Deutscher Staatsbürger in der Türkei verhaftet

Hamburg (ots) - Erneut ist ein deutscher Staatsbürger in derTürkei verhaftet worden. Nach Recherchen des NDR wurde der HamburgerIlhami A. am Dienstag, 14. August, am frühen Morgen im kurdischenTeil der Türkei in Karakocan (Kreis Elazig) festgenommen.Der 46-Jährige hatte in seinem Heimatdorf Saribasak seine Mutterbesucht. Augenzeugen berichten, türkische Sicherheitskräfte hättenam frühen Morgen deren Wohnung durchsucht und Ilhami A. in dieKreisstadt Karakocan mitgenommen. Dort wurde der Hamburger von derPolizei verhört. Danach wurde er dem Haftrichter in derProvinzhauptstadt Elazig vorgeführt und ein Haftbefehl erlassen. Dasteilte sein türkischer Anwalt Ercan Yildirim dem NDR mit.Auf seiner Facebook-Seite soll sich Ilhami A. kritisch gegenüberder türkischen Regierung geäußert haben, so der Anwalt weiter. In demHaftbefehl werde Ilhami A. deswegen Terrorpropaganda vorgeworfen.Unterdessen sei sein Mandant im Gefängnis von Elazig. Gegen dieVerhaftung will Ercan Yildirim heute Beschwerde einlegen. Diezuständige türkische Staatsanwaltschaft in Elazig war für eineStellungnahme bislang nicht erreichbar.Die deutsche Botschaft in Ankara sei über die Verhaftunginformiert, so Anwalt Ercan Yildirim gegenüber dem NDR. Aus gutunterrichteten Kreisen heißt es, der Fall sei den deutschen Behördenbekannt, die konsularische Betreuung werde eingeleitet.Ilhami A. ist deutscher Staatsbürger mit kurdischen Wurzeln. Erist selbstständiger Taxifahrer und lebt seit 1992 in Hamburg.Nach offiziellen Angaben sind in der Türkei derzeit sieben weitereDeutsche aus politischen Gründen in Haft.