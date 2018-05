Deutscher Traumhauspreis 2018: Leser und User wählten ihre Favoriten-Häuser (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Entscheidung ist gefallen: Am 9. Mai wurde zum siebten Mal derDeutsche Traumhauspreis verliehen - diesmal im Palais in Frankfurt amMain. Insgesamt 44 Haushersteller hatten sich um die begehrten Preisebeworben, die von Europas größtem Immobilien-Magazin BELLEVUE und demKundenmagazin der Bausparkasse Schwäbisch Hall, Wohnglück, vergebenwurden. Schirmherr war erneut der Bundesverband Deutscher Fertigbau.Insgesamt lagen fast 150 Hausentwürfe vor, die vorab von einerfachkundigen Jury gesichtet und bewertet wurden. Nominiert wurdenschließlich 49 Eigenheime in insgesamt sieben Kategorien - vomBungalow bis zum Plus-Energiehaus. Über die Auszeichnungen in Goldund Silber entschieden rund 140.000 Stimmen der Leser und User.Erstmalig wurde auch ein Jurypreis in der Kategorie Smart Homevergeben. In Zusammenarbeit mit dem neuen Partner Connected Comfortwurden Häuser mit vorbildlich vernetzter Haustechnik ausgezeichnet.Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch die neue Jury-Kategorie"Wohngesundheit" vorgestellt, in der sich künftig Fertig- undMassivhaushersteller mit passenden Häusern bewerben können. Alskompetenter Partner für die Kategorie wurde das Sentinel HausInstitut gewonnen.Und das sind die Preisträger 2018 in Gold und Silber:Kategorie Einsteigerhäuser:Gold ging an das Haus Sunshine 143 von LIVING Haus. Silbererhielten die Häuser von ALADOMO Schwedenhaus, ECO System HAUS,FAVORIT Massivhaus, SchwörerHaus, Town & Country und YtongBausatzhaus.Kategorie Bungalows:Gold gewann das Haus SH 147 B von Scanhaus Marlow. Silber bekamendie Häuser von Danhaus, Fertighaus WEISS, FingerHaus, hebelHAUS,Keitel-Haus und Meisterstück-HAUS.Kategorie Landhäuser:Gold ging an das Kundenhaus Leclerc von WeberHaus. Silbererhielten die Häuser von Albert Haus, Danhaus, Deutsche LandhausKlassiker, GUSSEK HAUS, Kagebau und Sonnleitner Holzbauwerke.Kategorie Familienhäuser:Gold erhielt das Architektenhaus Auensee von Isartaler Holzhaus.Silber ging an die Häuser von Baufritz, ECO System HAUS, FertighausWEISS, Noah Haus, OKAL und Schwabenhaus.Kategorie Mehrgenerationenhäuser:Gold gewann das Haus Vivaro von Kern-Haus. Silber bekamen dieHäuser von Bau-GmbH Roth, FingerHaus, HELMA Eigenheimbau, LIVINGHaus, Regnauer Hausbau und Sonnleitner Holzbauwerke.Kategorie Plus-Energiehäuser:Gold erhielt das Haus Noblesse PLUS von FAVORIT Massivhaus. Silbergewannen die Häuser von BIEN-ZENKER, Fertighaus WEISS, HUF HAUS,Lehner Haus, SchwörerHaus und Viebrockhaus.Kategorie Premiumhäuser:Gold ging an die Villa Meran von der Bau-GmbH Roth. Silbererhielten die Häuser von Baufritz, GUSSEK HAUS, KAMPA, LUXHAUS,RENSCH-HAUS und WeberHaus.Jurykategorie Smart Home:Gold gewann das Haus Green Living Space von SchwörerHaus. Silbererhielten die Häuser von HUF HAUS, KAMPA, LUXHAUS, RENSCH-HAUS,Viebrockhaus und WeberHaus.Der Deutsche Traumhauspreis wurde zum siebten Mal verliehen undbasiert auf der Traumhauswahl, die BELLEVUE seit fast 25 Jahren fürseine Leser und User veranstaltet. Andrea Wasmuth, Geschäftsführerinvon planet c: "Der Deutsche Traumhauspreis, den wir seit Jahrengemeinsam mit der Bausparkasse Schwäbisch Hall sowie demBundesverband Deutscher Fertigbau initiieren, ist ein echterMeilenstein in der Branche. Wie bekannt und beliebt der Preis auchbei Lesern und Usern ist, zeigt die extrem hohe Wahlbeteiligung."Bildmaterial: Unter www.bellevue.de/DTHP-2018 stehen rund dreiStunden nach dem Ende der Veranstaltung erste Pressefotos zurVerleihung des Deutschen Traumhauspreises 2018 bereit. Eine größereFotoauswahl sowie das komplette Ranking der Kategorien wird dort abdem 14. Mai 2018 zur Verfügung stehen.Pressekontakt:planet cDorotheenstrasse 6422301 HamburgTel.: (040) 696 595 102Traumhauspreis@planetc.cowww.bellevue.de/traumhauspreis und www.wohnglueck.de/traumhauspreisOriginal-Content von: planet c GmbH, übermittelt durch news aktuell