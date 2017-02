Deutscher Personalberatertag: Personal gewinnen, binden und führen - Was die digitale Transformation verändert

Bonn (ots) - Der digitale Wandel wirkt sich spürbar darauf aus,wie Unternehmen neue Mitarbeiter gewinnen sowie bestehendes Personalbinden und führen. In der Arbeitswelt 4.0 muss der Methodenkoffer vonPersonalberatern bei der Personalsuche und -auswahl und vonHR-Verantwortlichen bei der Personalarbeit in den Unternehmen neubestückt werden. Die Themen- und Referentenauswahl des diesjährigenDeutschen Personalberatertages trägt dieser Herausforderung Rechnung.In 11 Key-Notes, Expertenrunden und interaktiven Foren liefert derZukunftskongress für Personalberater und HR-Experten fachlicheImpulse und mögliche Antworten auf sich abzeichnendeZukunftsszenarien. Veranstaltungsort ist am 26. April 2017 das KamehaGrand Hotel in Bonn. Ausgerichtet wird die Veranstaltung bereits zum19. Mal vom Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU).Die Key-Notes sind in diesem Jahr:Deutschland 4.0 - Wie die Digitale Transformation gelingen kannProf. Dr. Tobias Kollmann, Uni Duisburg/EssenAuswirkungen von Digitalisierung und Globalisierung auf Menschen undUnternehmenProf. Dr. Henning Vöpel, Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut (HWWI)Das Entscheidungsverhalten des Menschen in neurobiologischer SichtProf. Dr. Christian Elger, Uni BonnAgil - Digital - Demokratisch: Herausforderungen HRKatharina Heuer, DGFPWeitere Themen:Wie die digitale Wirtschaft die Old Economy beeinflusst und welcheAuswirkungen das für Personalberater hatChristian Hödl, Perim GmbHDigitale Markenführung für PersonalberaterAndreas Herde, Beratungsagentur YeaHR!KPIs in der PersonalberatungDr. Regina Ruppert, BDU-Vizepräsidentin + selaestus PersonalManagement GmbHDie wichtigsten Urteile und Rechtsfragen mit Relevanz fürPersonalberaterKai Haake, Bundesverband Deutscher UnternehmensberaterBesonderheiten der Personalsuche im Beratungsfeld derUnternehmensnachfolgeJean-Claude Baumer, omegaconsulting GmbHVerhandlung von HonorarenGunnar Belden, maturias PersonalberatungProgramm + Anmeldeunterlagen 2017 und Impressionen 2016 imInternet unter:www.deutscher-personalberatertag.dehttps://www.youtube.com/user/BDUVideosDer Teilnahmepreis beträgt 590 Euro + MwSt. Am Vorabend, 25. April2017, findet für die Teilnehmer der Veranstaltung ab 19:30 Uhr aufder Godesburg in Bonn ein Wine and Dine-Abend statt (zusätzlicherTeilnehmerpreis: 75 Euro + MwSt.), der in entspannter Atmosphäre dieGelegenheit zur persönlichen Netzwerkpflege bietet.Pressekontakt:Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU e.V.Klaus Reiners (Pressesprecher)Joseph-Schumpeter-Allee 29, 53227 BonnT +49 (0) 228 9161-16 oder 0172 23 500 58, rei@bdu.deOriginal-Content von: BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberater, übermittelt durch news aktuell