Deutscher Reiseverband befürwortet Lockerung der Corona-Reiseregeln

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Reiseverband (DRV) begrüßt die von der Bund-Länder-Runde beschlossenen Lockerungen wie die Erleichterungen im Reiseverkehr. "Es ist absolut richtig, die aktuell geltende, Corona-bedingte Einstufung der Hochrisikogebiete jetzt schnell auf den Prüfstand zu stellen und anzupassen", sagte Verbandschef Dirk Inger am Donnerstag.

Länder mit einer vielfach niedrigeren Inzidenz als Deutschland weiterhin als Hochrisikogebiete zu bezeichnen, sei nicht mehr sinnvoll und nachvollziehbar. Die strengen Quarantäneregeln für ungeimpfte Reisende aus diesen Gebieten sei insbesondere für Familien mit Kindern ohne Impfschutz eine Herausforderung, betonte Inger. Deutschland müsse die Benachteiligung von Kindern und Familien daher zeitnah beenden.

Die Ministerpräsidentenkonferenz hatte sich am Mittwoch auf stufenweise Lockerungen bis Mitte März geeignet. Bis dahin sollen alle weitreichenden Einschränkungen fallen. Als Reaktion auf die weltweit gestiegenen Inzidenzen durch die Omikron-Variante will die Bundesregierung auch die Einstufung der Hochrisikogebiete anpassen, heißt es in dem Beschlusspapier. Damit soll vor allem das Reisen für Familien erleichtert werden, da Kinder unter zwölf Jahren oft nicht geimpft sind und sie daher der Quarantäne nicht entgehen können./fpr/DP/jha