Deutscher Radiopreis 2018: Bewerbungsfrist endet am 31. Mai - Jury-Mitglieder stehen fest

Hamburg (ots) - Nur noch eine knappe Woche gibt es die Chance,sich für den Deutschen Radiopreis 2018 zu bewerben: DieBewerbungsfrist endet am 31. Mai. Inzwischen steht fest, welche elfKritiker und Experten die Jury stellen und somit über die Vergabe derbegehrten Auszeichnungen entscheiden. Berufen wurden sie durch dasrenommierte Grimme-Institut, das für die Unabhängigkeit der Auswahlbürgt. Im ersten Schritt benennt die Jury für jede der elfKategorien, in denen der Deutsche Radiopreis vergeben wird, dreiNominierte. Diejenigen, die tatsächlich einen Preis bekommen, werdenam Donnerstag, 6. September, von prominenten Laudatorinnen undLaudatoren gekürt. Die festliche Gala im Hamburger Hafen wirdbundesweit im Radio, Fernsehen und Internet übertragen.Frauke Gerlach, Direktorin des Grimme-Instituts: "Mit Spannungsehen wir den Entscheidungen der Jury entgegen und freuen uns aufihre Einordnung und Bewertung des Radiopreisjahres 2017/2018. DieUnabhängigkeit der Jury und der in ihr versammelte Sachverstandstehen für die Qualität der Preisfindung."Torsten Zarges, Vorsitzender der Grimme-Jury: "In der Jury desDeutschen Radiopreises kommen geballter Sachverstand undverschiedenste Perspektiven auf die deutsche Hörfunklandschaftzusammen. Dabei verbindet uns alle eine große Liebe zu diesem Medium.Für mich ist es Ehre und Vergnügen zugleich, gemeinsam mit meinenzehn Jury-Kolleginnen und -Kollegen die herausragenden Leistungen desJahres suchen, finden und auszeichnen zu dürfen."Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme derARD, Deutschlandradio und die privaten Radiosender in Deutschland. Zuden Kooperationspartnern zählen das Grimme-Institut, die Freie undHansestadt Hamburg, die Radiozentrale - eine gemeinsame Plattformprivater und öffentlich-rechtlicher Sender zur Stärkung des Hörfunks- sowie die Radio-Vermarkter AS&S Radio und RMS. Die Federführungliegt beim Norddeutschen Rundfunk (NDR).Jedes eigenständige deutsche Programm kann insgesamt bis zu fünfRadiosendungen bzw. Radioleistungen einreichen; je Kategorie gibt eseinen Preis. Diese sind nicht dotiert. Ausgezeichnet werden Angeboteoder Personen, die - so die Statuten - "in besonderer Weise durchihre Qualität die Stärken und Möglichkeiten des Mediums vorführen undhervorheben und die damit auch beispielhaft wirken".Die Mitglieder der Grimme-Jury:Georg Bergheim, geboren am 5. Oktober 1957 in Köln, ist seit fast30 Jahren in der nationalen und internationalen Musikszene alsEntrepreneur, Manager und Berater aktiv. Nach seinem Studium an derWestdeutschen Akademie für Kommunikation war er bis Juni 1993 alsLeiter Artist & Repertoire Domestic bei der Bertelsmann Music Group(Ariola Media GmbH) in München tätig. Im Anschluss daran arbeiteteGeorg Bergheim als Geschäftsführer eines internationalenKünstlermanagements und eines Musikverlages in Köln. Im Dezember 2006gründete er - zusammen mit Geschäftspartnern - das MusikunternehmenMusic Networx GmbH, das im Jahr 2009 zur simfy AG umgewandelt wurdeund seinerzeit zum zweitgrößten Streamingservice in Deutschland,Österreich und der Schweiz avancierte. Georg Bergheim war bisNovember 2012 im Vorstand der simfy AG und von 2013 bis Mai 2016Geschäftsführender Gesellschafter der Bleecker Street EntertainmentGmbH mit Sitz in Köln. Er arbeitet seither als freier Medienberaterim nationalen- und internationalen Musikgeschäft.Prof. Dr. Friederike Herrmann ist Professorin für Journalistik undKommunikationswissenschaft an der Katholischen UniversitätEichstätt-Ingolstadt und Journalistin für Radio und Print. Sie begannihre Laufbahn als Redakteurin beim Deutschen AllgemeinenSonntagsblatt (Hamburg) und arbeitete frei für verschiedeneHörfunksender und Zeitungen (z. B. NDR, SWR, Die Zeit, dietageszeitung, Süddeutsche Zeitung). Sie organisierte zahlreicheProjekte zum Hörfunk mit Studierenden, z. B. mit dem HR, denTutzinger Radiotagen, SWR, Deutschlandfunk, rbb. Sie ist Dozentin inder Aus- und Weiterbildung an verschiedenen Journalistenschulen. Bis2012 war sie Professorin für Medienwissenschaft mit dem SchwerpunktTextproduktion im Studiengang Online-Journalismus der HochschuleDarmstadt, bis 2006 wissenschaftliche Assistentin an der UniversitätTübingen. Schwerpunkte in Forschung und Lehre: Text und Sprache,Narrativität, Migration, Flucht und Medien, Medienethik, Privatheitund Öffentlichkeit, Medien und Gender.Nora Jakob, geboren 1987, arbeitet als Content Lead bei innogy.C3in Essen. Ihre Texte wurden bei der WirtschaftsWoche,WirtschaftsWoche Online, Spiegel Online und DWDL veröffentlicht. Fürdie WirtschaftsWoche hat sie mit "WirtschaftsWoche Gründer" und"WirtschaftsWoche Coach" zwei Portale mit aufgebaut. Sie lebt inDüsseldorf.Friedrich-Wilhelm Kramer ist freier Journalist und Berater. Erwurde 1947 in Braunschweig geboren, besuchte in Wolfenbüttel dieSchule und studierte an der FU Berlin Politische Wissenschaft undKommunikationswissenschaften. Er hat bei der Hannoverschen Pressevolontiert, war Redakteur beim RIAS und arbeitete als Redakteur,Reporter und Moderator zunächst beim NDR in Hannover, dann inHamburg. Von 1978 bis 1980 war er Stellvertretender Senatssprecherder Freien und Hansestadt Hamburg. Nach der Rückkehr zum NDR wurdeKramer 1985 ARD-Hörfunkkorrespondent in Warschau, 1990 ChefredakteurNDR Hörfunk und 1993 Direktor des NDR LandesfunkhausesSchleswig-Holstein. Kramer hat Lehraufträge für Medien und Politik inHamburg und Riga. Er ist u. a. Mitglied im Kuratorium desBundesverbandes der Deutsch-Polnischen Gesellschaften und in der Jurydes Carl-von-Ossietzky-Preises.Ute Rang hat 20 Jahre lang als Medienredakteurin der ThüringerAllgemeinen täglich über Radio und Fernsehen geschrieben und dieBerichterstattung auf diesem Gebiet konzipiert. Sie volontierte beider Sächsischen Zeitung, studierte an der Universität in Leipzig undging dann nach Erfurt. Bei der Thüringer Allgemeinen hat sie in derAusbildung des Nachwuchses, am News-Desk und projektbezogengearbeitet und eine Redaktion geleitet. Als Mitautorin erhielt sieden Deutschen Lokaljournalistenpreis für die Reihe "Meine Wende" undeinen European Newspaper Award für "Thüringer Grenz-Wege".Mercedes Riederers Leidenschaft ist das Radio - professionell undpersönlich. Sie wurde 1952 geboren, war zuletzt ChefredakteurinHörfunk beim Bayerischen Rundfunk. Von 1994 bis 2002 war sie Leiterinder Deutschen Journalistenschule (DJS) und hat die Ausbildung von deranalogen Medienwelt in die digitale überführt. Heute ist sieVorsitzende des Förderkreises der DJS, in der knapp 1500Journalistinnen und Journalisten bundesweit und aus allen Medienvertreten sind. Außerdem ist sie Vorstandsmitglied des EuropeanJournalism Center (EJC) mit Sitz in Maastricht. 2010 wurde MercedesRiederer mit dem Publizistikpreis der Stadt München ausgezeichnet.Wilfried Sorge, geboren am 1. April 1943 in Uelzen, schloss seinStudium der Betriebswirtschaftslehre in Hamburg und München 1967 alsDiplom-Kaufmann an der Ludwig-Maximilians-Universität in München ab.Er wurde Verlagsleiter im Jahreszeiten-Verlag und bei Gruner + Jahr.1987 war er Gründungs-Geschäftsführer von Radio Hamburg. Nach neunJahren wechselte er zu AOL/Bertelsmann Online (European MarketingManager/Aufbau Werbevermarktung). Anschließend war er fünf Jahre alsGeschäftsführer von Radio ffn tätig, danach fünf Jahre alsGeschäftsführer des Radio Marketing Service. Heute ist er u. a.geschäftsführender Gesellschafter des Start-ups Kronoton, das einenneuartigen Stereo-Algorithmus entwickelt und vermarktet.Carl-Frank Westermann ist Diplom-Kaufmann und Musiker. Er gründeteund verantwortete von 2000 bis 2011 als Creative Director den Bereich"Sound Branding / Akustische Markenführung" bei der Berliner BrandingAgentur MetaDesign. Im Kulturbereich entwickelte er Klangkonzepte u.a. für Atelier Brückner und Studio Andreas Heller. Maßgeblichbeteiligt war er an dem Konzept zur akustischen Inszenierung desDeutschen Auswandererhauses in Bremerhaven, das 2006 mit dem EuropeanMuseum Award ausgezeichnet wurde. Er ist einer der Initiatoren desMasterstudienganges "Sound Studies" an der Universität der KünsteBerlin und war dort bis 2010 Gastprofessor. Im Jahr 2011 gründeteCarl-Frank Westermann zusammen mit Andreas Arntzen WESOUND, dieAgentur für Auditive Markenentwicklung mit Standorten in Berlin sowieHamburg und ist seitdem Geschäftsführer in Berlin. Die Arbeiten vonCarl-Frank Westermann wurden bereits mehrfach ausgezeichnet, u. a.mit dem red dot communication design award, Transform Award Europe,German Design Award und German Brand Award. Er ist als Pionier desSound Branding ein gefragter Referent und Autor verschiedenerFachpublikationen.Viktor Worms begann seinen Weg durch Hörfunk und Fernsehen nacheinem Kurz-Studium mit einem Redaktions-Volontariat bei RadioLuxembourg (RTL). In den Folgejahren moderierte er mehrere Jahre dieMorningshow und bei RTL-TV. 1988 wechselte er, gerufen vonGründungsgeschäftsführer Helmut Markwort, als Moderator undUnterhaltungschef zu Antenne Bayern. Nach insgesamt elf Jahren -davon fast acht als Programmdirektor - bei Deutschlandserfolgreichstem Privatradio führte ihn sein Weg zum ZDF nach Mainz,wo er drei Jahre lang das Unterhaltungsressort leitete, eher er sich2002 mit seiner Firma "Worms Mediapartner" selbstständig machte. ZehnJahre lang war er in der Folge leitender Producer von "Wetten,dass...?" und anderen großen TV Shows. Seine Zusammenarbeiten mitThomas Gottschalk, Markus Lanz, Katrin Müller-Hohenstein, OlliDittrich und anderen Stars führten ihn in seine heutigeSpezialisierung auf Talententwicklung und Management-Coaching. Nebenseiner Tätigkeit als Radioberater ist er noch vereinzelt als Producerfür TV-Events (ZDF, SAT 1, Sky) tätig. Sein Unternehmen hat sichdarüber hinaus in den letzten Jahren dem Gebiet des Charity-Marketingzugewandt. Viktor Worms ist Vorstand der "Hugo Tempelman Stiftung"und seit ihrer Gründung Beirat der "Tabaluga Kinderstiftung".Nadia S. Zaboura ist Inhaberin der Politik- undKommunikationsberatung Zaboura Consulting. Zu ihren Kunden zählenUnternehmen, Ministerien und Verbände, die sie in den Märkten Medien,IT und Gesundheit strategisch und standortpolitisch berät. AlsKuratorin führender Kongresse bietet sie profunde,themenübergreifende Expertise für die digitale Wirtschaft undGesellschaft (u. a. SXSW Interactive, CREATIVE.HEALTH, GamescomCongress). Darüber hinaus ist sie tätig als erfahreneFach-Moderatorin für Tech- und Wissenschaftskongresse, Think Tanksund Workshops (u. a. Fraunhofer Tag der Cybersicherheit, OPENKonferenz für Künstliche Intelligenz) sowie als Facilitator fürZukunftsthemen. Im Jahr 2015 berief sie die Europäische Kommissionzur Evaluatorin für Forschung und Innovation. Seit 2018 berät sie dasGrimme-Forschungskolleg als Mitglied des Kuratoriums zur Entwicklungder Medien und Gesellschaft im digitalen Zeitalter.Torsten Zarges, Vorsitzender der Jury, ist seit Juli 2013Chefreporter des Medienmagazins DWDL.de und seit 2004 Inhaber derAgentur Zarges|creative talent connection, die u. a.Fachveranstaltungen und Seminare für die Medienbranche konzipiert.Nach seinem Berufseinstieg bei der Westfälischen Rundschau inDortmund studierte er Journalistik und Politikwissenschaften,volontierte beim Westdeutschen Rundfunk und arbeitete anschließendfür verschiedene Fernseh- und Hörfunkredaktionen des WDR. Fotos der Jurymitglieder und weitere Informationen gibt es auf derWebseite www.deutscher-radiopreis.de.