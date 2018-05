Deutscher Mobilitätspreis 2018: Noch bis zum 28. Mai bewerben! (FOTO)

Berlin (ots) -Unter dem Motto "Intelligent unterwegs - Innovationen für einenachhaltige Mobilität" suchen die Initiative "Deutschland - Land derIdeen" und das Bundesministerium für Verkehr und digitaleInfrastruktur (BMVI) in diesem Jahr zehn wegweisendeBest-Practice-Projekte für den Deutschen Mobilitätspreis 2018. Obmobile Sharing-Angebote, vernetzte Fahrzeuge oder elektronischeTickets: Prämiert werden zehn Leuchtturmprojekte, die mit digitalerInnovationskraft dafür sorgen, dass Verkehr und Logistik nachhaltigerwerden.Bewerben können sich Unternehmen, Start-ups, Städte und Gemeinden,Universitäten, Forschungsinstitutionen und andere Organisationen mitSitz in Deutschland unter www.deutscher-mobilitätspreis.de. EineExpertenjury mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft,Gesellschaft und Politik wählt die zehn Preisträger aus. Leitfragender Preisvergabe sind unter anderem: Wie machen digitale Innovationenunsere Mobilität nachhaltiger? Wie lässt sich Verkehr effizientergestalten, ohne langfristig Mensch und Umwelt zu belasten?Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung imBundesverkehrsministerium in Berlin werden die Sieger im Herbst 2018persönlich geehrt. Durch die Auszeichnung winkt den Preisträgernbundesweite Aufmerksamkeit: Sie können ihr Netzwerk erweitern undwertvolle Kontakte zu Akteuren der Verkehrs- und Logistikbrancheknüpfen und werden als Vorreiter der intelligenten Mobilität "Made inGermany" bekannt gemacht.Die Initiatoren: "Deutschland - Land der Ideen", BMVI undDigital-GipfelMit dem Deutschen Mobilitätspreis machen die Initiative"Deutschland - Land der Ideen" und das Bundesministerium für Verkehrund digitale Infrastruktur intelligente Mobilitätslösungen unddigitale Innovationen öffentlich sichtbar. Folgende Mitglieder derPlattform "Digitale Netze und Mobilität" des Digital-Gipfelsunterstützen den Deutschen Mobilitätspreis: Continental AutomotiveGmbH, Deutsche Bahn AG, Deutsche Telekom AG, Ericsson GmbH, EsriDeutschland GmbH, Huawei Technologies Deutschland GmbH und derVerband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V.Pressematerial Pressemappe und Fotos:www.deutscher-mobilitätspreis.de/presseWettbewerbstrailer: http://youtu.be/odyeb8RgmdsPressekontakt:Deutschland - Land der IdeenKristina MüllerTel.: 030/206459-114kristina.mueller@land-der-ideen.dewww.land-der-ideen.dewww.twitter.com/Land_der_Ideenwww.facebook.com/deutschland.landderideenBundesministerium für Verkehr und digitale InfrastrukturPressestelleTel.: 030/18300-7200presse@bmvi.dewww.bmvi.dewww.twitter.com/bmviOriginal-Content von: Deutscher Mobilitätspreis, übermittelt durch news aktuell