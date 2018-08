Deutscher Radiopreis 2018: Namika und Dua Lipa treten bei der Gala auf - Grimme-Jury gibt erste Nominierungen bekannt

Hamburg (ots) - Die ersten Finalisten des diesjährigen DeutschenRadiopreises stehen fest: Drei Wochen vor der Verleihung hat dieunabhängige Jury des Grimme-Instituts in den Kategorien BesteSendung, Beste Innovation, Beste Morgensendung, Bestes Nachrichten-und Informationsformat jeweils drei Nominierungen bekannt gegeben.Die Preisträgerinnen und Preisträger werden am Donnerstag, 6.September, in Hamburg gekürt. Sie erhalten die begehrte Auszeichnungaus der Hand von prominenten Laudatorinnen und Laudatoren, darunterder Sänger Max Giesinger, der Comedian Matze Knop und Bundesministera. D. Norbert Blüm. Die Moderation der Gala übernimmt BarbaraSchöneberger.Mit Namika und Dua Lipa haben zwei weitere musikalische Stargästefür das Show-programm der Gala zugesagt.Das sind die Nominierungen:Um den Titel Beste Sendung konkurrieren FluxFM ("Im Untergrund"),WDR 5 ("Polit-WG") und R.SA ("R.SA-Hörbuchzeit - Marcus Poschlod aufdem Jakobsweg") um den Deutschen Radiopreis 2018. Max Giesinger wirddie Ehrung übergeben.Ins Rennen um die Auszeichnung für die Beste Innovation gehen WDR3 ("Böll folgen"), Bayern 3 ("Die kleinste Band der Welt") und N-JOY("Das N-JOY Night Lab").Im Wettbewerb um die Beste Morgensendung stehen der BerlinerRundfunk 91.4 ("Unser Team für Berlin"), Radio Gong 96.3 ("Die MikeThiel Show") und Klassik Radio ("Der Morgen bei Klassik Radio mitThomas Ohrner"). Matze Knop hält die Laudatio.In der Kategorie Bestes Nachrichten- und Informationsformat hoffen105'5 Spreeradio ("Spreeradio deckt auf - der Datenskandal"), RadioGong 96.3 ("Der Gong 96.3 Erste Hilfe Crash Kurs") und NDR 2 (NDR 2Spezial "#metoo: Belästigt, bedrängt, begrapscht - Wie Frauen unterMännern leiden") auf den Preis. Norbert Blüm wird die Auszeichnungübergeben.Ein Leben ohne Radio ist für Namika schwer vorstellbar: "MeineSongs wurden unheimlich viel gespielt. Radio ist für mich einwichtiger Partner", sagt die 27-jährige Sängerin und Rapperin. "Esgibt doch diesen Slogan: Radio. Geht ins Ohr. Bleibt im Kopf." Dastrifft auch auf ihre Songs zu. "Lieblingsmensch", Namikas erstergroßer Erfolg, ist ein absoluter Ohrwurm und Radiohit. Das Debütalbum"Nador", benannt nach der marokkanischen Heimatstadt ihrerGroßeltern, hat Gold-Status. Auf dem nachfolgenden Album "Que Walou"(auf Deutsch: "für nichts") setzt sich Namika noch intensiver mitHeimat, mit Herkunft und Zukunft auseinander. Die Hit-Single "Je neparle pas français" war einige Wochen die Nummer Eins der deutschenAirplaycharts.Dua Lipa hat innerhalb kurzer Zeit die Fanherzen auf der ganzenWelt erobert. Die Britin ist die jüngste weibliche Künstlerin, dieüber eine Milliarde Views auf YouTube für eine Single ("New Rules")erreicht hat und gehört derzeit zu den erfolgreichstenSolo-Künstlerinnen. In 18 Ländern erhielt sie Platin. Noch bevor DuaLipa im vergangenen Jahr ihr erstes Album auf den Markt brachte,hatte sie mit Singles wie "Be The One", "Hotter Than Hell" und "BlowYour Mind " die Top 10 der Charts in ganz Europa erobert. Das Albumverkaufte sich 1,3 Millionen Mal, ihre Singles werden weltweit imRadio gespielt. Für Dua Lipa ist das Radio ein aufregendes Medium:"Als ich das erste Mal meinen Song im Radio gehört habe, saß ich inmeiner Wohnung in London, und ich muss sagen, es war das verrücktesteGefühl der Welt. Ich dachte 'Wow', die spielen echt meinen Song. Daswar eine Mixtur aus Nervosität, Aufregung und Adrenalin. Das ist bisheute so geblieben: Ein aufregendes Gefühl."Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme derARD, Deutschlandradio und die Privatradios in Deutschland. Sie riefenden "Deutschen Radiopreis" 2010 ins Leben, in diesem Jahr wird er zumneunten Mal verliehen. Zu den Kooperationspartnern zählen dasGrimme-Institut, die Freie und Hansestadt Hamburg, die Radiozentrale- eine gemeinsame Plattform privater und öffentlich-rechtlicherSender zur Stärkung des Hörfunks - sowie die Radio-Vermarkter AS&SRadio und RMS. Die Federführung liegt beim Norddeutschen Rundfunk.Fotos und weitere Infos auf der Webseitewww.deutscher-radiopreis.de.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel: 040-4156-2302Original-Content von: Deutscher Radiopreis, übermittelt durch news aktuell