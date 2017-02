Deutscher Staat mit höchstem Überschuss seit der Wiedervereinigung

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der deutsche Staat hat im vergangenen Jahr mit 23,7 Milliarden Euro den höchsten Überschuss seit der Wiedervereinigung erzielt.



Bezogen auf die Wirtschaftsleistung fiel das Plus mit 0,8 Prozent höher aus als die im Januar geschätzten 0,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte./mar/DP/fbr