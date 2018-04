Deutscher Skatverband e.V. setzt auf Digitalisierung und Moderne / Tablets am Spieltisch unterstützen Spieler und Organisatoren

Altenburg (ots) - Zwischen Tradition und Moderne. Der deutscheDachverband des organisierten Skatsports, der DSkV, nutzt zukünftigdie Möglichkeiten der Digitalisierung für das Erfassen derSpielergebnisse.Hierzu hat die SMD Innovations GmbH mit der SkatGuru App einespezielle Lösung für den modernen Skatsport entwickelt. Dastraditionelle händische Erfassen der Spielergebnisse auf einerPapierliste gehört somit bald der Vergangenheit an. Vielmehr wird nunjeder Tisch mit einem Tablet ausgestattet, in welches die Ergebnisseeingetragen werden.Die App eröffnet neue Möglichkeiten und bietet den Nutzernerhebliche Vorteile. So können die Spielergebnisse fortan weltweitlive über das Internet mit verfolgt werden. Hierdurch eröffnet sichallen Skat-Interessierten die Möglichkeit, alle großen Wettbewerbedirekt am PC oder auf dem Handy mit zu erleben.Ein wesentlicher Vorteil der App ist die Zeit- undArbeitsersparnis bei den Wettbewerben. Da das manuelle Nachrechnender einzelnen Spiellisten, das manuelle Erstellen der Tabellen undRangfolgen sowie zusätzlich bei Einzel- undMannschaftsmeisterschaften die manuelle Tischeinteilung anhand dererzielten Spielergebnisse entfällt. Auch das händische Einstellen derErgebnisse ins Internet entfällt, dank einer Verlinkung der liveErgebnisse auf der DSkV-Homepage. "Wir haben SkatGuru eingeführt,nicht nur um die Digitalisierung in den Skatsport zu bringen, sondernauch um unseren ehrenamtlichen Helfern das Leben etwas leichter zumachen. Auch den Skat-Interessierten wird jetzt etwas geboten - siekönnen bei Wettbewerben live mitfiebern.", erklärt Peter Tripmarker,Präsident des DSKV.Die Umstellung auf die App beginnt ab der Saison 2018. Zunächstwird auf Bundesebene die erste Herren-Bundesliga sowie die ersteDamen-Bundesliga auf die elektronische Erfassung der Spielergebnissemit der SkatGuru App umstellen. Der erste Bundesliga-Spieltag an demdie elektronische Listenführung mit der App durchgeführt wird, findetam 21. und 22. April im Göbel's Hotel Rodenberg in Rotenburg an derFulda statt.Skat ist eines der traditionsreichsten und beliebtestenKartenspiele in ganz Deutschland. Mehrere Millionen Personen reizenin Deutschland und sitzen regelmäßig in geselliger Runde zusammen. ImJahre 2016 wurde Skat in das Bundesweite Verzeichnis desImmateriellen Kulturerbes aufgenommen. 2013 feierte das Kartenspielsein 200-jähriges Bestehen. Über die Vereinssuche auf derDSKV-Homepage können interessierte Skatspieler in ganz Deutschlandnach einem passenden Verein suchen.Weitere Informationen:www.dskv.dewww.skatguru.dePressekontakt:Hans-Jürgen HomiliusSchatzmeister DSkVTel: 037754 144885Mobil: 0172 7089918Kontakt: Schatzmeister@dskv.dePressekontakt:Deutscher Skatverband e.V.Frau Ute ModrowTel.: 0451 4791630Mobil: 0160 94408028E-Mail: presse@dskv.deSMD Innovations GmbH (Entwickler SkatGuru)E-Mail: info@skatguru.deOriginal-Content von: SMD Innovations GmbH, übermittelt durch news aktuell