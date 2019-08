Berlin (ots) -Vom flexiblen On-Demand-Shuttle bis zur Straßenbeleuchtung mitWLAN: Die Gewinner-Projekte des Deutschen Mobilitätspreises 2019stehen fest. Die zehn Sieger tragen mit ihren innovativenMobilitätslösungen dazu bei, für gleichwertige Lebensverhältnisse inganz Deutschland zu sorgen - ganz nach dem diesjährigen Motto:"intelligent unterwegs: Menschen bewegen - Lebensräume verbinden".Das sind die zehn Gewinner des Deutschen Mobilitätspreises 2019:- DB Medibus - Die rollende Arztpraxis der Deutschen Bahn: Um demÄrztemangel auf dem Land entgegenzuwirken, bringt ein umgebauterLinienbus das Behandlungszimmer zum Patienten. (DB Regio AGFrankfurt am Main, Hessen)- munevo DRIVE - Intelligente Rollstuhlsteuerung per Smart Glass:Einfach nicken und losfahren: Eine innovative Steuersensorikverhilft Rollstuhlfahrenden zu mehr Mobilität im Alltag. (munevoGmbH, Nürnberg, Bayern)- Jelbi: Die App für alle Fälle: Eine neue Plattform der BVGbündelt zahlreiche Mobilitätsdienste und Sharing-Angebote inBerlin. (Berliner Verkehrsbetriebe [BVG], Berlin)- C-Brace Orthesensystem: Joggen, Yoga, Fahrrad fahren: Mit dercomputergesteuerten Beinorthese von Ottobock kein Problem mehrfür Menschen, die ihr Bein durch einen Unfall oder eineErkrankung nicht mehr voll einsetzen können. (Ottobock SE & Co.KGaA, Duderstadt, Niedersachsen)- ioki Hamburg: Alle 200 Meter eine Haltestelle: Der flexibleOn-Demand-Shuttle ergänzt das Hamburger ÖPNV-Netz.(Verkehrsbetriebe Hamburg und ioki, Hamburg-Holstein, Hamburg)- Sinn² - Die barrierefreie Zwei-Sinne-Fahrgastinformation: DieApp Sinn² ermöglicht sehbehinderten Menschen die selbstständigeNutzung des ÖPNVs. (VWI Verkehrswissenschaftliches InstitutStuttgart GmbH, Stuttgart, Baden-Württemberg)- Intelligente Straßenbeleuchtung inkl. 22kW e-Mobility-Ladepunkt:Das Pilotprojekt rüstet öffentliche Beleuchtungsanlagen alsSmart Poles um und stattet diese mit WLAN, als E-Ladestationoder für die Umweltdatenerfassung aus. (Smart Pole Factory derinnogy SE, Essen, Nordrhein-Westfalen)- EiTicket Plus - maximal mobil im Mühlenkreis: Daskommunenübergreifende ÖPNV-Abo im Kreis Minden-Lübbecke ergänztsein Angebot durch die optionale Jahresmiete eines Pedelecs.(Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH, Bad Oeynhausen,Nordrhein-Westfalen)- New Urban Mobility Concept: Der Schaeffler-Paravan Mover: EinePlattform, viele Anwendungsgebiete. Der Paravan Mover dient jenach Aufbau als Basis für verschiedene automatisierteFahrzeugvarianten. (Schaeffler-Paravan GmbH & Co. KG,Herzogenaurach, Bayern)- Multimodal und sozialgerecht - Lincoln in Darmstadt: In derLincoln-Siedlung Darmstadt wird ein Modellquartier fürnachhaltige Mobilitäts- und Siedlungsentwicklung realisiert -Mobilitätsberatung inklusive. (Wissenschaftsstadt Darmstadt,Darmstadt, Hessen)Ausführliche Porträts der Gewinner finden Sie unter:http://ots.de/0EhIhiAndreas Scheuer, Bundesminister für Verkehr und digitaleInfrastruktur: "Wir brauchen Geistesblitze statt Verbotsdebatten. Nurmit frischen Ideen und klugen Innovationen gewinnen wir die Köpfe undHerzen der Menschen. Der Mobilitätspreis 2019 zeigt, wie es geht:Smarte Anwendungen made in Germany und neue Mobilitätsangebote, diebegeistern. Top!"Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbandes der DeutschenIndustrie e. V. (BDI) und des Deutschland - Land der Ideen e. V.:"Die diesjährigen Preisträger sind Brückenbauer zwischen den Welten:Ihnen gelingt es auf vorbildliche Weise, die Chancen derDigitalisierung für unsere Mobilität zu nutzen. Damit wird derStandort Deutschland nicht nur lebenswerter, sondern auchwettbewerbsfähiger."Rund 270 Unternehmen, Startups, Forschungseinrichtungen undVereine haben sich um die Auszeichnung beworben, die in diesem Jahrzum vierten Mal vergeben wird. Eine Expertenjury aus den BereichenWirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik wählte die zehnbesten Projekte aus. Prämiert werden sie im November im Rahmen einerfeierlichen Übergabe.Weiterführendes Material unterwww.deutscher-mobilitätspreis.de/presseDie Initiatoren: "Deutschland - Land der Ideen" und BMVIMit dem Deutschen Mobilitätspreis machen die Initiative"Deutschland - Land der Ideen" und das Bundesministerium für Verkehrund digitale Infrastruktur intelligente Mobilitätslösungen unddigitale Innovationen öffentlich sichtbar. Die Deutsche Bahn und derVDV sind Partner des Wettbewerbs.Pressekontakt:Deutschland - Land der IdeenLinda BrandesTel.: 030/206459-114brandes@land-der-ideen.dewww.land-der-ideen.deBundesministerium für Verkehr und digitale InfrastrukturPressestelleTel.: 030/18300-7200presse@bmvi.dewww.bmvi.dewww.twitter.com/bmviOriginal-Content von: Deutscher Mobilitätspreis, übermittelt durch news aktuell