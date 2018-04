Deutscher Mobilitätspreis gestartet: Innovationen für eine nachhaltige Mobilität gesucht (VIDEO)

Berlin (ots) -Die Initiative "Deutschland - Land der Ideen" und dasBundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur suchen zehnLeuchtturmprojekte. Bewerbungen zum Jahresthema Nachhaltigkeit sindbis 28. Mai 2018 unter http://www.deutscher-mobilitaetspreis.demöglich.Ob mobile Sharing-Angebote, vernetzte Fahrzeuge oder elektronischeTickets: Die Digitalisierung eröffnet große Potenziale, damitPersonen und Güter effizienter und umweltverträglicher von A nach Bkommen. Unter dem Motto "Intelligent unterwegs - Innovationen füreine nachhaltige Mobilität" startet heute die Bewerbungsphase für denDeutschen Mobilitätspreis. Gesucht werden zehnBest-Practice-Projekte, die mit Hilfe der Digitalisierung dafürsorgen, dass Verkehr und Logistik ökologisch verträglich, sozialausgewogen und ökonomisch tragfähig sind. Die Initiative "Deutschland- Land der Ideen" und das Bundesministerium für Verkehr und digitaleInfrastruktur (BMVI) zeigen mit dem Wettbewerb die Potenzialedigitaler Lösungen für die Mobilität der Zukunft auf. Leitfragen derPreisvergabe sind unter anderem: Wie machen digitale Innovationen dieMobilität nachhaltiger? Wie lässt sich Verkehr effizienter gestalten,ohne langfristig Mensch und Umwelt zu belasten?"Nachhaltige Mobilität ist nicht nur ein Gewinn für die Umwelt,sondern auch für Unternehmen und Pendler. Mehr Mobilität bei wenigerEmissionen - dank der Digitalisierung ist beides in greifbarer Nähe",betont Steffen Bilger, Parlamentarischer Staatssekretär beimBundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur und Schirmherr,zum Start der Best-Practice-Phase des Deutschen Mobilitätspreises."Die Digitalisierung bietet ein enormes Zukunftspotenzial für denMobilitätsstandort Deutschland. Mit dem Deutschen Mobilitätspreiswürdigen wir in diesem Jahr innovative Projekte, die den Wandel derMobilität so voranbringen, dass wir noch nachhaltiger unterwegs seinkönnen", so Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbandes der DeutschenIndustrie e. V. (BDI) und Präsident des Deutschland - Land der Ideene. V..Bewerbungen bis zum 28. Mai online möglichBis einschließlich 28. Mai 2018 können sich Unternehmen,Start-ups, Städte und Gemeinden, Universitäten,Forschungsinstitutionen und andere Organisationen mit Sitz inDeutschland um den Deutschen Mobilitätspreis 2018 bewerben. GuteChancen auf die Auszeichnung haben Projekte, die den digitalen Wandelder Mobilität so voranbringen, dass Menschen und Güter in Zukunftnoch intelligenter und nachhaltiger unterwegs sein können. Unterhttp://www.deutscher-mobilitaetspreis.de können innovative Projekteaus ganz Deutschland zur Bewerbung eingereicht werden. EineExpertenjury wählt die zehn Preisträger aus. Die Sieger werden imRahmen einer feierlichen Preisverleihung im BMVI in Berlin geehrt.Weiterführendes Material:Pressemappe: http://ots.de/J11x6ZPressebilder: http://ots.de/ssgracWettbewerbstrailer: http://youtu.be/odyeb8RgmdsDie Initiatoren: "Deutschland - Land der Ideen", BMVI undDigital-GipfelMit dem Deutschen Mobilitätspreis machen die Initiative"Deutschland - Land der Ideen" und das Bundesministerium für Verkehrund digitale Infrastruktur intelligente Mobilitätslösungen unddigitale Innovationen öffentlich sichtbar. Folgende Mitglieder derPlattform "Digitale Netze und Mobilität" des Digital-Gipfelsunterstützen den Deutschen Mobilitätspreis: Continental AutomotiveGmbH, Deutsche Bahn AG, Deutsche Telekom AG, Ericsson GmbH, EsriDeutschland GmbH, Huawei Technologies Deutschland GmbH und derVerband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V.Pressekontakt:Deutschland - Land der IdeenKristina MüllerTel.: 030/206459-114kristina.mueller@land-der-ideen.dehttp://www.land-der-ideen.dehttp://www.twitter.com/Land_der_Ideenhttp://www.facebook.com/deutschland.landderideenBundesministerium für Verkehr und digitale InfrastrukturPressestelleTel.: 030/18300-7200presse@bmvi.dehttp://www.bmvi.dehttp://www.twitter.com/bmviOriginal-Content von: Deutscher Mobilitätspreis, übermittelt durch news aktuell