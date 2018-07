"Deutscher Radiopreis 2018" mit erneutem Rekord - Barbara Schöneberger moderiert die Gala (FOTO)

Hamburg (ots) -Der "Deutsche Radiopreis" verzeichnet 2018 erneut eineRekordbeteiligung. Mit Ende der Bewerbungsfrist lagen 385Einreichungen (2017: 381) von 133 Radioprogrammen (2017: 127) vor.In den kommenden Wochen nominiert die unabhängige Jury desGrimme-Instituts die jeweils besten drei Produktionen undProtagonisten in elf Kategorien. Prämiert werden unter anderem diebesten Reportagen, Radiocomedys und Nachrichtenformate.Die Preisverleihung findet am 6. September in Hamburg statt. Inbester Tradition wird Barbara Schöneberger die Gala mit zahlreichenprominenten Gästen und national wie international herausragendenMusikstars moderieren. "Der Radiopreis ist groß und präsent. Esschmückt und ehrt mich, dabei zu sein, wenn die besten Radiomacherausgezeichnet werden", so Schöneberger.Die Gala zum Deutschen Radiopreis wird bundesweit live vonzahlreichen Radiosendern übertragen. Das Kommentatoren-Duo NinaZimmermann (N-JOY) und Stefan Meixner (ANTENNE BAYERN) führt dieHörerinnen und Hörer durch den glanzvollen Abend.Nina Zimmermann ist gebürtige Hamburgerin. Seit 2010 moderiert sieden Nachmittag bei N-JOY, dem jungen Programm des NDR. Die erfahreneRadiojournalistin war 2012 selbst als "Beste Moderatorin" für einenRadiopreis nominiert. Zwei Jahre später gehörte sie zu demPreisträger-Team in der Kategorie "Beste Sendung", der an die jungenARD-Programme für die Sendung "Kanzlercheck" ging.Stefan Meixner stammt aus Nürnberg und ist auf ANTENNE BAYERN zuHaus. Nach fünf Jahren als Frühmoderator wechselte er 2006 in dasNachmittagsprogramm und bekam dort seine eigene Sendung. Mit der"Stefan Meixner Show" begleitet er Millionen von Bayern täglich inden Feierabend. Er zählt zu den bekanntesten Radiomoderatoren desLandes.Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme derARD, Deutschlandradio und die Privatradios in Deutschland. Sie riefenden "Deutschen Radiopreis" 2010 ins Leben, in diesem Jahr wird er zumneunten Mal verliehen. Zu den Kooperationspartnern zählen dasGrimme-Institut, die Freie und Hansestadt Hamburg, die Radiozentrale- eine gemeinsame Plattform privater und öffentlich-rechtlicherSender zur Stärkung des Hörfunks - sowie die Radio-Vermarkter AS&SRadio und RMS. Die Federführung liegt beim Norddeutschen Rundfunk.Fotos und weitere Infos auf der Webseitewww.deutscher-radiopreis.de.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationLara LouwienTel.: 040/4156-2312Mail: l.louwien@ndr.deOriginal-Content von: Deutscher Radiopreis, übermittelt durch news aktuell