Deutscher Schulpreis 2018 für Evangelisches Schulzentrum Martinschule in Greifswald

Das Evangelische Schulzentrum Martinschule in Greifswald (MV)gewinnt den mit 100.000 Euro dotierten Deutschen Schulpreis 2018. DieAuszeichnung überreichte Bundesbildungsministerin Anja Karliczekheute im ewerk in Berlin. Fünf weitere Preise in Höhe von je 25.000Euro erhalten die Gesamtschule Bremen Ost (HB), dieFranz-Leuninger-Schule in Mengerskirchen (HE), die IntegrierteGesamtschule Hannover-List (NI), dasAnnette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium in Münster (NRW) und dieMatthias-Claudius-Schule in Bochum (NRW).Anlässlich der Preisverleihung sagte Bundesbildungsministerin AnjaKarliczek: "Ich freue mich darüber, dass heute sechs Schulen mit demDeutschen Schulpreis ausgezeichnet wurden. Allen Beteiligtengratuliere ich herzlich zu ihren herausragenden Leistungen, von derSchulleitung über die einzelnen Lehrerinnen und Lehrer bis hin zurengagierten Elternschaft. Sie geben in ganz Deutschland ein Beispieldafür, wie gute Schule mit überzeugenden Konzepten gelingen kann. Wirwollen, dass alle Kinder und Jugendlichen die bestmöglichenBildungschancen haben, damit sie ihre Talente und Fähigkeiten vollentwickeln können. Dafür brauchen wir ausgezeichnete Schulen.Gemeinsam mit den Ländern arbeite ich daran, die schulischenRahmenbedingungen in Deutschland zu verbessern. Mit dem DigitalPaktSchule, der Errichtung eines Nationalen Bildungsrates und derStärkung unserer Qualitätsoffensive Lehrerbildung können wir hiereinen guten Schritt vorankommen.""Inklusion ist anstrengend, aber sie lohnt sich"Am Evangelischen Schulzentrum Martinschule in Greifswald hat fastdie Hälfte der 550 Schülerinnen und Schüler sonderpädagogischenFörderbedarf - ein Wert, der weit über demmecklenburg-vorpommerischen Landesdurchschnitt von 10,8 Prozent fürdas Schuljahr 2015/16 liegt. Parallel sind an der Martinschule dieErgebnisse der VERA-Vergleichsarbeiten, der zentralen Abiturklausurenund die Abschlussergebnisse der mittleren Reife seit Jahren besserals der Landesdurchschnitt. Jede Schülerin und jeder Schüler verlässtdie Martinschule mit einem Abschluss - für Jugendliche mit Handicap,die an anderen Schulen häufig kein Zeugnis erhalten, gibt es einenschulinternen "Abschluss"."Inklusion ist anstrengend, aber sie lohnt sich", sagt ProfessorMichael Schratz, Erziehungswissenschaftler von der UniversitätInnsbruck und Sprecher der Jury des Deutschen Schulpreises. "Währendmanche die Inklusion für gescheitert erklären, beweist dieMartinschule mit ihrem außergewöhnlichen Inklusionsmodell dasGegenteil: Hier lernen alle Kinder und Jugendlichen erfolgreich untereinem Dach - ganz gleich ob mit oder ohne Handicap, Förderbedarf oderbesonderer Begabung. Dabei nimmt sich die Martinschule auch derschwierigen Fälle an, bei denen es durchaus körperlich zugehen kann.Wir brauchen solche Schulen, die davor nicht zurückschrecken unddieser Herausforderung mit guten Konzepten begegnen."Von der "Schule für geistig Behinderte" zur inklusiven Grundschuleund Integrierten Gesamtschule mit gymnasialer OberstufeDas Evangelische Schulzentrum Martinschule in Greifswald liegt inSchönwalde I, einer klassischen Plattenbausiedlung mit günstigenMieten, in der vor allem Rentner, Studenten, Geringverdiener undMenschen mit Migrationshintergrund leben. Hier öffnete vor 25 Jahrendie "Schule für geistig Behinderte", die sich zunächst zur inklusivenGrundschule entwickelte und dann erweitert wurde durch eineIntegrierte Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe. An derMartinschule lernen Kinder bis zur siebten Klasse mit den gleichenLehrkräften in einer kleinen Stammgruppe, auf Ziffernnoten wird biszur neunten Klasse verzichtet. Daneben profitieren die Jugendlichenvom besonderen jahrgangsübergreifenden Lernkonzept, das sie zum Endeder Schulzeit auf einen möglichst autonomen Lebensalltag und eineberufliche Integration vorbereitet: In der Schülerfirma "Häppchen &Co" lernen sie den Umgang mit Geld und Lebensmitteln, im Projekt"Wohnungstraining" wird in einer angemieteten Wohnung für die eigeneSelbstständigkeit geübt. Für die Jury lebt hinter den professionellreflektierten Alltagsroutinen des Kollegiums aber vor allem eines:der unbedingte Wille, das "Anderssein" der Kinder und Jugendlichenradikal zu akzeptieren und wertzuschätzen.Alle nominierten Schulen, die nicht mit Preisen ausgezeichnetwurden, erhalten Anerkennungspreise in Höhe von jeweils 5.000 Euro.Darüber hinaus profitieren die Schulen, die von der Jury besuchtwurden und keinen Preis erhalten haben, vom Schulentwicklungsprogrammdes Deutschen Schulpreises. Über zwei Jahre erhalten sie eineindividuelle Prozessbegleitung und nehmen an Seminaren undVernetzungsangeboten teil.Der Deutsche Schulpreis: Eine Fundgrube an bewährtem PraxiswissenDie Robert Bosch Stiftung vergibt den Deutschen Schulpreis seitdem Jahr 2006 gemeinsam mit der Heidehof Stiftung. Er ist derbekannteste, anspruchsvollste und höchstdotierte Preis für guteSchulen im Land. Kooperationspartner sind die ARD und die ZEITVerlagsgruppe. Seit dem Start des Programms haben sich rund 2.000Schulen für den Preis beworben. Bei der Entscheidung über diePreisträger bewertet die Jury sechs Qualitätsbereiche: "Leistung","Umgang mit Vielfalt", "Unterrichtsqualität", "Verantwortung","Schulklima, Schulleben und außerschulische Partner" und "Schule alslernende Institution". Diese Merkmale sind inzwischen als Kennzeichenfür gute Schulqualität allgemein anerkannt."Das Evangelische Schulzentrum Martinschule und die über 70weiteren Preisträger des Deutschen Schulpreises zeigen, dass wirhervorragende Schulen in Deutschland haben. Diese Fundgrube anbewährtem Praxiswissen ist der größte Schatz des Wettbewerbs, den wirgemeinsam mit unseren Partnern auch anderen Schulen in Deutschlandzur Verfügung stellen wollen", sagt Uta-Micaela Dürig,stellvertretende Vorsitzende der Geschäftsführung der Robert BoschStiftung GmbH.Mit dem Deutschen Schulportal (www.deutsches-schulportal.de) istvor wenigen Tagen eine neue Onlineplattform rund um das Thema Schulegestartet, die die erfolgreichen Konzepte der Preisträgerschulenvorstellt. Neben den Konzepten bietet das Schulportal aktuelleInformationen und Beiträge zu den Themen Schulpraxis, Bildungspolitikund Wissenschaft. Das Deutsche Schulportal ist eine Initiative derRobert Bosch Stiftung, der Deutschen Schulakademie und der HeidehofStiftung in Kooperation mit der ZEIT Verlagsgruppe.Für die ARD hat in diesem Jahr erstmals der RundfunkBerlin-Brandenburg (rbb) die Preisverleihung übertragen - live im rbbFernsehen und auf phoenix. Die Sendung steht in der rbb-Mediathek zumNachsehen bereit (http://mediathek.rbb-online.de/tv).Für mehr gute Schulen!Unter dem Motto "Für mehr gute Schulen!" haben es sich die RobertBosch Stiftung und die Heidehof Stiftung zum Ziel gesetzt, dieQualität von Schule und Unterricht in Deutschland nachhaltig zuverbessern. Die beiden Stiftungen unterstützen bundesweit Schulen beiihrer Schulentwicklung und bieten dazu praxisorientierte Programmefür alle Schularten an. Im Mittelpunkt steht dabei die hervorragendepädagogische Arbeit, die viele gute Schulen in Deutschland bereitsleisten. Diese Leuchttürme zeichnen die beiden Stiftungen jährlichmit dem Deutschen Schulpreis aus und machen exzellente Praxis damitsichtbar. Die Deutsche Schulakademie, eine Tochter der Robert BoschStiftung und der Heidehof Stiftung, bereitet die Konzepte derausgezeichneten Schulen auf und organisiert auf dieser GrundlageFortbildungsmaßnahmen und Schulentwicklungsangebote, um mit demWissen aus den Preisträgerschulen anderen Schulen Impulse zu geben,die eigene Schulentwicklung in die Hand zu nehmen. Das DeutscheSchulportal stellt als Onlineplattform die erfolgreichen Konzepte derPreisträgerschulen einer breiten Öffentlichkeit vor.Die Ausschreibung für den Deutschen Schulpreis 2019 startet heute.Schulen können individuelle Schwerpunkte in der Bewerbung setzen undihre Arbeit anhand einer zentralen Herausforderung ihres schulischenAlltags vorstellen. Grundlage des Wettbewerbs bilden die sechsQualitätsbereiche des Deutschen Schulpreises. Hinweise- Laudationes und Portraits der Preisträgerschulen, Informationenzum Wettbewerb und zu den Mitgliedern der Jury sind ab ca. 13:15Uhr im Internet eingestellt. Fotos der Preisverleihung stehen abca. 16 Uhr zur Verfügung (www.deutscher-schulpreis.de/presse).- Das Filmmaterial der Aufzeichnung wird allenöffentlich-rechtlichen und privaten Sendeanstalten zur Verfügunggestellt. Kontakt: Stefanie Reichelt, rbb, Produktionsleitung,Telefon: 0331 979 93 52700 oder mobil 0172 3803692, mail:stefanie.reichelt@rbb-online.deMehr Informationen unter www.deutscher-schulpreis.de