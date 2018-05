Deutscher Schulpreis 2018 - rbb überträgt erstmals Preisverleihung für rbb Fernsehen und phoenix, live am 14. Mai um 12.00 Uhr

Berlin (ots) - 15 hervorragende Schulen haben es in die Endrundedes Deutschen Schulpreises 2018 geschafft. Sie stammen aus Bayern,Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern,Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Alle nominierten Schulenkommen mit einer Delegation am 14. Mai 2018 zur Preisverleihung indas ewerk Berlin. Dort entscheidet sich, wer die begehrtenAuszeichnungen mit nach Hause nimmt. Bundesbildungsministerin AnjaKarliczek übergibt den Preis für die Schule des Jahres 2018.Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) überträgt erstmals diePreisverleihung - live im rbb Fernsehen und auf phoenix am Montag,14. Mai 2018 ab 12.00 Uhr.Der Deutsche Schulpreis ist der höchstdotierte Wettbewerb fürSchulen in Deutschland. Die Schule des Jahres 2018 erhält 100.000Euro, fünf weitere Preisträger werden mit jeweils 25.000 Euroausgezeichnet. Schirmherr ist Manuel Neuer.In Berlin begrüßen die Moderatoren Eva-Maria Lemke vom rbb undLennert Brinkhoff (SWR) die Nominierten und Gäste. Sie führen durchdie Preisverleihung und erwarten dazu auch hochrangige Vertreter ausPolitik, Kultur und dem gesellschaftlichen Leben.Der Deutsche Schulpreis ist eine Initiative der Robert BoschStiftung und der Heidehof Stiftung in Kooperation mit der ARD und DIEZEIT Verlagsgruppe.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Presse und InformationTel.: 030 / 97993-12100E-Mail: rbb-presseteam@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell