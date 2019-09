Hamburg (ots) - Der Schauspieler Bjarne Mädel wurde für seineRolle in der NDR Comedy-Reihe "Der Tatortreiniger" mit dem DeutschenSchauspielpreis ausgezeichnet. Geehrt wurde er in der Kategorie"Schauspieler in einer komödiantischen Rolle". Den Preis vergibt derBundesverband Schauspiel e.V.(BFFS), der die Interessen vonSchauspielerinnen und Schauspielern in Deutschland vertritt. DieVerleihung war am Freitag, 13. September, im Berliner Zoo Palast.NDR Intendant Lutz Marmor: "Der 'Tatortreiniger' ist auch dankBjarne Mädels Schauspielkunst ein ganz besonderes komödiantischesKleinod. Bjarne Mädels 'Schotty' ist berührend, authentisch undunverwechselbar. Ich gratuliere Bjarne Mädel sehr, sehr herzlich zudieser ganz besonderen Auszeichnung!"Die mehrfach preisgekrönte Reihe - zwei Grimme-Preise, dreiDeutsche Comedy-Preise und etliche weitere Auszeichnungen in siebenJahren - endete im vergangenen Dezember im NDR Fernsehen auf Wunschder Beteiligten mit der Folge "Einunddreißig". Regisseur aller Folgenist Arne Feldhusen, Autorin Mizzi Meyer hat sich die denkwürdigenBegegnungen von Schotty ausgedacht. Die Redaktion hatten Dr. BernhardGleim und Christian Granderath.Pressekontakt:NDR Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTelefon: 040 / 4156 - 2304Fax: 040 / 4156 - 2199i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell