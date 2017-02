Deutscher Servicepreis 2017 / Servicebeste Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet

Berlin/Hamburg (ots) -Sperrfrist: 14.02.2017 18:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Der Service in Deutschland ist besser als sein Ruf:Branchenübergreifend bieten Unternehmen hierzulande insgesamt einegute Kundenorientierung. Dies belegt eine umfassende Auswertung von59 Studien, die innerhalb eines Jahres vom Deutschen Institut fürService-Qualität durchgeführt wurden. Gemeinsam mit demNachrichtensender n-tv zeichnete das Institut die besten Unternehmenaus 17 Kategorien mit dem Deutschen Servicepreis 2017 aus. DiePreisverleihung fand am Dienstag in feierlichem Rahmen in derBerliner Bertelsmann-Repräsentanz statt (Sendehinweis: n-tv Ratgeber- Geld, Mittwoch, 15. Februar 2017, 18:35 Uhr)."Während die Servicequalität in Deutschland noch vor vier Jahrenauf einem nur befriedigenden Niveau lag, ist seitdem ein positiverTrend feststellbar, der sich auch aktuell mit einem gutenGesamtergebnis bestätigt hat", so Markus Hamer, Geschäftsführer desDeutschen Instituts für Service-Qualität. Weiterhin deutlicheUnterschiede gibt es dabei zwischen den einzelnen Servicebereichen -die Unternehmen schneiden in puncto Service vor Ort deutlich besserab als per Telefon, E-Mail und im Internet."Verbraucheraufklärung ist ein Anspruch, dem n-tv mitumfangreicher Berichterstattung gerecht wird. Um Kunden eineOrientierung zu bieten, werden Missstände aufgedeckt, aber auchvorbildliche Serviceleistungen dokumentiert. Eine wichtigeFaktenbasis bilden hier die unabhängigen Tests, die das DeutscheInstitut für Service-Qualität durchführt. Der Deutsche Servicepreis,der nunmehr zum siebten Mal verliehen wurde, stellt jene Unternehmenin den Mittelpunkt, die sich durch ihren außergewöhnlich gutenService profiliert haben", erklärt n-tv-Geschäftsführer Hans Demmel.Zwölf Anbieter gehörten bereits im Vorjahr zu den prämiertenUnternehmen und stellen ihren hervorragenden Service erneut unterBeweis. Hierzu zählen etwa AachenMünchener/DVAG, Acer, Commerzbank,Knauber Erdgas, Interhyp und Sparkassen Direktversicherung.Im Rahmen der Studien wurden anhand von rund 16.300 verdecktenServicetestkontakten insgesamt 484 Unternehmen untersucht, von denen45 durch ihre ausgeprägte Kundenorientierung hervorstachen und somitzu den diesjährigen Preisträgern gehören. Neben 14 regulärenKategorien und einem branchenübergreifenden Testfeld "Online-Chat"gab es Sonderpreise in den Bereichen "Kundenurteil Service" und"Kundenurteil B2B". Um die Preisträger in diesen beidenSonderkategorien zu ermitteln, wurden neun Befragungen ausgewertet,in die insgesamt rund 14.200 Verbrauchermeinungen sowie 850Entscheider-Interviews (B2B) einflossen.Deutscher Servicepreis 2017Kategorie (alphabetisch) Preisträger (alphabetisch)Einzelhandel Fahrrad XXLLogoParfümerie HCEnergie Knauber ErdgasLeu EnergieStadtwerke MünchenFinanzinstitute Beratung vor Ort Berliner SparkasseCommerzbankDeutsche BankFinanzinstitute Service AccedoBerliner VolksbankInterhypGesundheit Euro EyesIffland HörenInjoyHaus und Wohnung Beratung vor Ort HansetransPickensVon Poll ImmobilienHaus und Wohnung Service ConfernFalc ImmobilienLagerboxOnline-Shopping Neckermann.deOtto.deOutfitteryReise/Mobilität Beratung vor Ort DER ReisebüroMotel OnePneumobilReise/Mobilität Service Lufthansa City CenterMeventiSixtTechnik und Telekommunikation 1&1AcerVodafoneTourismus-Portale Interchalet.deMietwagen-Check.deTravelscout24Versicherer Beratung vor Ort AachenMünchener/DVAGAllianzAxaVersicherer Service AOK PlusMünchener VereinSparkassen DirektversicherungSonderpreis: Kundenurteil Service Aldi TalkHöffnerMarché RestaurantsSonderpreis: Kundenurteil B2B CommerzbankRandstadRödl & PartnerSonderpreis: Online-Chat AppleErgo DirektEWEVeröffentlichung nur unter Nennung der Quelle: Deutsches Institutfür Service-Qualität / n-tvPressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandKommunikation n-tvBettina KlauserTel.: 0221 / 456-31300E-Mail: Bettina.klauser@mediengruppe-rtl.deDISQ Deutsches Institut für Service-QualitätMartin SchechtelTel.: 040 / 27 88 91 48 - 20E-Mail: m.schechtel@disq.deOriginal-Content von: Deutsches Institut f?r Service-Qualit?t, übermittelt durch news aktuell