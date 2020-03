Deutscher Radiopreis 2020 wird am 10. September in Hamburg verliehen

Hamburg (ots) - Roter Teppich für das Radio: Am Donnerstag, 10. September, wirdder Deutsche Radiopreis erneut in Hamburg verliehen. Dies haben Stifter undKooperationspartner des Wettbewerbs entschieden. Die festliche Gala findet indiesem Jahr wieder mitten im Hamburger Hafen statt - im Schuppen 52. NeueVorsitzende des Radiopreis-Beirats ist die NDR Programmdirektorin Hörfunk KatjaMarx - sie folgt auf Joachim Knuth, der zum 13. Januar seine neue Funktion alsNDR Intendant übernommen hat.Katja Marx, Vorsitzende des Radiopreis-Beirats und NDR ProgrammdirektorinHörfunk: "Radio verändert sich - und das ist gut so. Ob man sich von seinemProgramm durch den Tag begleiten lässt oder ob man sich die Inhalte als Podcastin der Audiothek aufs Smartphone holt: Hören macht schlau. Und es macht Spaß. Inall seiner Vielfalt steht das Radio für journalistische Exzellenz, innovativeFormate und eine ganz besondere Nähe zu den Hörerinnen und Hörern in allenRegionen Deutschlands. Der 11. Deutsche Radiopreis prämiert die bestenRadiomacher, die besten Sendungen, die besten Ideen. Und er zeigt erneut: Radioist quicklebendig."Lutz Kuckuck, Geschäftsführer der Radiozentrale und Radiopreis-Beirat: "In denvergangenen zehn Jahren ist es gelungen, mit dem Deutschen Radiopreis einenhochkarätigen Award auf Bundesebene zu etablieren, auf dem jährlich inglamourösem Rahmen die 'Oscars' der Radiobranche verliehen werden. Jede einzelneder bisherigen festlichen Galas war ein weiterer großartiger Beweis, dass Radiowie kein anderes Medium Emotionen freizusetzen vermag. Gemeinsam haben privateund öffentlich-rechtliche Sender mit diesem Preis ein großes Ausrufezeichen inder Medienlandschaft gesetzt."Dem Beirat des Deutschen Radiopreises, der für alle Entscheidungen rund um dieRadiopreis-Verleihung verantwortlich ist, gehören an: Tim Angerer (Leiter desAmtes Medien der Behörde für Kultur und Medien der Freien und HansestadtHamburg), Marianne Bullwinkel (Geschäftsführerin RMS Radio Marketing Service),Christoph Falke (Head of Portfolio TV/Radio der Axel Springer), Dr. FraukeGerlach (Direktorin Grimme-Institut), Lutz Kuckuck (GeschäftsführerRadiozentrale), Carsten Neitzel (Geschäftsführer NDR Media), ElkeSchneiderbanger (Geschäftsführerin ARD-Werbung SALES & SERVICES), RainerPoelmann (Sprecher der Geschäftsführung der REGIOCAST), Stephan Schmitter(Geschäftsführer RTL Radio Deutschland), Valerie Weber (WDR ProgrammdirektorinNRW, Wissen und Kultur). Den Vorsitz hat Katja Marx, NDR ProgrammdirektorinHörfunk.Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme der ARD,Deutschlandradio und die privaten Radiosender in Deutschland. Gesellschaftersind die Radiozentrale - eine gemeinsame Plattform privater undöffentlich-rechtlicher Sender zur Stärkung des Hörfunks - und die NDR Media, dieVermarktungsgesellschaft des NDR. Zu den Kooperationspartnern zählen dasGrimme-Institut, die Freie und Hansestadt Hamburg sowie die Radio-VermarkterAS&S Radio und RMS. Die Federführung liegt beim Norddeutschen Rundfunk (NDR).Weitere Informationen unter http://www.deutscher-radiopreis.dePressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel.: 040 / 4156-2302Mail: b.brinker@ndr.de http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6561/4544700OTS: NDR Norddeutscher RundfunkOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell