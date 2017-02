München (ots) - Gestern Abend wurde Interhyp vom DeutschenInstitut für Service-Qualität (DISQ) und dem Nachrichtensender n-tvfür besten Service ausgezeichnet. In der Kategorie "Finanzinstitute -Service" erreicht Deutschlands größter Vermittler privaterBaufinanzierungen beim Deutschen Servicepreis 2017 den 1. Platz. Zudiesem Ergebnis kommt eine umfassende Auswertung von 59Servicestudien, die im vergangenen Jahr vom DISQ durchgeführt wurden.Insgesamt 484 Unternehmen in 17 Kategorien wurden branchenweitanhand von 16.300 verdeckten Testerkontakten auf ihren Serviceuntersucht. Abermals überzeugte Interhyp die unabhängigen Prüfer undgehört zu jenen 45 Unternehmen, die mit hervorragenderKundenorientierung hervorstechen konnten. Die Servicequalität wurdebei jedem Unternehmen anhand von verdeckten Telefon- und E-Mail-Testsermittelt. Schlüsselkriterien waren dabei Wartezeiten sowie dieKompetenz und Freundlichkeit der Mitarbeiter.Im Bereich "Finanzinstitute - Service" erfolgte eine neueAuswertung der Studien Direkt-Baufinanzierer und Ratenkredit beiFilialbanken. In Summe bewertete das DISQ 30 Unternehmen in diesemBereich anhand von 930 Servicekontakten. Interhyp platzierte sichhier mit 84,9 Punkten klar auf dem ersten Rang. Die unabhängigenTester lobten insbesondere die kompetente und freundliche Beratung amTelefon mit besonders guten Erläuterungen zu den Vorteilen derProdukte. E-Mail-Anfragen würden stets vollständig und individuellbeantwortet und auch die übersichtliche Website www.interhyp.de bietezahlreiche themenspezifische Inhalte, wie etwa eine Vielzahl vonBaufinanzierungsrechnern."Wenn neutrale Tester unseren täglichen Einsatz für unsere Kundenzum wiederholten Mal so positiv bewerten, macht uns das sehr stolz",erklärt Michiel Goris, Vorstandsvorsitzender der Interhyp AG. "DieAuszeichnung mit dem Deutschen Servicepreis ist ein erneuter Belegdafür, dass unser Fokus auf Kundennähe und Servicequalität in derPraxis wahrgenommen und geschätzt wird."Über die Interhyp GruppeDie Interhyp Gruppe mit den Marken Interhyp, die sich direkt anden Endkunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittler undinstitutionelle Partner wendet, hat 2015 ein Baufinanzierungsvolumenvon 16,1 Milliarden Euro erfolgreich bei ihren mehr als 400Bankpartnern platziert. Damit ist die Interhyp Gruppe der größteVermittler für private Baufinanzierungen in Deutschland. DasUnternehmen beschäftigt annähernd 1.500 Mitarbeiter und ist an 104Standorten persönlich vor Ort für seine Kunden und Partner präsent.Pressekontakt:Heidi Müller, Pressesprecherin, Telefon (089) 20 30 7 - 13 05,E-Mail: heidi.mueller@interhyp.de; www.interhyp.deOriginal-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuell