Deutscher Podcast Preis 2020: Publikums-Voting startet ab sofort / Vom 20. Januar bis 29. Februar können die Hörer*innen auf www.deutscher-podcastpreis.de ihren Liebling bestimmen (FOTO)

Berlin (ots) - Am 19. März 2020 wird in Berlin zum ersten Mal der DeutschePodcast Preis verliehen. Neben den sechs Kategorien des Deutschen PodcastPreises, bei denen die Gewinner durch eine breit aufgestellte Crowd-Juryermittelt werden, haben alle eingereichten Podcasts auch die Chance, Gewinner ineiner siebten Kategorie - nämlich dem Publikums-Voting - zu werden. Vom 20.Januar bis 29. Februar 2020 ist die Abstimmung über den Lieblingspodcast derHörer*innen aus den über 500 Einreichungen unter www.deutscher-podcastpreis.demöglich.Alle Hörer*innen können auf der Website ihre Stimme für ihren Lieblingspodcastabgeben, der ebenfalls bei der Verleihung am 19. März in Berlin prämiert wird.Schirmherr des Publikum-Votings ist der Podcastverein. Die Initiative aus demRuhrgebiet engagiert sich seit Jahren für eine vielfältige Podcast-Community,unterstützt die Vernetzung, fördert den Nachwuchs und hat in der Vergangenheitden Publikumspreis der deutschsprachigen Podcast-Szene vergeben."Wir freuen uns, Teil der Allianz des neu geschaffenen Deutschen Podcast Preiseszu sein und als Schirmherren den Gewinner des Publikums-Votings zu prämieren.Die Wahl der Hörer*innen liegt uns besonders am Herzen, weil dieser Preis vonden Menschen vergeben wird, die tagtäglich Podcasts hören und damit ihren Teildazu beitragen, dass die Podcastszene wächst und immer mehr Menschen das Genrefür sich entdecken. Wir sind sehr gespannt, welcher Podcast beimPublikums-Voting das Rennen macht und freuen uns schon auf die Verleihung inBerlin", sagt Thorsten Runte, Gründer und Vorsitzender des Podcastvereins.Über den Deutschen Podcast PreisDer Deutsche Podcast Preis prämiert 2020 zum ersten Mal in insgesamt siebenKategorien die besten Formate der deutschen Podcast-Landschaft. Ausgezeichnetwerden die Stimmen, Redakteur*innen, Autor*innen und Produzent*innen, die fürdie Inhalte verantwortlich zeichnen. Initiatoren des Deutschen Podcast Preissind dreizehn führende Akteure der Audiobranche, die Multiplikatoren undUnterstützer einer wachsenden sowie facettenreichen Podcastszene sind.Namentlich bilden diese neu formierte Allianz unter dem gemeinsamen Dach"Deutscher Podcast Preis" die Bertelsmann Podcast-Plattform AUDIO NOW, dieVermarkter AS&S Radio sowie RMS Radio Marketing Service, der Bayerische Rundfunkund Deutschlandradio, der Gattungsverband Radiozentrale, Podstars by OMR, dieAudio-Plattform radio.de, Axel Springer sowie die Amazon-Tochter Audible, derAudio Streaming Service Spotify, SevenOne AdFactory und Acast. Zudem ist derPodcastverein Schirmherr des Publikums-Votings.Mehr Informationen zum Deutschen Podcast Preis gibt es aufwww.deutscher-podcastpreis.de.