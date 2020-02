Berlin (ots) - Der Deutsche Sozialpreis startet in sein 49. Wettbewerbsjahr.Wieder werden journalistische Beiträge für den Medienpreis der FreienWohlfahrtspflege gesucht, die sich mit sozialen Problemlagen von Menschen inDeutschland beschäftigen. Zugelassen sind Arbeiten aus den Sparten Print,Hörfunk, Fernsehen und Online, die 2019 erstmals veröffentlicht wurden.Zusätzlich schreiben die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in diesemWettbewerbsjahr den Sonderpreis "30 Jahre Deutsche Einheit" aus. Hier könnenBeiträge aller Sparten eingereicht werden, die sich mit besonderen sozialenAspekten im Kontext des Mauerfalls und der Deutschen Einheit befassen. Auch hiergilt, dass die Beiträge über übliche Inhalte von Berichterstattung undInformationsvermittlung hinausgehen sollen. Der Preis ist mit insgesamt 25.000Euro dotiert. Teilnahmebedingungen bitte in den Statuten des DeutschenSozialpreises nachlesen. Bewerbungsschluss ist der 1. März 2019. AlleAnmeldeunterlagen: https://www.bagfw.de/deutscher-sozialpreis/ausschreibung-2020Die Preisträger/innen 2019 waren:Sparte Print: Björn Stephan für "Frau mit Klasse", SZ-MagazinSparte Hörfunk: Petra Boberg und Heike Borufka für "Staat und Familie - DieDeutsche Zurückhaltung bei Gewalt gegen Kinder,", Hessischer RundfunkSparte Fernsehen: Anabel Münstermann für "37 Grad: Mehr als satt und sauber -alte Menschen und ihre Pfleger", ZDFSparte Online: Frank Seibert, Eva Riedmann, Samira Schütz, Robert Stöger,Michael Bartlewski und Markus Valley für "Warum mobben wir?",Video-Reportage-Reihe auf You Tube, Bayerischer RundfunkPressekontakt:Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW)Katrin GoßensTel: 030 24089-121presse@bag-wohlfahrt.dewww.bagfw.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65567/4517753OTS: BAGFW e.V.Original-Content von: BAGFW e.V., übermittelt durch news aktuell