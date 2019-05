Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Als offiziellerMedienpartner der Big Data Expo 2019 in Guizhou schickte einSonderkorrespondent von Huanqiu.com einen Bericht der DeutschenAbteilung für globalen Wettbewerb "Fusion Innovation and ArtificialIntelligence" des Jahres 2019 zurück. In einem Interview hatte einRichter der Veranstaltung nur Gutes über die Provinz zu berichten:"Ich bin schon seit geraumer Zeit mit Guizhou vertraut. Die Brancheder Entwicklung großer Datenmengen ist heute ein wichtigerWirtschaftsfaktor der Provinz und die Apple iCloud-Services werdenvon einem Unternehmen aus Guizhou übernommen."Prof. Reiner Dudziak, Vorsitzender der Deutschen Organisation fürInternationale Zusammenarbeit, Berater des Bundesministeriums fürBildung und Forschung und Professor an der Fachhochschule Bochum,Mechatronik-Zentrum Nordrhein-Westfalen, Bochum, Deutschland, sagtezur Big Data Expo: "Ich habe gehört, dass auf der Expo viele neueTechnologien und Anwendungen aus aller Welt gezeigt werden. Das würdeich mir gern ansehen.""Im Zuge dieses Wettbewerbs haben wir viele ausgezeichneteProjekte und Teams gesehen, insbesondere in den Bereichen SmartMedicine und Smart Manufacturing", fügte Prof. Dudziak hinzu. In denBereichen Automobilindustrie, Medizin und Chemie ist Deutschlandweltweit führend. Er ist überzeugt, dass die Durchführung diesesWettbewerbs viele interessante und herausragende Projekte in denFokus rücken und die deutsch-chinesische Zusammenarbeit in denBereichen Medizin und Fertigung fördern wird.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/879028/Professor_Reiner_Dudziak.jpgPressekontakt:Ma Xiaochun+86-15201186913maxiaochun@huanqiu.comOriginal-Content von: Huanqiu.com, übermittelt durch news aktuell