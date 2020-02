Deutscher Servicepreis 2020 / 10. Deutscher Servicepreis - Auszeichnung Deutschlands servicebester Unternehmen in 22 Kategorien

Berlin/Hamburg (ots) -Sperrfrist: 27.02.2020 18:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Der Service in Deutschland ist besser als sein Ruf: Branchenübergreifend weisendie Unternehmen eine insgesamt gute Kundenorientierung auf. Das belegt eineumfassende Jahresauswertung von 69 Studien und Kundenbefragungen, die dasDeutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) durchgeführt hat. Zum zehnten Malzeichnen das DISQ und der Nachrichtensender ntv die besten Unternehmen mit demrenommierten Award aus. Die Preisverleihung findet am Donnerstag in derBertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt (Sendehinweis: ntv Ratgeber - Hightech,Montag, 02. März 2020, 18:35 Uhr).Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "DerDeutsche Servicepreis kürt nur die Besten der Besten, doch der Service erreichtauch branchenübergreifend aktuell wieder ein gutes Niveau. Überzeugen kann vorallem die Beratung vor Ort - hier können sich viele Unternehmen im direktenKundenkontakt profilieren. Beim Service am Telefon, per E-Mail und im Internetzeigt sich dagegen häufiger noch Verbesserungsbedarf."Jochen Dietrich, ntv-Redaktionsleiter Wirtschaftsmagazine: "ntv steht für einenverbraucherorientierten Journalismus, der sowohl Missstände aufdeckt als auchvorbildliche Leistungen offenlegt. Ziel ist es, aufzuklären und dem Verbrauchereine Orientierung zu bieten. Der Deutsche Servicepreis, der in diesem Jahrbereits zum zehnten Mal verliehen wird, stellt jene Unternehmen in denMittelpunkt, die in puncto Service Maßstäbe setzen."Im Rahmen der Studien und Verbraucherbefragungen wurden anhand von über 12.000verdeckten Testkontakten und fast 118.000 Kundenmeinungen insgesamt gut 1.450Unternehmen untersucht. Die Auszeichnung wird in 22 Kategorien vergeben, unteranderem in den Bereichen Einzelhandel, Gesundheit, Energie, Bildung,Versicherungen, Reise und Mobilität sowie Haus und Wohnung. Zu den Gewinnern desDeutschen Servicepreises zählen neben bekannten Namen wie Alltours, ComdirectBank, Tchibo und Münchener Verein auch weitere Unternehmen, die mit ihrerServicequalität Zeichen in ihrer Branche gesetzt haben, wie Fingerhaus(Fertighausanbieter), Pneuhage (Reifenhändler) oder Vantopia(Wohnmobilvermieter).Preisträger "Deutscher Servicepreis 2020"Kategorien (alphabetisch) Preisträger (alphabetisch)Bauen und Heimwerken(Beratung vor Ort) FliesenmaxObiScanhaus MarlowBildung(Servicetests) Dialog SprachreisenIUBHPartnership InternationalEinrichten und Renovieren(Beratung vor Ort) HammerKüchen AktuellPolstermöbel FischerEinzelhandel(Kundenurteil) DeichmannDmEspritEnergie(Servicetests) Knauber StromMontanaWechselpilotEssen und Trinken(Kundenurteil) Block HouseHans im GlückTchiboEssen und Trinken(Service vor Ort) Dean & DavidMövenpick WeinkellerSchäfer'sFinanzinstitute(Kundenurteil) Bausparkasse Schwäbisch HallGLS BankVisa"FinanzinstituteServicetests" 1822direktBerliner VolksbankComdirect BankGesundheit(Beratung vor Ort) Binder OptikFielmannGuten Tag ApothekeGesundheit(Servicetests) LibifyUrban Sports ClubZAR Nanz MedicoHaus und Wohnung(Kundenurteil) 1&1DysonWho's PerfectHaus und Wohnung(Servicetests) Boels RentalDahler & CompanyFingerhausMobil und Aktiv(Beratung vor Ort) AspriaFirst ReisebüroTelekomOnline-Dienste und -Shops(Servicetests) Karstadt.deOtto.deSingle.deOnline-Portale(Kundenurteil) Lotto.deMydealzVerivoxOnline-Shops(Kundenurteil) AmazonFritz Berger.deWayfair.deReise und Mobilität(Kundenurteil) AlltoursBosch Car ServicePneuhageReisen(Servicetests) Mobil in DeutschlandPaul CamperVantopiaService per App KwittTierTreefinVersicherungen(Kundenurteil) HUK24Münchener VereinTechniker KrankenkasseVersicherungen(Servicetests) HUK-CoburgLVMMünchener VereinVeröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut fürService-Qualität / ntvPressekontakt:Deutsches Institut für Service-QualitätMartin SchechtelTel.: 040 / 27 88 91 48-20E-Mail: m.schechtel@disq.deMediengruppe RTL DeutschlandKommunikation ntvBettina KlauserTel.: 0221 / 456-74100E-Mail: bettina.klauser@mediengruppe-rtl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/64471/4532316OTS: Deutsches Institut für Service-QualitätOriginal-Content von: Deutsches Institut für Service-Qualität, übermittelt durch news aktuell