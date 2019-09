Deutscher Schauspielpreis 2019: Fünf Auszeichnungen gehen an Schauspielerinnen und Schauspieler in ARD-Ko-Produktionen

München (ots) - Volker Herres, Programmdirektor Erstes DeutschesFernsehen: "Mein Glückwunsch gilt allen Preisträgerinnen undPreisträgern. Denn sie wurden für ihre besonderen Leistungen inFilmen ausgezeichnet, die von der Jury als Kulturgut eingestuftwerden. Dass solche Filme zu einem Großteil in der bzw. unterBeteiligung der ARD entstanden und bei uns im Ersten gezeigt wordensind bzw. nach Ablauf der Kinosperre gezeigt werden, verdeutlicht denStellenwert der ARD als Kulturfaktor für den deutschen Film und dieKreativszene."Die Ausgezeichneten in ARD-Ko-Produktionen:Bester Schauspieler Hauptrolle: Rainer Bock in "Atlas" (WDR/ARTE)Beste Schauspielerin Nebenrolle: Eva Weißenborn in "Gundermann"(RBB/ARTE)Bester Schauspieler Nebenrolle: Golo Euler in "Tatort: UnterKriegern" (HR)Bester Schauspieler in einer komödiantischen Rolle: Bjarne Mädel in"Der Tatortreiniger" (NDR)Nachwuchspreis: Lena Urzendowsky in "Der große Rudolph" (BR/ARDDegeto/WDR)Der Deutsche Schauspielpreis wurde 2012 vom BundesverbandSchauspiel e.V. (BFFS) initiiert. Der BFFS vertritt die Interessenvon Schauspielerinnen und Schauspielern in Deutschland. Gegründet imApril 2006 stellt der BFFS mit über 2.900 Mitgliedern heute dengrößten Berufsverband der nationalen Film- und Fernsehindustrie. DiePreisverleihung fand am Freitagabend, 13. September, im Berliner ZooPalast statt.Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell