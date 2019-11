Deutscher Mobilitätspreis 2019: Bundesverkehrsminister Scheuer zeichnet Preisträger aus

Berlin (ots) - Bundesminister Andreas Scheuer ehrt heute in Berlin zehninnovative Best-Practice-Projekte und drei visionäre Konzeptskizzen mit demDeutschen Mobilitätspreis 2019. Der Wettbewerb prämiert in diesem Jahr digitaleInnovationen zum Thema gleichwertige Lebensverhältnisse. Hinter dem Wettbewerbstehen die Initiative "Deutschland - Land der Ideen" und das Bundesministeriumfür Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI).Bundesminister Andreas Scheuer: "Wir brauchen Geistesblitze stattVerbotsdebatten. Nur mit frischen Ideen und klugen Innovationen gewinnen wir dieKöpfe und Herzen der Menschen. Der Mobilitätspreis 2019 zeigt, wie es geht:Smarte Anwendungen made in Germany und neue Mobilitätsangebote, die begeistern.Top!"Sei es die rollende Arztpraxis auf dem Land, intelligente Straßenbeleuchtungenan jeder Straßenecke oder eine innovative Rollstuhlsteuerung per Kopfbewegung:Die zehn Unternehmen, Forschungseinrichtung oder Startups derBest-Practice-Phase, die heute im BMVI ausgezeichnet werden, bietenMobilitätslösungen an, die zu mehr Lebensqualität und Teilhabe im ganzen Landbeitragen.Erstmals werden heute auch die drei Gewinner des diesjährigen Ideenwettbewerbsverkündet, an dem sich Menschen aus ganz Deutschland beteiligen konnten. DieThemenpartnerschaft sowie die Finanzierung der Preisgelder im Gesamtwert von6.000 Euro hat in diesem Jahr der ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- undElektroindustrie e.V. übernommen.Bildmaterial zur Preisverleihung (Pressebild ab ca. 20:00 Uhr) sowie weiteresPressematerial zum Wettbewerb finden Sie hierwww.deutscher-mobilitätspreis.de/presse oder auf Anfrage untermobilitaet@land-der-ideen.de.Die Initiatoren: "Deutschland - Land der Ideen" und BMVIMit dem Deutschen Mobilitätspreis machen die Initiative "Deutschland - Land derIdeen" und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastrukturintelligente Mobilitätslösungen und digitale Innovationen öffentlich sichtbar.Die Deutsche Bahn und der VDV sind Partner des Wettbewerbs.Pressekontakt:Deutschland - Land der IdeenLinda BrandesTel.: 030/206459-114brandes@land-der-ideen.dewww.land-der-ideen.deBundesministerium für Verkehr und digitale InfrastrukturPressestelleTel.: 030/18300-7200presse@bmvi.dewww.bmvi.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/120636/4451668OTS: Deutscher MobilitätspreisOriginal-Content von: Deutscher Mobilitätspreis, übermittelt durch news aktuell