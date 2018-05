Deutscher Olympischer Sportärztekongress startet in Hamburg

Hamburg (ots) - Zum ersten Mal findet in Deutschland einOlympischer Sportärztekongress statt. Vom 24. bis 26.Mai tauschensich in Hamburg rund eintausend Sportmediziner, Wissenschaftler,Orthopäden, Kinderärzte, Chirurgen, Neurologen, Kardiologen,Internisten und Therapeuten aus 18 Ländern über neueste Erkenntnisseaus. Im Mittelpunkt steht der sporttreibende Mensch, nicht nur imLeistungs- sondern vor allem im Freizeitsport.Die Mediziner und Wissenschaftler wollen einen ganzheitlichenAnsatz in der Versorgung von Sportlern. Dabei geht es nicht nur umkaputte Bänder, Sehnen und Gelenke. Sondern auch um Ernährung,Stoffwechsel, Herz-Kreislaufsystem, physiologische und neurologischeMechanismen und die Psyche bis zum optimalen Training nach neuesterWissenschaft.Viele neue Studien werden vorgestellt. Themen sind zum Beispiel:"Kopfbälle - Risiko fürs Gehirn?", "Ist Barfußlaufen gesund?", "NachOP: Wird mein Knie wieder fit für den Sport?", "Wie viel Sport istgut für Herz-Kreislaufpatienten?", "Training ohne Kohlenhydrate -Mythos oder bessere Leistung?", "Programm an Schulen: Mehr Ausdauer,weniger fettleibige Kinder", "Wie genau sind Trackingsysteme imSport?", "Plötzlicher Herztod bei jungen Sportlern - Studie zubesseren Sporttauglichkeitsuntersuchungen für Kinder","Kreuzbandriss - Einbahnstraße in die Arthrose?", "Risikofaktoren vonFreizeitsportlern", "Von Luftbefeuchtung bis zur eigenen Matratze -was Olympioniken brauchen, um fit zu sein".Veranstalter des Kongresses sind die Deutsche Gesellschaft fürSportmedizin und Prävention (DGSP)und die Gesellschaft fürOrthopädisch-Traumatologische Sportmedizin (GOTS). Viele Medizineraus den Reihen beider Verbände standen hinter den olympischenKulissen von Pyeongchang unseren Sportlern zur Seite.Schlagworte sind die personalisierte Medizin im Sport, neueDiagnostik und neue Therapien, kardiale Bildgebung, Muskelaufbau undMuskelerhalt, sowie das Sitzen als Risikofaktor. Diskutiert werdenauch Sporttherapien bei Tumorerkrankungen, der Konsum vonSchmerzmitteln und die Sportmedizin für Kinder- und Jugendliche. ZumErhalt einer optimalen Gesundheit werden die Prozesse im Körper desSportlers bis hin zur molekularen und Zell-Biologie durchleuchtet.Pressekontakt:Kathrin Reisinger-Pressestelle-TEL 0177 600 5555Deutscher Olympischer Sportärztekongresskongress-presse@gots.orgOriginal-Content von: Gesellschaft für Orthopädisch-Traumatologische Sportmedizin, übermittelt durch news aktuell