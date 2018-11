Deutscher Mobilitätspreis 2018: Bundesverkehrsminister Scheuer ehrt Preisträger (FOTO)

Berlin (ots) -Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat heute die 13 Gewinnerdes Deutschen Mobilitätspreises 2018 bei einer Preisverleihung imBundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) inBerlin geehrt. Die Initiative "Deutschland - Land der Ideen" und dasBMVI zeichnen in diesem Jahr digitale Ideen und Innovationen für einenachhaltige Mobilität aus."Wir brauchen Ideen, die unsere Mobilität effizienter, saubererund digitaler gestalten können. Alle Preisträger, die wir heuteauszeichnen, sprechen nicht über ferne Zukunftsszenarien. Sie allehandeln bereits. Sie sorgen mit ihren Ideen für Verbesserungen, diesofort wirken - indem sie die Chancen der Digitalisierung nutzen, umuneingeschränkte Mobilität zu ermöglichen", so Andreas Scheuer,Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur sowieSchirmherr des Deutschen Mobilitätspreises.Der Wettbewerb besteht aus zwei Phasen: Einer Best-Practice-Phaseund einem Ideenwettbewerb. Die zehn Best-Practice-Preisträger füreine nachhaltige Mobilität wurden im August bekanntgegeben. Die dreiPreisträger des diesjährigen Ideenwettbewerbs wurden heute erstmalsöffentlich verkündet. Unter dem Motto "Digital gedacht: Ihre Visionfür den Nahverkehr" waren die Ideen aller Bürgerinnen und Bürgergefragt.Die drei Preisträger des Ideenwettbewerbs des DeutschenMobilitätspreises 2018:1. Preis: CountryCab - Kreiselstabilisierte Einschienen-Monocabsauf ländlicher BahnstreckeThorsten Försterling, Landeseisenbahn Lippe e.V,www.deutscher-mobilitätspreis.de/countrycab2. Preis: Freeze - Den Nachtbus kurz stoppenMoritz Wühr, Berlin, www.deutscher-mobilitätspreis.de/freeze3. Preis: Mobile Footprint - Bonussystem für umweltbewussteMobilitätBarbara Schlindwein, Neufarn,www.deutscher-mobilitätspreis.de/mobilefootprint"Die überwältigende Resonanz auf den Ideenwettbewerb zeigt: DerNahverkehr ist ein Thema, dass die Menschen hierzulande bewegt. Mitdem Ideenreichtum aller wollen wir die Mobilität in den Städten undim ländlichen Raum noch nachhaltiger, effizienter und attraktivergestalten", sagte Martin Schmitz, Geschäftsführer für den BereichTechnik vom Wettbewerbspartner, dem Verband DeutscherVerkehrsunternehmen e.V. (VDV).Die Fachjury mit Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft,Gesellschaft und Politik hat die drei Siegerideen desIdeenwettbewerbs aus insgesamt knapp 170 Einreichungen ausgewählt.Die Preisträger erhalten Geldpreise im Gesamtwert von 6.000 Euro,gestiftet vom Wettbewerbspartner VDV.Ute Weiland, Geschäftsführerin der Initiative "Deutschland - Landder Ideen" und Steffen Bilger, Parlamentarischer Staatssekretär beimBundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, haben durchdie feierliche Veranstaltung geführt und alle 13 Preisträger mitUrkunden ausgezeichnet.Pressematerial und Fotos: www.deutscher-mobilitätspreis.de/presseDie Initiatoren: "Deutschland - Land der Ideen", BMVI undDigital-GipfelMit dem Deutschen Mobilitätspreis machen die Initiative"Deutschland - Land der Ideen" und das Bundesministerium für Verkehrund digitale Infrastruktur intelligente Mobilitätslösungen unddigitale Innovationen öffentlich sichtbar. Folgende Mitglieder derPlattform "Digitale Netze und Mobilität" des Digital-Gipfelsunterstützen den Deutschen Mobilitätspreis: Continental AutomotiveGmbH, Deutsche Bahn AG, Deutsche Telekom AG, Ericsson GmbH, EsriDeutschland GmbH, Huawei Technologies Deutschland GmbH und derVerband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V.Pressekontakt:Deutschland - Land der IdeenKristina MüllerTel.: 030/206459-114kristina.mueller@land-der-ideen.dewww.land-der-ideen.dewww.twitter.com/Land_der_Ideenwww.facebook.com/deutschland.landderideenBundesministerium für Verkehr und digitale InfrastrukturPressestelleTel.: 030/18300-7200presse@bmvi.dewww.bmvi.dewww.twitter.com/bmviOriginal-Content von: Deutscher Mobilitätspreis, übermittelt durch news aktuell