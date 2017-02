Deutscher Musikautorenpreis 2017: Das sind die Nominierten

München (ots) - Am 30. März 2017 verleiht die GEMA in Berlin zumneunten Mal den Deutschen Musikautorenpreis an herausragendeKomponisten und Textdichter. Eine siebenköpfige Fachjury hat dieNominierten in sieben von zehn Preiskategorien ermittelt.Die Jury des Deutschen Musikautorenpreises 2017 hat dieNominierten für die Preisverleihung bestimmt. Aus den Einreichungenvon Mitgliedern der GEMA und der Berufsverbände (DKV, DTV, DMV) sowieeigenen Vorschlägen der Juroren hat die Jury Komponisten undTextdichter ausgewählt, die für ihr herausragendes musikalischesSchaffen geehrt werden. Insgesamt dürfen 26 nominierte Musikautorenauf die Preisskulptur am 30. März 2017 hoffen. Darunter dieKomponisten Wallis Bird, Olga Neuwirth, Maxim Richarz (Maxim) sowiedas Hip-Hop-Duo Vincent Stein und Konstantin Scherer aliasDjorkaeff/Beatzarre. Unter den nominierten Textdichtern sind IrmaHolder, die die deutsche Schlagerlandschaft mit zahlreichen Werkengeprägt hat, sowie der Musikkabarettist Reinald Grebe."Die Nominierten stehen stellvertretend für die Vielfalt und dieunglaubliche Menge an faszinierenden Werken, die von Mitgliedern derGEMA in unterschiedlichen Genres und Sparten geschaffen werden", soJurysprecher Andreas Weidinger über die Wahl der Nominierten. "Alsein solches Zeichen wollen wir als Jury die Auswahl der Preisträgerund den Deutschen Musikautorenpreis gern verstanden wissen."Jurysprecherin Catharina Sieland alias Cäthe, ergänzt: "Es warnicht immer leicht, die Arbeit der verschiedenen Musikurheber aus denunterschiedlichsten Genres zu bewerten. Die Nominierten vertreteneine unglaubliche Bandbreite an Werken. Die Diskussionen mit denanderen Juroren haben mich besonders fasziniert und inspiriert. Nurso konnten wir Kriterien finden, die eine gewisse Vergleichbarkeiterlauben. Jeder Künstler hat ja sein ganz eigenes Werk geschaffen,seine ganz eigene Note. Das macht den Deutschen Musikautorenpreis inseiner Essenz so einzigartig."Die Jury steht für das Prinzip des Deutschen Musikautorenpreises:Autoren ehren Autoren. Die sieben Juroren sind Komponisten undTextdichter mit langjähriger Erfahrung in der Musikbranche und nennenden Deutschen Musikautorenpreis zum Teil selbst ihr Eigen.Die Ehrung für das Lebenswerk erfolgt in diesem Jahr im Bereichder Ernsten Musik. Neu ist, dass sowohl in der Sparte E als auch derSparte U ein Preisträger den mit jeweils 10.000 Euro dotiertenNachwuchspreis erhalten wird. Wer in der Kategorie "ErfolgreichstesWerk 2016" gewinnt, bestimmt u.a. das Publikum durch das Kauf-, Hör-und Streamingverhalten im vergangen Jahr, ermittelt durch GFKEntertainment GmbH.Die Bekanntgabe der Preisträger in den Kategorien"Lebenswerk", "Erfolgreichstes Werk" und "Nachwuchspreis" erfolgtAnfang März 2017.Eine Pressemappe mit Pressebildern, Biografien und Statements derNominierten finden Sie unter www.musikautorenpreis.de/presseDie Nominierten für den Deutschen Musikautorenpreis 2017Komposition Audiovisuelle MedienMarcel BarsottiRené Dohmen & Jumpel DürbeckChristoph Kaiser & Julian MaasKomposition Hip-HopDJ Desue (Haschim Elobied)Djorkaeff/Beatzarre (Vincent Stein/Konstantin Scherer)The Krauts (Dirk Berger, David Conen & Vincent von Schlippenbach)Komposition Musik für MusiktheaterJohannes KalitzkeMarius Felix LangeAnno SchreierKomposition Rock/PopWallis BirdMaxim (Maxim Richarz)Safi (Sandra Fink)Komposition für SinfonikSören Nils EichbergOlga NeuwirthGerhard StäblerText MusikkabarettReinald GrebeSebastian KrämerThomas PigorText SchlagerIrma HolderTobias ReitzPeter ZentnerDie Jury des Deutschen Musikautorenpreises 2017: Detlef Glanert(Komposition Musik für Musiktheater), Sarah Hakenberg (TextMusikkabarett), Samir Odeh-Tamimi (Komposition Sinfonik), MarekPompetzki (Komposition Hip-Hop), Catharina Sieland alias Cäthe(Komposition Rock/Pop), Jutta Staudemayer (Text Schlager) und AndreasWeidinger (Komposition Audiovisuelle Medien)Interviews mit den Nominierten sowie mit den Jurysprechern Cätheund Andreas Weidinger können vereinbart werden. Bitte wenden Sie sichan den unten stehenden Pressekontakt.Pressekontakt:Nadine Remus, KommunikationsmanagerinE-Mail: nremus@gema.de, Telefon: +49 89 48003-583Original-Content von: GEMA, übermittelt durch news aktuell