwird die Firmenanteile von Robert Grah, der seit 2010 dieFirmengeschicke leitete, übernehmen. Herr Grah wird mit der Übernahmeaus dem Unternehmen ausscheiden.Zu den übernommenen Firmenanteilen gehört auch die FirmaTechnoplast sowie Grah Automotive in Serbien, insgesamt sind ca. 1000Mitarbeiter von der Firmenübernahme betroffen. Die Firmen werden indie neu gegründete SG Automotive GmbH mit Sitz in Kleinmachnow beiBerlin eingegliedert.Die Sektion Grah Lighting bleibt in den Händen von Robert Grah.ÜBER SG AUTOMOTIVESG AUTOMOTIVE ist Hersteller modernster LED Technologie, dievornehmlich in der Automobilindustrie eingesetzt wird. Mit den FirmenTechnoplast und Grah Automotive stellen die Firmen mit Werken inSerbien und Slovenien, high-tech Elektronik auf höchstem Niveau her.Die Produkte von SG Automotive werden von Automobilherstellern wieDaimler Benz, VW, BMW angefragt und gemeinsam mit ihnen entwickelt.Inzwischen wird insbesondere das Know-How der elektronischen Teilewie Kabelbäume und Leiterplatten auch von Herstellern aus demKonsumgüterbereich wie Bosch, Bose und Hilti abgenommen.Technoplast übernimmt die Spritzguss Produktion von Plastikteilen,die u.a. beim Automobilbau verwendet werden.ZU INGMAR PIENIngmar Pien ist Inhaber der Unternehmensberatung PMP PienManagement GmbH mit Sitz im EUROPARC Dreilinden in Kleinmachnow. Inden vergangenen 16 Jahren leitete Herr Pien zahlreiche Projekte undübernahm zeitweise als Interimsmanager wichtige Beratungsleistungenfür Unternehmen. Die PMP Pien Management GmbH berät vornehmlich dieAutomobilbranche in der Optimierung und Strukturierung von Logistikund Produktion entlang der gesamten Wertschöpfungskette einesUnternehmens.KONTAKT:SG AUTOMOTIVE GMBHIngmar PienAlbert-Einstein-Ring 1514532 KleinmachnowTel. 033203/8581-0Mail: contact@sga.siOriginal-Content von: SG Automotive GmbH, übermittelt durch news aktuell