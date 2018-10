Deutscher NaturfilmPreis: Dreifacherfolg für NDR Naturfilm (FOTO)

Hamburg (ots) -Beim Darßer NaturfilmFestival sind gleich drei Preise anProduktionen von NDR Naturfilm gegangen. Den Hauptpreis, "Bester FilmWildnis Natur", bekam am Wochenende "Magie der Fjorde" von Jan Haft.Zugleich erhielt diese Produktion auch den Preis der Kinderjury. DerFilm "Polarwölfe - Überleben in Kanadas Arktis" von Oliver Goetzl undIvo Nörenberg wurde mit dem Jury-Preis für herausragende Leistungenin der Kategorie "Beste Story" ausgezeichnet. Beide Filme wurden vonNDR Naturfilm/Doclights für NDR und ARTE produziert. Die Redaktionhatten Ralf Quibeldey und Thorge Thomsen."Magie der Fjorde" wird voraussichtlich am 4. Februar um 20.15 Uhrim Ersten in der Sendereihe "Erlebnis Erde" zu sehen sein. Die Jurydes Deutschen NaturfilmPreises: "'Magie der Fjorde' überzeugt mitfaszinierenden Bildern, ungewöhnlicher Perspektive und einemunkonventionellem Musik- und Soundkonzept. Von der makroskopischenUnterwasserwelt in den Tiefen der Fjorde bis hin zur kosmischen Weiteder Polarlichter fügen sich die Bilder zu einem beeindruckendenGesamtkunstwerk zusammen."Der Film "Polarwölfe - Überleben in Kanadas Arktis" läuft am 21.und 28. November im NDR Fernsehen auf dem Sendeplatz "Expeditionenins Tierreich". Die Jury des Deutschen NaturfilmPreises zum Porträtüber die seltenen weißen Wölfe: "Durch ihre große Beharrlichkeit undEinfühlsamkeit ist es den Filmemachern gelungen, eine dramatischeGeschichte der Natur packend zu erzählen und eine emotionale Nähe zuden Wölfen zu schaffen."Seit 2008 wird der Deutsche NaturfilmPreis im Rahmen desmehrtägigen NaturfilmFestivals der Ferienregion Darß verliehen.Inzwischen bewerben sich jedes Jahr mehr als 100 aktuelleProduktionen. Traditionell werden Preise in fünf Kategorien mitinsgesamt 21.000 Euro Preisgeld vergeben. Partner sind unter anderemdie Deutsche Wildtier Stiftung, das Land Mecklenburg-Vorpommern, dieDarß-Gemeinden und der NDR.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationYannick ChristmannTel: 040-4156-2333http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell