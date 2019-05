Deutscher Traumhauspreis 2019 - Leser und User wählten ihre Favoriten-Häuser (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Entscheidung ist gefallen: Am 9. Mai wurde zum achten Mal derDeutsche Traumhauspreis verliehen - erneut im Palais in Frankfurt amMain. Insgesamt 50 Haushersteller hatten sich um die begehrten Preisebeworben, die von Europas größtem Immobilien-Magazin BELLEVUE und demKundenmagazin der Bausparkasse Schwäbisch Hall, Wohnglück, vergebenwurden. Schirmherr war einmal mehr der Bundesverband DeutscherFertigbau.Insgesamt lagen über 150 Hausentwürfe vor, die vorab von einerfachkundigen Jury gesichtet und bewertet wurden. Nominiert wurdenschließlich 49 Eigenheime in insgesamt sieben Kategorien - vomBungalow bis zum Plus-Energiehaus. Über die Auszeichnungen in Goldund Silber entschieden rund 210.000 Stimmen der Leser und User. Zumzweiten Mal wurde auch ein Jurypreis in der Kategorie Smart Homevergeben. In Zusammenarbeit mit dem Partner Connected Comfort wurdenHäuser mit vorbildlich vernetzter Haustechnik ausgezeichnet. EineNeuerung stellte die Auszeichnung in der Sonderkategorie"Wohngesundheit" dar. Im Rahmen der Veranstaltung wurde erstmaligeine Person von der Jury mit dem Deutschen Traumhauspreis in Goldausgezeichnet, die sich um dieses Thema verdient gemacht hat. DenPreis erhielt Univ. Prof. Dr. Irina Lehmann, Leiterin der AGMolekulare Epidemiologie an der Charité Berlin.Und das sind die anderen Preisträger 2019 in Gold und Silber:Kategorie Einsteigerhäuser:Gold ging an das Haus Citylife 143 V von FAVORIT MassivhausSilber erhielten die Häuser von ALADOMO Schwedenhaus, Bohus, ECOSystem HAUS, RENSCH-HAUS, ScanHaus Marlow und Ytong Bausatzhaus.Kategorie Bungalows:Gold gewann der Bungalow 200 von Fischerhaus.Silber bekamen die Häuser von FingerHaus, Fingerhut Haus, GUSSEKHAUS, HUF HAUS, Polar Life Haus und Rubner Haus.Kategorie Landhäuser:Gold ging an das Haus Grünwald von Sonnleitner Holzbauwerke.Silber erhielten die Häuser von ALADOMO Schwedenhaus, Baufritz,Fuhrberger Zimmereibetrieb, Isartaler Holzhaus, Regnauer Hausbau undZimmerMeisterHaus.Kategorie Familienhäuser:Gold erhielt das Stadthaus 150 von KEITEL-HAUS.Silber ging an die Häuser von Baumeister-Haus, ECO System HAUS,LIVING Fertighaus, STREIF und WeberHaus.Kategorie Mehrgenerationenhäuser:Gold gewann das Haus Bohlingen von Das Bodenseehaus.Silber bekamen die Häuser von Baufritz, KAMPA, Noah-Haus, SonnleitnerHolzbauwerke und Fertighaus WEISS.Kategorie Plus-Energiehäuser:Gold erhielt das Musterhaus Avenio von RENSCH-HAUS.Silber gewannen die Häuser von Büdenbender Hausbau, HELMAEigenheimbau, KAMPA, OKAL und SchwörerHaus.Kategorie Premiumhäuser:Gold ging an das Haus Albaching von Regnauer Hausbau.Silber erhielten die Häuser von BIEN-ZENKER, Gruber Holzhaus, GUSSEKHAUS, KAMPA, WeberHaus und ZimmerMeisterHaus.Jurykategorie Smart Home:Gold gewann das Haus Ausblick von HUF HAUS.Silber erhielten die Häuser von FingerHaus, LUXHAUS, RegnauerHausbau, RENSCH-HAUS, WeberHaus und Fertighaus WEISS.Der Deutsche Traumhauspreis wurde zum achten Mal verliehen undbasiert auf der Traumhauswahl, die BELLEVUE seit 25 Jahren für Leserund User veranstaltet. Andrea Wasmuth, Geschäftsführerin von planetc: "Der Deutsche Traumhauspreis, den wir nun schon im achten Jahrgemeinsam mit der Bausparkasse Schwäbisch Hall sowie demBundesverband Deutscher Fertigbau initiieren, ist sicher einer derwichtigsten Awards der Branche. Wie beliebt dieser Preis ist, siehtman auch an der extrem hohen Wahlbeteiligung der Leser und User."Bildmaterial: Unter www.bellevue.de/DTHP-2019 stehen einigeStunden nach dem Ende der Veranstaltung erste Pressefotos zurVerleihung des Deutschen Traumhauspreises 2019 bereit. Eine größereFotoauswahl sowie das komplette Ranking der Kategorien wird dort abdem 14. Mai 2019 zur Verfügung stehen.Pressekontakt:planet cDorotheenstrasse 6422301 HamburgTel.: (040) 696 595 102Traumhauspreis@planetc.coOriginal-Content von: planet c GmbH, übermittelt durch news aktuell