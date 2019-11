Deutscher Traumhauspreis 2020: Die Nominierten stehen fest! (FOTO)

Hamburg (ots) - Am 5. Mai 2020 wird in Düsseldorf zum 9. Mal der DeutscheTraumhauspreis verliehen. Insgesamt 55 Haushersteller bewarben sich um denbegehrten Preis, der von Europas größtem Immobilien-Magazin BELLEVUE und demKundenmagazin der Bausparkasse Schwäbisch Hall, Wohnglück, verliehen wird.Schirmherr ist erneut der Bundesverband Deutscher Fertigbau. Fast 170Hausentwürfe lagen vor, die von einer fachkundigen Jury gesichtet und bewertetwurden. In acht Kategorien sind je sieben Häuser nominiert.Zum ersten Mal wird der Preis in der Kategorie Tiny Houses vergeben. DenDeutschen Traumhauspreis für die Kategorie Smart Home ermittelt auch in diesemJahr eine Jury des Traumhauspreis-Partners Connected Comfort.Unter den insgesamt 56 Hausmodellen können sich Leser und User vom 1. Februarbis zum 31. März 2020 ihre Traumhäuser aussuchen und dabei wertvolle Sachpreisegewinnen. Abgestimmt werden kann online unter www.bellevue.de/traumhauspreissowie unter www.wohnglück.de/traumhauspreis, der Website des Magazins. DieTeilnahme ist kostenlos und bis zum 31. März möglich. In den einzelnenKategorien sind die Häuser folgender Hersteller nominiert:Premiumhäuser: Kundenhaus Hornberger (DAVINCI HAUS), Concept Design V (FAVORITMassivhaus), Flachdach 300 (LUXHAUS), Sigmaringen (Regnauer Hausbau), ModerneVilla (SchwörerHaus), Kundenhaus Kornfeld (Sonnleitner Holzbauwerke), KundenhausOhmer (WeberHaus)Familienhäuser: Kundenhaus Wildau - Villa Jette Lindberg (ALADOMO Schwedenhaus),Pultdachhaus 220 (ECO System HAUS), Haus Faber (Fertighaus WEISS), Juno 402 -Musterhaus Frankenberg (FingerHaus), Vita 160 (Haas Fertigbau), Lübeck (HELMAEigenheimbau), Individuelles Familienhaus (Kern-Haus)Landhäuser: Villa Herregård (bohus), Friesenhaus 150 (ECO System HAUS), AlteSchmiede (Fuhrberger Fachwerkhaus), Ästhetik Gifhorn mit Anbau(Meisterstück-HAUS), Liesl (Regnauer Hausbau), Bione (Rubner Haus), KundenhausObersdorf (Sonnleitner Holzbauwerke)Mehrgenerationenhäuser: Silkeborg (Danhaus), Premium V (FAVORIT Massivhaus),Haus Königs (Fertighaus WEISS), Perlach (GUSSEK HAUS), Pultdach Klassik 205(LUXHAUS), TownHouse13.2 (OKAL), Kundenhaus Gruber (Sonnleitner Holzbauwerke)Einsteigerhäuser: Villa B-Hip (bohus), Scheunenhaus 130 (ECO System HAUS),Select 157 V (FAVORIT Massivhaus), Individual 131 (NORDHAUS Fertigbau), VillaGrey (PolarLifeHaus), Clou 134 (RENSCH-HAUS), Forever Young (Town & Country)Bungalows: Haus Valentin (BAUMEISTER-HAUS), Bungalow Bayern (Griffnerhaus), HausMori Raito (Gruber Holzhaus), Architektenbeispiel Lärchensee (ISARTALERHOLZHAUS), Musterhaus Bungalow Kürten (NORDHAUS Fertigbau), Cogollo (RubnerHaus), Kundenhaus Ponesky (WeberHaus)Plus-Energiehäuser: Musterhaus Günzburg (Fertighaus WEISS), Einfamilienhaus 143(HausCompagnie), LANOS 2.1470 (KAMPA), Marcheno (Rubner Haus), HausFunctionality (Sonnleitner Holzbauwerke), Bauvorhaben Jungbauer (STREIF Haus),Sunshine 220 (WeberHaus)Neue Kategorie - Tiny Houses: Singlehaus (Albert Haus), Cabin One (CABINSPACEY), KODA light standard (Cubus K), ÖÖD Design Haus (ÖÖD Design Haus),Miekenhagen (Rolling Tiny House), FlyingSpace (SchwörerHaus), Fanni (Wohnwagon)Bei Fragen wenden Sie sich gern an:planet c GmbHErnst-Merck-Straße 12-1420099 HamburgTel.: (040) 696 595 -102 oder -351 Traumhauspreis@planetc.coWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53784/4450826OTS: planet c GmbHOriginal-Content von: planet c GmbH, übermittelt durch news aktuell