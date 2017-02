Deutscher Sozialpreis: Bewerbung noch bis 1. März

Berlin (ots) - Bis 1. März (Poststempel) läuft noch dieBewerbungsphase für den Deutschen Sozialpreis 2017.Wir suchen wieder Beiträge für den Medienpreis der FreienWohlfahrtspflege in den Sparten Print, Hörfunk und Fernsehen - undneu in der Sparte Online.Es geht um Ihre Beiträge, die sich mit sozialen Themen befassen.Diese Berichterstattung soll mit dem Preis gefördert werden. DieArbeiten sollen 2016 erstmals veröffentlicht worden sein. In denStatuten des Deutschen Sozialpreises finden Sie die konkretenAusschreibungsbedingungen.Alle Unterlagen finden Sie auf:http://www.bagfw.de/sozialpreis/ausschreibung-2017/#c603Wir freuen uns auf Ihre Arbeiten.Das Sozialpreis-Team der Bundesarbeitsgemeinschaft der FreienWohlfahrtspflegePressekontakt:Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW)Katrin GoßensTel: 030 24089-121presse@bag-wohlfahrt.deOriginal-Content von: BAGFW e.V., übermittelt durch news aktuell