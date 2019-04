Stuttgart (ots) -"Marktcheck" am Dienstag, 9. April 2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWRFernsehen / Moderation Hendrike BrenninkmeyerDeutscher Spargel steht in der Gunst der Kundinnen und Kunden ganzoben. Besonders zu Beginn der Saison zahlen sie dafür gerne auchetwas mehr. Doch stammt der so deklarierte Spargel tatsächlich ausDeutschland? "Marktcheck" lässt Spargelproben verschiedenerMarktstände und Geschäfte im Südwesten im Labor untersuchen. Von achtProben stammt eine aus Südeuropa. Für die zahlreichen Spargelbauernin den deutschen Anbaugebieten sind diese Fälschungen mehr alsärgerlich. "Das ist Betrug am Kunden", klagt ein Spargelbauergegenüber "Marktcheck". "Aber leider passiert das sehr häufig in derPhase, in der der Spargel noch besonders teuer ist, da packen vieleHändler einfach ausländischen Spargel dazu und verkaufen ihn alsDeutschen." Wie Kundinnen und Kunden hochwertigen Spargel erkennenkönnen, zeigt das SWR-Verbrauchermagazin "Marktcheck" am Dienstag, 9.April 2019, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Hohe Betrugswahrscheinlichkeit"Die Wahrscheinlichkeit, dass ausländischer Spargel als Deutscherausgegeben ist gerade zu Beginn der Saison besonders hoch", sagt EvaAnnweiler vom Untersuchungsamt für Lebensmittelüberwachung CVUA inFreiburg. Die Behörde nimmt in Baden-Württemberg jedes Jahr 40 bis 60Proben und findet immer wieder falsch deklarierte Ware aus demAusland.Weitere geplante Themen der Sendung:Marktcheck räumt auf - Ordnung schaffen mit Frau Ordnung Mit demFrühling steht in vielen Haushalten der Frühjahrsputz an."Marktcheck"-Aufräumexpertin Frau Ordnung unterstützt einealleinerziehende Mutter aus der Nähe von Böblingen dabei. Mit einigenTipps wird das Wohnzimmer entrümpelt und lädt wieder zum Wohnen ein."Marktcheck" rechnet nach - die besten Tipps fürs Girokonto VieleBanken haben die Gebühren für ein Girokonto in der vergangenen Zeitdrastisch erhöht. Ein Wechsel lohnt sich unter Umständen."Marktcheck"-Finanzexpertin Barbara Sternberger-Frey erklärt, wie esgeht und worauf man achten muss.Trockenshampoo liegt im Trend - wie gut ist das fürs Haar? Fastalle führenden Hersteller bieten Trockenshampoo an, inunterschiedlichen Dufttönen, für dunkles oder helles Haar. DieVerwendung soll Haarwäschen hinausschieben. Wie funktioniert das,profitieren Haar und Kopfhaut tatsächlich dabei?Neue Erkenntnisse im Fall der Hundezüchterin - ist sie wiederaktiv? Eine Tierärztin aus dem rheinland-pfälzischen Bornheim wurdeaufgrund von "Marktcheck"-Recherchen im vergangenen Jahr zu einerGefängnisstrafe verurteilt, das Züchten von Hunden wurde ihrverboten. Doch neue Recherchen decken erschreckendes auf."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unterwww.SWR.de/marktcheck, auf Youtube unter www.youtube.com/marktcheckund unter www.facebook.com/marktcheck zu sehen.Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterhttp://x.swr.de/s/marktckeckedlesgemueseFotos bei ARD-foto.dePressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell