München (ots) - Mit dem Format "Der Gong 96.3 Erste Hilfe CrashKurs" hat Johannes Ott von Radio Gong 96.3 München den DeutschenRadiopreis in der Kategorie "Bestes Nachrichten- undInformationsformat" gewonnen. Die Jury begründete ihre Entscheidungdamit, dass sich die Sendung zum Ziel gesetzt habe, ihre Hörerinnenund Hörer in einer Stunde zum Lebensretter auszubilden und diesebenso informativ wie unterhaltsam. Johannes Ott, der seineRadiolaufbahn 1998 beim Lokalsender Radio Lindau am Bodensee begonnenhat und aktuell Programmgeschäftsführer bei Radio Gong 96.3 ist, hatdamit zum zweiten Mal in Folge einen Deutschen Radiopreis gewonnen.BLM-Präsident Siegfried Schneider: "Ich gratuliere Johannes Ottund Radio Gong 96.3 ganz herzlich zum Deutschen Radiopreis.Großartig, dass dies jetzt zum zweiten Mal hintereinander gelungenist. Das zeigt den Ideenreichtum des Münchner Senders, dem es immerwieder gelingt, mit Kreativität und Qualität zu überzeugen."