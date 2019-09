Deutscher Umweltpreis an Bodenwissenschaftlerin und Reinigungsmittel-Unternehmer / Prof. Dr. Ingrid Kögel-Knabner (München) und Reinhard Schneider (Mainz) am 27.10. in Mannheim geehrt (FOTO)

Osnabrück (ots) -Die Bodenwissenschaftlerin Prof. Dr. Ingrid Kögel-Knabner (60) vonder Technischen Universität München und der Unternehmer ReinhardSchneider (51) aus Mainz, der mit seiner Firma Werner & Mertz in derWasch- und Reinigungsmittelbranche auf ganzheitliche nachhaltigeProduktion setzt, werden 2019 je zur Hälfte mit dem mit 500.000 Eurodotierten Deutschen Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt(DBU) ausgezeichnet. DBU-Generalsekretär Alexander Bonde betonteheute bei der Bekanntgabe der neuen Preisträger, sie seien"Schrittmacher im Umweltschutz, die Zukunftslösungen liefern für dieenormen ökologischen Herausforderungen der Gegenwart. Wir brauchenfundamentale ökonomische, politische und technologischeVeränderungsprozesse auf allen Ebenen, um zu einer wirklichnachhaltigen Entwicklung zu finden." Der Preis wird am 27. Oktober inMannheim von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreicht.Eine der einflussreichsten Bodenwissenschaftlerinnen der WeltBonde betonte heute, Kögel-Knabner als eine der renommiertestenund einflussreichsten Bodenwissenschaftlerinnen der Welt sei esgelungen, die zentrale Rolle des im Vergleich zu Luft und Wasser inseiner Bedeutung "fatal unterschätzten" Umweltmediums Boden in denFokus zu rücken. Meilenstein ihrer Forschungen sei die Entdeckunggewesen, wie Kohlenstoff als organische Substanz im Boden gebundenwird. Denn Böden seien über die Aufnahme des klimaschädigendenKohlenstoffdioxids aus der Luft durch Pflanzen zwar einerseits einerder weltgrößten Speicher für Kohlenstoff, aber beimZersetzungsprozess der Pflanzen gäben sie andererseits auchTreibhausgase frei. Deshalb sei ihre Funktion wichtig für das Klima -und den Verlauf des Klimawandels. Bonde: "Aus ihrer Forschungsarbeitergab sich ein völlig neues Verständnis für die Kapazität von Böden,Kohlenstoff aufzunehmen und zu speichern. Vor allem aber lieferteKögel-Knabner Antworten auf die Frage, auf welchen Böden eineKohlenstoffspeicherung nachhaltig möglich ist, um dem Klimawandelentgegenzuwirken."Umweltveränderungen im Boden überwachen und VorsorgemaßnahmenergreifenAber auch für die Nährstoffdynamik, die weltweiteErnährungssicherung, den Bodenschutz und die Biodiversität seienKögel-Knabners Arbeiten bedeutsam. Bonde: "Vier von neunBelastungsgrenzen unseres Planeten sind durch den Einfluss desMenschen bereits überschritten: Klimawandel, Biodiversität,Landnutzung und biogeochemische Kreisläufe. Werden sie deutlichüberschritten, könnte dies das Erdsystem in einen schlechterenZustand versetzen. Das zu vermeiden, ist wesentlich Kögel-KnabnersMotivationsquelle für ihre Arbeit." Die Erkenntnisse zu Qualität undSteuerungsmechanismen, Humus im Boden zu stabilisieren, erlaubten es,über ein modifiziertes Management Umweltveränderungen im Boden zuüberwachen, frühzeitig zu erkennen und Vorsorgemaßnahmen zuergreifen. Böden seien Lebensraum für Pflanzen und Tiere sowie füreine Vielzahl von Organismen wie Bakterien, Pilze, Regenwürmer undInsekten.Kögel-Knabner steht für exzellente Forschung und großeswissenschaftspolitisches EngagementEin Verlust von Böden bedeute auch immer einen Verlust vonLebensraum, aber auch von landwirtschaftlicher Produktionsfläche.Erschwerend komme hinzu, dass es als Folge des Klimawandels in dennächsten Jahrzehnten zu einer verstärkten Bodenerosion kommen undsich mit der Erderwärmung das Freisetzen von Treibhausgas verstärkenwerde, was an den auftauenden Permafrostböden deutlich werde. Deshalbsei es, so Bonde, Aufgabe der Gesellschaft, das einzudämmen,vielfältige Bodenlandschaften und damit Lebensräume zu erhalten, auchum die Welternährung zu sichern. Dass die deutsche Bodenkunde heuteführend auf diesem Forschungsfeld sei, sei wesentlich ihr Verdienst.Bonde: "Kögel-Knabner steht für exzellente Forschung und großeswissenschaftliches Engagement."Unternehmer Schneider: "Rundum-Nachhaltigkeitsstrategie mit hohempersönlichen Engagement"Zu Schneider stellte Bonde heraus, er habe mit seiner"unternehmerischen Rundum-Nachhaltigkeitsstrategie und hohempersönlichen Engagement" den Weg dafür geebnet, dass in einerkompletten Wirtschaftsbranche Umweltinnovationen auf immer höheremStandard hätten etabliert werden können. Er habe konsequentökologische Produkte in einem Massenmarkt mehrheitsfähig gemacht,lebe Nachhaltigkeit in allen unternehmerischen Entscheidungen undsichere sich so das Vertrauen der Verbraucher. Mit zahlreichenInitiativen zum Umweltschutz und zur nachhaltigen Entwicklung habe erNeuland betreten: konsequentes Wiederverwerten von Altplastik etwaaus dem Gelben Sack für neue Verpackungen, umwelt- undgesundheitsfreundlich bedruckte Etiketten, heimische Pflanzenöle fürseine Wasch- und Reinigungsmittel statt des umstrittenen Palmkernölsaus tropischen Regionen, freiwillige Umweltbetriebsprüfungen desUnternehmens nach den Vorgaben der Europäischen Union - der gelebteNachhaltigkeitsgedanke sei "national wie international sichtbar", soBonde.Rezyklat-Initiative und heimische Pflanzen als Rohstoff fürProdukteSchneider kämpfe für eine energieschonendeKunststoff-Wiederverwertung in einem geschlossenen Kreislauf. Als"Pionier der Kreislaufwirtschaft", der Circular Economy, akzeptiereer nicht, dass nur ein geringer Teil der Kunststoffe aus den GelbenSäcken werkstofflich wiederverwertet werde. Trotz erhöhterProduktionskosten des recycelten Plastiks habe Schneider 2012 eineRezyklat-Initiative mit Partnern aus Industrie, Handel undNichtregierungsorganisationen ins Leben gerufen, an der sich jederbeteiligen könne. So solle der Anteil an Recyclingprodukten schnellerhöht und im Massenmarkt etabliert werden. Rund 293 MillionenFlaschen rein aus Altplastik seien in der von ihm in Mainzgeschaffenen Rezyklat-Flaschen-Fertigung produziert worden. Bei denRezepturen für die Wasch- und Reinigungsmittel der Dachmarke "Frosch"setze er seit 2013 auf heimische Pflanzen als Rohstoffbasis, also aufin Europa gewonnene Öle aus Flachs, Hanf oder Oliven. Die ersetztenzunehmend das umweltkritische Palmkernöl aus tropischen Regionen.Bonde: "Ein Mittelständler mit Haltung, der mit seiner erkennbarenund durchgängigen Einstellung für das Thema Umweltschonung steht."Pressekontakt:Franz-Georg Elpers- Pressesprecher -Kerstin HeemannJessica BodeKontakt DBUAn der Bornau 249090 Osnabrück0541|9633-5210171|3812888presse@dbu.dewww.dbu.deOriginal-Content von: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), übermittelt durch news aktuell