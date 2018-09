Berlin (ots) - Mit der Umweltaktion "#Abbechern - Kampf denPappbechern" hat Fritz, das junge Radioprogrammm des RundfunkBerlin-Brandenburg (rbb) am Donnerstag (6.9.) den DeutschenRadiopreis für die beste Programmaktion 2018 gewonnen.rbb-Intendantin Patricia Schlesinger: "Fritz macht aus demklassischen Nebenbei-Medium Radio ein hochaktuelles Mitmach-Medium.Der Radiopreis belohnt diese programmliche Ausnahmeleistung. Wirgratulieren und freuen uns sehr mit den Radio-Fritzen."Den Preis nahmen für Fritz Programmchefin Karen Schmied und MomoFaltlhauser entgegen. "Die Jury zeichnet eine Programmaktion aus, diein hervorragender Weise ihre junge Zielgruppe angesprochen und zusinnvollem, ökologischen Handeln bewegt hat", hieß es zur Begründung.Fritz hatte im Spätherbst 2017 gemeinsam mit Hörerinnen und Hörern1 Million Pappbecher gespart. Dafür gab es in der Fritz-App einen"Becher-Button" zum #Abbechern: Sobald jemand einen Einwegbecher fürein Heißgetränk eingespart hatte, konnte der Becher-Button gedrücktwerden. Als Belohnung gab es ein animiertes GIF oder einen herzlichenApplaus. Zugleich wurden die persönlich eingesparten Becher und dieGesamtzahl angezeigt.Der Becher-Button wurde anfangs eher verhalten geklickt. Mit derZeit sprach sich die Aktion aber herum. Sie wurde on-air mitReportagen, Verlosungen von Fritz-Thermobechern und off-air mit demPappbecherazzi, einem Online-Quiz und weiteren Aktionen begleitet. Sogingen die Zahlen Tag für Tag und Woche für Woche nach oben. Am 31.Oktober gab es bereits ca. 700.000 Pappbecher weniger, eine Wochespäter dann die angepeilte Million.Der Deutsche Radiopreis ist die wichtigste Auszeichnung fürRadiomacher in Deutschland. Seit 2010 zeichnet die unabhängigeRadiopreis-Jury beim Grimme-Institut herausragende Produktionen aus.2018 wurden mit dem Deutschen Radiopreis besondere Leistungen ininsgesamt elf Kategorien prämiert.Pressekontakt:rbb Presse & InformationJustus Demmerjustus.demmer (at) rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell