Auch wenn die Rolle und Bedeutung der Medien beim ThemaGesellschaftlicher Zusammenhalt von den Gewinnerinnen und Gewinnerndes Deutschen Sozialpreises unterschiedlich eingeschätzt wurde, wareines allen wichtig: noch genauer hinzuschauen bei Berichten überMenschen, die sich nicht als Teil der Gesellschaft fühlen, nochgenauer zuzuhören und diese Geschichten vorurteilsfrei zu erzählen.Geehrt wurden sie am gestrigen Abend in der Berliner Akademie derKünste im Rahmen des Politikforums der Bundesarbeitsgemeinschaft derFreien Wohlfahrtspflege (BAGFW) für ihre herausragenden Arbeiten inden Sparten Print, Hörfunk, Fernsehen und Online. Die ausgezeichnetenArbeiten wurden 2016 erstmalig veröffentlicht.Sparte Print: Isabell Hülsen, Kristina Gnirke, Martin U. Müller"Ein krankes Haus", SPIEGELInnenansichten eines KlinikkonzernsAus der Begründung der Jury: Durch die Vielfalt der Perspektivengelingt es den Autoren, das Thema außerordentlich spannend unddetailliert aufzuarbeiten. Ohne alle Fragen beantworten zu können,zeigt der Beitrag, dass es zwingend notwendig und dringenderforderlich ist, sich mit der Kommerzialisierung im Gesundheitswesenöffentlich auseinander zu setzen.Sparte Online: Jürgen Brügger, Jörg Haaßengier"Die Nordstadtkinder", wdr.deEine Webdokumentation über Kinder aus dem sozialen Brennpunkt derDortmunder Nordstadt.Aus der Begründung der Jury: Die Idee, das Leben der Kinder nichtnur beobachtend aufzuzeichnen, sondern sie selbst zu Wort und Bildkommen zu lassen, zeigt Armut aus ganz anderen Perspektiven. Wer sichauf die Kinder und ihr Leben einlässt, fühlt und sieht ganz andereDimensionen von Armut, jenseits des Mangels von Geld. Der kindlicheBlick zeigt nicht nur eine Welt des Mangels sondern auch dieFantasie, die Zuversicht und die Freude, die in diesen Kindern lebt.Sparte Hörfunk: Stephan Beuting, Sven PregerSerie: "Der Anhalter", WDR 5Die Serie zeigt exemplarisch den Lebensweg eines Mannes, der nachseiner Kindheit in der Jugendpsychatrie nicht mehr ins Leben zurückfindet.Aus der Begründung der Jury: Stephan Beuting und Sven Preger habendas normale Maß von Berichterstattung mit ihrer Arbeit weitüberschritten. Neben der Brisanz, die das Thema ohnehin hat, erlebendie Hörer, wie man sich tiefgründig und sanft, spannend und auchwitzig, der Biographie eines Menschen am Rande unserer Gesellschaftnähern kann.Sparte Fernsehen: Der Preis wird nach der Entscheidung der Jurygeteilt.Simone Grabs37° "Wirklich beste Freunde - eine Clique fürs Leben", ZDFDer Beitrag erzählt die Geschichte eines schwerstbehindertenjungen Mannes, der von seinen Freunden betreut wird.Aus der Begründung der Jury: Es gelingt der Autorin, ganzunterschiedliche Aspekte des Lebens der Freunde zu zeigen, ohneKritisches auszublenden. Diese Geschichte ist ein unaufgeregter, sehrbesonderer Beitrag in der aktuellen Diskussion um Inklusion. IhreStrahlkraft bezieht sie aus der Erkenntnis, dass Inklusionselbstverständlich sein kann, wenn sie von Anfang an gelebt wird.Elke Sasse"#MyEscape", Deutsche Welle/WDRDer Dokumentarfilm ist eine Montage aus (Handy-)Videos vonFlüchtlingen, die ihre lebensgefährliche Flucht nach Deutschlandselbst dokumentieren.Aus der Begründung der Jury: An Authentizität ist der Film nichtzu überbieten. Das alles ist außergewöhnlich. In einer Zeitaufgeheizter Debatten um Integration und gesellschaftlichenZusammenhalt zeigt der Film Menschen und ihre Freude, die Fluchtüberstanden zu haben. Ein wichtiger Beitrag, nicht nur für Menschen,die sich beruflich und ehrenamtlich für Flüchtlinge engagieren.Prominenter Gastredner des Abends war ZDF-Chefredakteur Dr. PeterFrey. Bei der Frage des Gesellschaftlichen Zusammenhalts sieht erJournalisten in der Pflicht, Konflikte aufzuzeigen, denn gelöstwerden könnten sie nur, wenn sie aufgedeckt sind.Prälat Dr. Peter Neher, Präsident der BAGFW, verwies in seinerEröffnungsrede darauf, dass ein hohes Protestpotential beiWählerinnen und Wählern als Indiz für gesellschaftliche Spaltunggesehen werden kann und vielfältige Ängste bei der Wahrnehmung derWirklichkeit eine wichtige Rolle spielen.Den rund 200 geladenen Gästen der Veranstaltung wurden dieausgezeichneten Beiträge vorgestellt. Parallel sind die vollständigenArbeiten auf der BAGFW-Webseite zum Lesen, Hören und Sehen verlinkt.Seit 1971 verleihen die Spitzenverbände der FreienWohlfahrtspflege den Deutschen Sozialpreis. Der Medienpreis zursozialen Lebenswirklichkeit in Deutschland ist mit insgesamt 20.000EUR dotiert und wird in vier Sparten vergeben. Für den DeutschenSozialpreis 2017 wurden 298 Beiträge eingereicht.