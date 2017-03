Deutscher Pflegetag: Digital Mental Health als neue Chance bei mentalen Erkrankungen?

München (ots) - Woran erkenne ich als Betroffener, ob ich an einerDepression leide? Welche Möglichkeiten der Behandlung gibt es und wieerhalte ich schnelle Hilfe? Welche Bedeutung haben innovative Ansätzeaus dem Bereich "Digital Mental Health" und welche konkretenBedürfnisse haben Patienten im Internet? Diese und weitere Fragen zuGegenwart und Zukunft von E-Mental Health diskutierten namhafteExperten im Rahmen des 4. Deutschen Pflegetags in Berlin."Angehörige von Pflegeberufen sind täglich enormen Belastungenausgesetzt. Dies wird in der Öffentlichkeit jedoch nicht immerangemessen wertgeschätzt. Gerade auch hinsichtlich einer zunehmendalternden Gesellschaft ist es wichtig zu verdeutlichen, was Pflegeheute alles leistet", sagt Oliver Kirst, Geschäftsleiter von ServierDeutschland. "Im Sinne einer langfristigen Partnerschaft unterstützenwir daher den Deutschen Pflegetag zum wiederholten Male auch indiesem Jahr."Pflegekräfte zunehmenden physischen und psychischen BelastungenausgesetztAktuelle Daten belegen: Pflegekräfte laufen zunehmend Gefahr, anmentalen Erkrankungen zu erkranken[1]: Täglich hohe Belastungen undStress, Personalmangel und oft auch die eigenen Ansprüche zehren anden Kräften. Auch pflegende Angehörige können an Depressionenerkranken, da sie im häuslichen Umfeld einem starken physischen undpsychischen Druck ausgeliefert sein können und womöglich erlebenmüssen, wie sich der Charakter eines Verwandten oder eines anderengeliebten Menschen verändert. Menschen, die an Depressionen leiden,benötigen grundsätzlich schnelle Hilfe und haben oftmals keine Zeit,um lange auf einen Therapieplatz zu warten."Die Wartezeiten auf einen Therapieplatz betragen nicht selten biszu sechs Monate", sagt Prof. Kai G. Kahl, Geschäftsführender Oberarztder Medizinischen Hochschule Hannover. "Während dieser Zeit ist derPatient mit seinem Leidensdruck oft auf sich alleine gestellt. Hierist rasche Hilfe dringend erforderlich, zum Beispiel auch durchevidenz-basierte Online-Therapieprogramme.""Patient im Netz": Analyse von über 25.000 Gesundheits-Surfernverrät, was Patienten wollenDoch welche konkreten Bedürfnisse und Anforderungen habenPatienten im Netz? Antworten liefern die Ergebnisse des "E-PatientSurvey", der größten Online-Befragung zum Phänomen 'Patient im Netz'und 'digitale Gesundheit' in Deutschland, Österreich und der Schweiz."Unsere Analysen von über 25.000 Gesundheits-Surfern zeigen, welchedigitale Gesundheitsanwendungen wie Webseiten, Apps oder Startupsgenutzt werden und wie sich dies im realen Leben der Patientenauswirkt - zum Beispiel zur Krankheitsbewältigung, Vorsorge oderTherapieadhärenz", sagt Dr. Alexander Schachinger, Gründer undGeschäftsführer EPatient RSD GmbH. "Die Ergebnisse zeigen, dass sichPatienten im Internet-Dschungel häufig verloren fühlen. Für denNutzer ist es daher entscheidend, die seriösen und evidenz-basiertenAngebote zu finden. Hierzu bitten Patienten immer häufiger direktihren Arzt und/oder Therapeuten um eine klare Empfehlung.Grundsätzlich erwarten Patienten im Netz eine gut verständlichedigitale Hilfe, auf die man jederzeit und überall zugreifen kann."Dass evidenz-basierte Online-Therapieprogramme Patienten helfenkönnen, belegt auch eine kürzlich erschienene Meta-Analyse von 13Studien mit insgesamt 3.832 Patienten aus Australien, Deutschland,England, den Niederlanden, Spanien und der Schweiz: Fünf deranalysierten Studien nutzten dabei das evidenzbasierteOnline-Therapieprogramm deprexis®24, das bei unipolarer Depressionoder depressiver Verstimmung eine wirksame Wartezeitüberbrückungund/oder Therapieunterstützung bietet [2].Der Deutsche Pflegetag ist die zentrale Branchenveranstaltung fürdie Pflege in Deutschland und stellt Experten, Entscheidern undMultiplikatoren aus Politik, Wirtschaft, Pflege und Gesellschaft einePlattform zum intensiven Erfahrungsaustausch zur Verfügung. Der 4.Deutsche Pflegetag findet statt vom 23.-25. März 2017 in der STATIONBerlin.deprexis®24: Effektiv, flexibel und interaktivDas von Servier Deutschland vertriebene und als Medizinproduktzertifizierte Online-Therapieprogramm deprexis®24 bietet beiunipolarer Depression oder depressiver Verstimmung eine wirksameTherapieunterstützung und/oder Wartezeitüberbrückung. Das interaktiveProgramm basiert auf anerkannten Methoden der kognitivenVerhaltenstherapie und wurde von Ärzten und Psychotherapeutenmitentwickelt. Es ist auf allen Computern und mobilen Endgerätenverfügbar. deprexis®24 führt über einen Zeitraum von drei Monateneinen virtuellen interaktiven, dynamischen Dialog mit dem Nutzer undreagiert individuell auf dessen Antworten. Es kann mit oder ohnebegleitende Unterstützung durch einen Arzt oder Psychotherapeutenangewendet werden. Die Begleitung der Anwendung von deprexis®24 durcheinen Arzt oder Psychotherapeuten verbessert den Effekt desOnline-Therapieprogramms.Die signifikante antidepressive Wirksamkeit von deprexis®24 wurdein acht wissenschaftlichen Studien in Deutschland mit mehrerentausend Patienten nachgewiesen [3-10]. Die strengen Anforderungen desBundesdatenschutzgesetzes werden erfüllt. Ziel ist es, dem Patientenin seiner Depression zu helfen und die Fähigkeit zu einemverbesserten Selbstmanagement zu unterstützen.Weitere Informationen zu deprexis®24 unter:https://www.deprexis24.deÜber ServierDas größte private französische Arzneimittelunternehmen Servierinvestiert jährlich ein Viertel seines Pharma-Umsatzes in dieForschung und Entwicklung neuer Medikamente. Weltweit vertreibt das1954 gegründete Unternehmen über 30 Medikamente aus den BereichenHerz-Kreislauf, Diabetes, Osteoporose, Krebs und Depression. Seit demTod des Firmengründers Dr. Jacques Servier im Jahr 2014 ist dasUnternehmen in eine Stiftung überführt worden und wird von einem vonihm bestellten Stiftungsrat geführt. Im Geschäftsjahr 2016erwirtschaftete Servier Umsatzerlöse in Höhe von rund 4 MilliardenEuro.Die deutsche Niederlassung des französischenTraditionsunternehmens mit Hauptsitz in Paris wurde 1996 in Münchengegründet. In Deutschland werden insbesondere Medikamente zurBehandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Onkologie und Depressionvermarktet. Die Unterstützung wissenschaftlicher Förderpreise sowiesoziales Engagement sind selbstverständlich für Servier.(www.servier.de)Literatur[1] Depressionsatlas der Techniker Krankenkasse[2] Emery G JAMA Psychiatry, 22 Februar 2017[3] Meyer B et al. J Med Internet Res 2009; 11(2):e15. doi:10.2196/jmir.1151[4] Berger T et al. Cog Behav Ther 2011; 40: 251-266[5] Moritz S et al. Behav Res Ther 2012; 50: 513-521[6] Schröder J et al. Epilepsia 2014; 55: 2069-2076[7] Meyer B et al. Internet Interventions 2015; 2: 48-59[8] Fischer A et al. Lancet Psychiatry 2015; 2: 217-223[9] Gräfe, V. and Greiner, W. (2016), Deutsche Gesellschaft fürGesundheitsökonomie, Berlin[10] Klein P et al. Psychother Psychosom 2016; 85:218-228Pressekontakt:Arnd Prilipp, Head of External CommunicationsTel +49 (0)89 570 95 176 - Fax +49 (0)89 570 95 126Servier Deutschland GmbHElsenheimerstraße 53 - 80687 München - DeutschlandOriginal-Content von: Servier Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell