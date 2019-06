Deutscher Schulpreis 2019 für Gebrüder-Grimm-Schule in Hamm

Berlin (ots) -Sperrfrist: 05.06.2019 14:30Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.- Robert Bosch Stiftung und Heidehof Stiftung vergeben in Berlinwichtigsten Preis für Schulen- Jury lobt: "In räumlicher Enge und mit wenigen Ressourcen eineUmgebung geschaffen, in der Lernen hervorragend gelingt. Einexzellentes Vorbild für innovative Schulentwicklung, von demandere Schulen lernen können."- Konzepte der Preisträgerschulen stehen anderen Schulen zurVerfügungDie Gebrüder-Grimm-Schule in Hamm (NRW) gewinnt den mit 100.000Euro dotierten Deutschen Schulpreis 2019. Fünf weitere Preise in Höhevon je 25.000 Euro erhalten die Alemannenschule Wutöschingen (BW),die GGS Kettelerschule in Bonn (NRW), die Schiller-Schule in Bochum(NRW), die Kurfürst-Moritz-Schule in Moritzburg (SN) und die DeutscheSchule "Mariscal Braun" in La Paz (Bolivien).Den Hauptpreis überreichte der Hessische Kultusminister undPräsident der Kultusministerkonferenz Prof. Dr. R. Alexander Lorzheute im ewerk in Berlin und betonte dabei: "Der Deutsche Schulpreisehrt Schulen, bei denen ein gut durchdachtes Schulkonzept aufhochmotivierte Lehrkräfte trifft. Da ist es kein Wunder, wenn dieBegeisterung am Lernen von ganz allein auf unsere Schülerinnen undSchüler überspringt. Ich gratuliere der Gebrüder-Grimm-Schule ganzherzlich zu ihrem Erfolg und danke allen Schulen für ihre Teilnahme.Sie sind beeindruckende Beispiele für ein innovatives undlernfreundliches Schulklima!""Die Gebrüder-Grimm-Schule hat die Not zum Motor ihrer Entwicklunggemacht"Die Gebrüder-Grimm-Schule liegt in einem sozial benachteiligtenStadtteil in Hamm. Auf engem Raum versammelt die Grundschule rund 220Kinder. Knapp die Hälfte der Schülerinnen und Schüler erhaltenLeistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, mehr als 100 habenMigrationshintergrund, etwa jedes zehnte Kind hat sonderpädagogischenFörderbedarf. Unter diesen Bedingungen schafft es die Schule, dassjedes Kind seine individuellen Talente und Stärken erkennen undzeigen kann. "Die Gebrüder-Grimm-Schule hat die Not zum Motor ihrerEntwicklung gemacht", sagt Professor Michael Schratz,Erziehungswissenschaftler von der Universität Innsbruck und Sprecherder Jury des Deutschen Schulpreises. "Als Brennpunktschule, die inräumlicher Enge und mit wenigen Ressourcen zurechtkommen musste, hatsie in den vergangenen zehn Jahren eine Umgebung geschaffen, in derLernen hervorragend gelingt. Ein exzellentes Vorbild für innovativeSchulentwicklung, von dem andere Schulen lernen können."Das Schuljahr an der Gebrüder-Grimm-Schule ist in wiederkehrende,mehrwöchige Epochen unterteilt, in denen die Kinder, mal in derKlasse, mal in jahrgangsgemischten Gruppen lernen. Sie wählen sichselbst Themen und bearbeiten sie eigenständig in der vorgegebenenZeit. Über die Lernziele bis zum Ende der vierten Klasse informiertder Kinderlehrplan in kindgerechter Sprache. Im Stundenplan festverankert ist auch das Lernkaleidoskop. Dabei handelt es sich umeigens hierfür vorbereitete Lernräume, in denen Schülerinnen undSchüler individuell nach eigenem Tempo und Anspruch lernen. Einenbesonderen Stellenwert nimmt an der Schule das Loben und Wertschätzenein. Höhepunkt sind die monatlichen Schulversammlungen, bei denensogenannte Lobbriefe verlesen werden, die nicht nur Lernleistungenwürdigen, sondern auch positive Verhaltensweisen im Alltag.Die neun nominierten Schulen, die nicht ausgezeichnet wurden,erhalten Anerkennungspreise in Höhe von jeweils 5.000 Euro. Darüberhinaus profitieren alle Schulen, die von der Jury besucht wurden undkeinen Preis erhalten haben, vom Schulentwicklungsprogramm desDeutschen Schulpreises. Über zwei Jahre erhalten sie eineindividuelle Prozessbegleitung und nehmen an Seminaren undVernetzungsangeboten teil.Der Deutsche Schulpreis: Ein Kreislauf, in dem sich guteSchulpraxis verstärkt und verbreitetDie Robert Bosch Stiftung GmbH vergibt den Deutschen Schulpreisseit dem Jahr 2006 gemeinsam mit der Heidehof Stiftung. Er ist derbekannteste, anspruchsvollste und höchstdotierte Preis für guteSchulen im Land. Kooperationspartner sind die ARD und die ZEITVerlagsgruppe. Seit dem Start des Programms haben sich rund 2.000Schulen für den Preis beworben. Bei der Entscheidung über diePreisträger bewertet die Jury sechs Qualitätsbereiche: "Leistung","Umgang mit Vielfalt", "Unterrichtsqualität", "Verantwortung","Schulklima, Schulleben und außerschulische Partner" und "Schule alslernende Institution". Diese Merkmale sind inzwischen als Kennzeichenfür gute Schulqualität allgemein anerkannt."Der Deutsche Schulpreis ist inzwischen weit mehr als einWettbewerb", sagt Prof. Dr. Joachim Rogall, Vorsitzender derGeschäftsführung der Robert Bosch Stiftung GmbH. "Die exzellentenPraxiskonzepte der Preisträgerschulen werden von der DeutschenSchulakademie aufbereitet und über Fortbildungen, Publikationen unddas Deutsche Schulportal allen Schulen verfügbar gemacht. EinKreislauf, in dem sich gute Schulpraxis verstärkt und verbreitet."Der Deutsche Schulpreis 2020: Jetzt bewerbenDie Ausschreibung für den Deutschen Schulpreis 2020 endet am 15.Oktober 2019. Schulen können individuelle Schwerpunkte in derBewerbung setzen und ihre Arbeit anhand einer zentralenHerausforderung ihres schulischen Alltags vorstellen. Grundlage desWettbewerbs bilden die sechs Qualitätsbereiche des DeutschenSchulpreises. Zur Bewerbung eingeladen sind alle allgemeinbildendenund beruflichen Schulen in Deutschland sowie alle DeutschenAuslandsschulen. Mehr Informationen unter www.deutscher-schulpreis.deFür die ARD hat der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) diePreisverleihung übertragen - im rbb Fernsehen und auf phoenix. DieSendung steht in der rbb-Mediathek zum Nachsehen bereit(http://mediathek.rbb-online.de/tv).Hinweise- Laudationes und Portraits der Preisträgerschulen, Informationenzum Wettbewerb und zu den Mitgliedern der Jury sind ab ca. 14:30Uhr im Internet eingestellt. Fotos der Preisverleihung stehen abca. 17 Uhr zur Verfügung (www.deutscher-schulpreis.de/presse).- Ergänzende Informationen und Konzepte der Preisträgerschulen desDeutschen Schulpreises finden Sie auf dem Deutschen Schulportal(www.deutsches-schulportal.de).- Das Filmmaterial der Aufzeichnung wird allenöffentlich-rechtlichen und privaten Sendeanstalten zur Verfügunggestellt. Kontakt: Stefanie Reichelt, rbb, Produktionsleitung,Telefon: 0331 979 93 52700 oder mobil 0172 3803692, mail:stefanie.reichelt@rbb-online.deFür mehr gute Schulen!Unter dem Motto "Für mehr gute Schulen!" haben es sich die RobertBosch Stiftung und die Heidehof Stiftung zum Ziel gesetzt, dieQualität von Schule und Unterricht in Deutschland nachhaltig zuverbessern. Die beiden Stiftungen unterstützen bundesweit Schulen beiihrer Schulentwicklung und bieten dazu praxisorientierte Programmefür alle Schularten an. Im Mittelpunkt steht dabei die hervorragendepädagogische Arbeit, die viele gute Schulen in Deutschland bereitsleisten. Diese Leuchttürme zeichnen die beiden Stiftungen jährlichmit dem Deutschen Schulpreis aus und machen exzellente Praxis damitsichtbar.Die Deutsche Schulakademie (www.deutsche-schulakademie.de), eineTochter der Robert Bosch Stiftung und der Heidehof Stiftung, bereitetdie Konzepte der ausgezeichneten Schulen auf und organisiert aufdieser Grundlage Fortbildungsmaßnahmen und Schulentwicklungsangebote,um mit dem Wissen aus den Preisträgerschulen anderen Schulen Impulsezu geben, die eigene Schulentwicklung in die Hand zu nehmen.Das Deutsche Schulportal (www.deutsches-schulportal.de) stellt alsOnlineplattform die erfolgreichen Konzepte der Preisträgerschuleneiner breiten Öffentlichkeit vor. Neben den Konzepten bietet dasSchulportal aktuelle Informationen und Beiträge zu den ThemenSchulpraxis, Bildungspolitik und Wissenschaft. Das DeutscheSchulportal ist eine Initiative der Robert Bosch Stiftung, derDeutschen Schulakademie und der Heidehof Stiftung in Kooperation mitder ZEIT Verlagsgruppe.Über die Robert Bosch StiftungDie Robert Bosch Stiftung GmbH gehört zu den großen,unternehmensverbundenen Stiftungen in Europa. In ihrer gemeinnützigenArbeit greift sie gesellschaftliche Themen frühzeitig auf underarbeitet exemplarische Lösungen. Dazu entwickelt sie eigeneProjekte und führt sie durch. Außerdem fördert sie InitiativenDritter, die zu ihren Zielen passen. Die Robert Bosch Stiftung istauf den Gebieten Gesundheit, Wissenschaft, Gesellschaft, Bildung undVölkerverständigung tätig.Die Robert Bosch Stiftung bekennt sich zu den Werten und demVorbild ihres Stifters, Robert Bosch, und setzt dessenphilanthropisches Wirken fort. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrungverfügt sie in ihren Fördergebieten über ein breites Wissen, dieQualifikation zur Entwicklung von Lösungen und ein umfangreichesNetzwerk von Partnern, Experten und Praktikern.Die Robert Bosch Stiftung ist Trägerin des Robert BoschKrankenhauses in Stuttgart und der zugehörigenForschungseinrichtungen, Dr. Margarethe Fischer-Bosch-Institut fürKlinische Pharmakologie (IKP), Robert Bosch Centrum fürTumorerkrankungen (RBCT) und Institut für Geschichte der Medizin(IGM). Sie ist außerdem Gesellschafterin des UWC Robert BoschColleges in Freiburg, der Deutschen Schulakademie in Berlin und desInternational Alumni Center (iac) in Berlin. Die Robert BoschStiftung hält rund 92 Prozent der Geschäftsanteile an der RobertBosch GmbH und finanziert sich aus den Dividenden, die sie aus dieserBeteiligung erhält. Seit ihrer Gründung 1964 hat die Robert BoschStiftung rund 1,6 Milliarden Euro für ihre gemeinnützige Arbeitausgegeben. www.bosch-stiftung.dePressekontakt:Michael HermPressereferent, Strategische KommunikationSenior Manager Media Relations, Strategic CommunicationsRobert Bosch Stiftung GmbHHeidehofstr. 3170184 StuttgartTel.: +49 711 46084-290Fax: +49 711 46084-10290Michael.Herm@bosch-stiftung.dewww.bosch-stiftung.dePostfach 10 06 2870005 StuttgartOriginal-Content von: Robert Bosch Stiftung GmbH, übermittelt durch news aktuell